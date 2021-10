Sparta se v Lize mistrů přiblížila postupu, Třinec poprvé vyhrál

Hokejisté Sparty porazili v Lize mistrů Bremerhaven 5:2, vyhráli v soutěži čtvrtý zápas v řadě, posunuli se do čela skupiny A a přiblížili se postupu do play off. Ve skupině F si premiérovou výhru připsal Třinec, který doma porazil Slovan Bratislava 3:0. Oceláři však již před utkáním ztratili šanci projít do další části evropské klubové soutěže.

Pražané se do vedení dostali ve 12. minutě, kdy po individuální akci otevřel skóre Doležal. Hosté však bleskově odpověděli zásluhou Andersena, který překonal Saláka o 31 sekund později. Otevřenější obranu využil i Kaše, pro nějž připravil gól přesnou přihrávkou Řepík. Bremerhaven, v jehož dresu se v Praze představili i Češi Eminger, Dietz a Uher, ale ještě v první třetině odpověděli. Po Doležalově zaváhání a pro Saláka nešťastném odrazu puku od zadního mantinelu srovnal Kinder. Sparta se mohla zpět do vedení dostat v přesilových hrách, ani jeden ze čtyř trestů soupeře ve druhé části ale nepotrestala. Nejblíže gólu byl 27. minutě Horák. O změnu skóre se postaral až 24 sekund před koncem druhé třetiny Prymula. Podobně se domácím vydařil i úvod třetí třetiny, když Řepík vystihl chybnou rozehrávku hostů při přesilové hře a Moravčík jeho akci dokončil. Brankář Franzreb počtvrté kapituloval v čase 40:53. Poslední slovo měl obránce Mikliš. "Věděli jsme, že budou hrát aktivně a agresivně, což se potvrdilo. Bohužel jsme jim v první třetině darovali dva góly. Dobře, při prvním se hezky protáhl, ale druhý gól jsme jim darovali úplně. Musíme se takovým situacím příště vyvarovat, jinak jsme podle mého zbytek zápasu kontrolovali," uvedl obránce Michal Moravčík na klubovém webu. Zlomem byla podle něj třetí branka. "Ve druhé třetině jsme bohužel nevyužili naše přesilovky, ve kterých jsme měli dost střel, ale bohužel se nám puky neodrazí do šance na hokejku a dorážku. Musíme na přesilovkách pracovat a furt se tlačit do koncovky. Oni po dvou rychlých gólech ve třetí třetině pochopili, že už nebude lehké zápas otočit," dodal. Třinec vyhrál i s "farmáři" O výhře Třince rozhodly branky Davida Kofroně, Ondřeje Kovařčíka a Romana Szturce. Čisté konto udržel Ondřej Kacetl. Český mistr prohrál v předchozích zápasech s Fribourgem (2:6, 3:4) a Leksandem (2:3, 1:3). Oceláři tak dali příležitost hráčům ze svého partnerského klubu a z prvoligového Frýdku-Místku si "vytáhli" jednoho obránce a šest útočníků. "Kluci to odehráli velmi slušně a věřím, že ještě dostanou příležitost," řekl třinecký trenér Václav Varaďa na adresu nových tváří. Pochválil ale celý tým. "Hráli jsme velmi dobře, ať tam byl ten nebo onen," podotkl. Slovan nastoupil kromě dvou zraněných v plné síle a v šestnácté minutě měl blízko k prvnímu gólu. Střelu Harrise ale zastavila v přesilové hře tyč. Skóre se měnilo na začátku druhé třetiny, když Kofroň tečoval nahození Jaroměřského od modré čáry. Třinci vyšel i začátek třetí třetiny. Souhru bratrů Kovařčíkových, kteří vedli elitní řadu, zakončoval Ondřej po pasu Michala do prázdné branky. Domácí ještě využili v 50. minutě svou jedinou přesilovou hru. Trefil se z levého kruhu Szturc, který je ve Frýdku-Místku s pěti góly nejlepším střelcem týmu. Na druhé straně pokryl Kacetl všech 27 střel. "Do utkání jsme vstoupili velmi dobře, dobře jsme bruslili a vytvářeli si šance, i když nás hosté zmáčkli hlavně v jejich přesilových hrách. Vytvářeli si v nich nebezpečné příležitosti, ale podržel nás Ondřej Kacetl. Ve druhé třetině měl soupeř malinko víc šancí, ale ustáli jsme to a dali gól. Ve třetí třetině jsme utkání kontrolovali, nepustili je do nějaké vážnější příležitosti a věřím, že jsme zaslouženě vyhráli," zhodnotil zápas Varaďa. Sparta i Třinec zakončí své působení v základní části LM příští týden. Sparta se představí na ledě Bremerhavenu v úterý, Třinec v Bratislavě ve středu.