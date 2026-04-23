Přeskočit na obsah
Benative
23. 4. Vojtěch
Ikona počasí
-- °C
Sport

Šok, husí kůže. Češi sami nevěří, po jaké době zařízli supervelmoc

Daniel Poláček

„To jsem vůbec neslyšel, až jsem z toho překvapený,“ kroutil reprezentační obránce Vojtěch Hora hlavou nad informací, že česká osmnáctka porazila USA na mistrovství světa této věkové kategorie po dlouhých 24 letech. Sám ke středeční výhře 3:2 v prodloužení přispěl jednou trefou.

Bratislava, Slovakia, 22. April 2026. Pictured Team Czechia celebrating after IIHF U18 Men’s World Championship 2026, Czechia v USA. Credit: Dominika Kortvelyesiova/Alamy Live News
Radost české osmnáctky po výhře nad USA na dorosteneckém MS 2026Foto: Profimedia
Že čekání na cenný skalp zámořského favorita už trvalo skoro čtvrtstoletí, netušil ani trenér Jan Tomajko nebo útočník Michal Hartl.

Kdo by čekal, že vítězství přijde právě letos na Slovensku…

Čeští fanoušci jsou sice z posledních let zvyklí velké mládežnické výhry a medaile, ale díky dvacítce. Osmnáctka čeká na drahý kov ze světového šampionátu od bronzu z roku 2014.

Letošní výběr navíc příliš optimismu nevzbuzoval. V přípravě podlehl Slovákům 1:3 a 2:3 a Kanadě 2:6.

Během sezony dopadly špatně i srážky s americkým výběrem z národního rozvojového programu, tedy středečním soupeřem. Prohry 2:10 a 0:4 mluví samy za sebe.

Špatné signály vysílali Češi už od začátku ročníku. Na srpnovém Hlinka Gretzky Cupu, neoficiálním mistrovství světa osmnáctek, zůstali daleko od postupu do semifinále, čímž nenavázali dvě předchozí stříbra. Celou sezonu pak měli problém se střílením gólů.

Když se tedy sešli před aktuálním šampionátem v Bratislavě a Trenčíně, moc rozruchu to neudělalo.

„Překvapilo by nás, kdyby Češi skončili jinde než na třetím místě ve skupině B,“ napsal McKeen's Hockey, web zaměřený na mladé talenty.

Připomeňme, že Česko sdílí skupinu se Spojenými státy, Švédskem, Německem a Dánskem. Do čtvrtfinále postupují čtyři nejlepší.

Skepse vůči Tomajkovým svěřencům vycházela i z pohledu na soupisku. Je na ní sice karlovarský supertalent Petr Tomek, potenciální hvězda draftu 2027, ale jinak velká mládežnická jména chybějí. Pro nadcházející dražbu nadějí NHL se nejlépe jeví Jakub Vaněček, obránce se šancí na druhé kolo.

Na úvod světového šampionátu však vyhrála týmovost. Vítěznou branku vstřelil v prodloužení útočník Dominik Řípa, v reprezentaci sváteční střelec. „Takový gól jsem v kariéře asi nikdy nedal,“ rozplýval se v rozhovoru pro hokej.cz.

Dojala ho také atmosféra. Malý bratislavský stadion pojmenovaný po Vladimíru Dzurillovi pojal 2200 diváků, což u dorosteneckého hokeje není samozřejmost. „To bylo neuvěřitelné!“ líčil Řípa. „Fanoušci nás fakt hnali vpřed. A když jsem v prodloužení jel sám na bránu, pořád je bylo jasně slyšet. Měl jsem husí kůži.“

Většinou suverénní americká osmnáctka, která v přípravě smetla Norsko 10:0 a Finsko 7:3, tak nečekaně narazila.

„Porazit tak silný výběr, jako jsou Američané, je dobrý až výborný počin,“ chválil své svěřence Tomajko. „Je to ale první zápas, nemůžeme to přeceňovat. Jedno utkání mistrovství světa nedělá.“

Už dnes v 16:00 nastoupí čeští dorostenci proti dalšímu favoritovi, Švédsku. Klíčové čtvrtfinále, pokud neselžou a postoupí, je pak čeká ve středu 29. dubna.

Ve druhé skupině číhají Kanada, Finsko, Lotyšsko, Norsko a domácí Slovensko, které na úvod senzačně skolilo kolébku hokeje 2:1.

Nejnovější
