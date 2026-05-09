Přeskočit na obsah
Benative
9. 5. Ctibor
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Sport

Zázrak, slaví Ukrajina. Málem zmizela v „pralese“, teď se vrací mezi elitu

Daniel Poláček
Daniel Poláček
Daniel Poláček

Ukrajina si po 20 letech zahraje hokejové mistrovství světa elitní kategorie. Postup vybojovala spolu s Kazachstánem na šampionátu divize IA v polském Sosnovci. Bylo to extrémně těsné, rozhodovaly poslední minuty turnaje.

Radost ukrajinských hokejistů na MS divize IA v roce 2026
Radost ukrajinských hokejistů na MS divize IA v roce 2026Foto: IIHF
Reklama

Ukrajinci byli blízko postupu už loni, ale v závěrečném zápase proti Japonsku, kdy jim stačil bod, nezískali ani jeden.

Tentokrát v posledním vystoupení porazili asijského soka 3:1, když po obratu v první třetině vsadili na úsporný hokej.

Slavit ale ještě nemohli. Naopak museli doufat v menší zázrak.

Postup na úkor Ukrajiny měli ve vlastní rukách domácí Poláci. V úplně posledním zápase turnaje jim stačilo porazit za tři body Litvu, která ještě loni hrála o patro níž. Navzdory herní převaze ale překvapivě došli jen k remíze 1:1, načež prohráli – již nic neřešící - prodloužení. A Ukrajina mohla slavit.

Reklama
Reklama

Litevce, kteří se sami radovali, protože vydřeli potřebný bod k záchraně, pak ukrajinští hokejisté v útrobách stadionu oslavovali jako hrdiny.

„Čekali jsme na zázrak – a ten se stal,“ vykládal pak ukrajinské stanici Suspilne Sport trenér Ukrajiny Dmytro Chrystyč. „Vracíme se mezi elitu. Před 20 lety jsme tam hráli já a Igor (Karpenko, reprezentační trenér brankářů, pozn. red.). Někteří hráči teď plakali. Je to zázrak, který nám nadělili Litevci. Děkuji jim. A děkuji našim klukům za to, že jsme to dokázali.“

Ukrajinci, 22. tým světového žebříčku, za sebou kromě Polska, Litvy a sestupujícího Japonska nechali ještě favorizovanou Francii, která přitom v roce 2028 bude pořádat mistrovství světa elitní kategorie.

Ukrajina si za rok zahraje na šampionátu v Německu.

Reklama
Reklama

Jejím historickým maximem je deváté místo z MS 2002 ve Švédsku, kde jen o fous nepronikla do čtvrtfinále. Elitu opustila na šampionátu 2007 v Rusku.

Poté nejenže se nedokázala rychle vrátit, ale postupně padala čím dál hlouběji. Nejhůř na tom byla v letech 2018 a 2019, kdy hrála divizi IB, až třetí nejvyšší úroveň mistrovství, a od dalšího sestupu ji vždy dělil jen bod. Byla tedy krůček od toho, aby v divizi IIA, hokejovém „pralese“, nastupovala proti Austrálii nebo Španělsku.

Ke vzedmutí v posledních letech jí pomohly zkušenosti hráčů ze zahraničí. Dřív ukrajinští reprezentanti nastupovali hlavně doma a v Rusku. Nyní jsou rozeseti po celé Evropě a Severní Americe.

"Když kluci nastupují v lepší soutěžích, než je ta ukrajinská, tak zrychlí, zesílí a jsou o něco chytřejší, což nám pomáhá budovat lepší mužstvo," prohlásil už před rokem trenér Chrystyč.

Reklama
Reklama

Letos krajánci opět tvořili asi dvě třetiny ukrajinského kádru. A zastávali klíčové role. Brankářskou jedničkou byl Bogdan Djačenko z polské soutěže, klíčovým útočníkem Daniil Tracht z druhé finské ligy. S céčkem na dresu mužstvo vedl obránce Igor Merežko z extraligové Plzně.

„Česká liga je teď podle mě jednou ze tří nebo čtyř nejlepších soutěží v Evropě,“ prohlásil Merežko, který v pěti utkáních v Sosnovci dosáhl na stejný počet bodů (3+2).

„Je dost náročné v české lize hrát, ale díky tomu jsem na mistrovství přijel v opravdu dobré formě. Však víte, když každý den trénujete s dobrými hráči, zlepšujete se,“ připojil ukrajinský kapitán.

Za rok Merežka a spol. čeká měření s nejtěžšími vahami světového hokeje. „Pojedeme tam s cílem se udržet za každou cenu,“ ohlásil Chrystyč.

Reklama
Reklama
Související
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Russia marks Victory Day in Moscow
Russia marks Victory Day in Moscow
Russia marks Victory Day in Moscow

Putin záměrně neukázal největší sílu, popsal Just "intimní přehlídku" v Moskvě

„Vladimir Putin si uspořádal intimní přehlídku,“ hodnotí z Moskvy novinář Jiří Just ruské oslavy ke Dni vítězství. Absence těžké techniky podle něj sice ubrala na velkoleposti, v ulicích ruské metropole je však znát, že pro běžné Rusy zůstává 9. květen nejdůležitějším státním svátkem. Za hlavní událost spojenou s letošními oslavami pak Just považuje dohodu Ruska, Ukrajiny a USA na příměří.

ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters
ATP Masters 1000 - Monte Carlo Masters

Bitva s Medveděvem nebude. Macháč odstoupil

Český tenista Tomáš Macháč kvůli nemoci odstoupil před zápasem druhého kola s Rusem Daniilem Medveděvem z Masters v Římě. Pořadatelé turnaje o tom informovali na sociální síti X.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama