Zázrak, slaví Ukrajina. Málem zmizela v „pralese“, teď se vrací mezi elitu

Ukrajina si po 20 letech zahraje hokejové mistrovství světa elitní kategorie. Postup vybojovala spolu s Kazachstánem na šampionátu divize IA v polském Sosnovci. Bylo to extrémně těsné, rozhodovaly poslední minuty turnaje.
Ukrajinci byli blízko postupu už loni, ale v závěrečném zápase proti Japonsku, kdy jim stačil bod, nezískali ani jeden.
Tentokrát v posledním vystoupení porazili asijského soka 3:1, když po obratu v první třetině vsadili na úsporný hokej.
Slavit ale ještě nemohli. Naopak museli doufat v menší zázrak.
Postup na úkor Ukrajiny měli ve vlastní rukách domácí Poláci. V úplně posledním zápase turnaje jim stačilo porazit za tři body Litvu, která ještě loni hrála o patro níž. Navzdory herní převaze ale překvapivě došli jen k remíze 1:1, načež prohráli – již nic neřešící - prodloužení. A Ukrajina mohla slavit.
Litevce, kteří se sami radovali, protože vydřeli potřebný bod k záchraně, pak ukrajinští hokejisté v útrobách stadionu oslavovali jako hrdiny.
„Čekali jsme na zázrak – a ten se stal,“ vykládal pak ukrajinské stanici Suspilne Sport trenér Ukrajiny Dmytro Chrystyč. „Vracíme se mezi elitu. Před 20 lety jsme tam hráli já a Igor (Karpenko, reprezentační trenér brankářů, pozn. red.). Někteří hráči teď plakali. Je to zázrak, který nám nadělili Litevci. Děkuji jim. A děkuji našim klukům za to, že jsme to dokázali.“
Ukrajinci, 22. tým světového žebříčku, za sebou kromě Polska, Litvy a sestupujícího Japonska nechali ještě favorizovanou Francii, která přitom v roce 2028 bude pořádat mistrovství světa elitní kategorie.
Ukrajina si za rok zahraje na šampionátu v Německu.
Jejím historickým maximem je deváté místo z MS 2002 ve Švédsku, kde jen o fous nepronikla do čtvrtfinále. Elitu opustila na šampionátu 2007 v Rusku.
Poté nejenže se nedokázala rychle vrátit, ale postupně padala čím dál hlouběji. Nejhůř na tom byla v letech 2018 a 2019, kdy hrála divizi IB, až třetí nejvyšší úroveň mistrovství, a od dalšího sestupu ji vždy dělil jen bod. Byla tedy krůček od toho, aby v divizi IIA, hokejovém „pralese“, nastupovala proti Austrálii nebo Španělsku.
Ke vzedmutí v posledních letech jí pomohly zkušenosti hráčů ze zahraničí. Dřív ukrajinští reprezentanti nastupovali hlavně doma a v Rusku. Nyní jsou rozeseti po celé Evropě a Severní Americe.
"Když kluci nastupují v lepší soutěžích, než je ta ukrajinská, tak zrychlí, zesílí a jsou o něco chytřejší, což nám pomáhá budovat lepší mužstvo," prohlásil už před rokem trenér Chrystyč.
Letos krajánci opět tvořili asi dvě třetiny ukrajinského kádru. A zastávali klíčové role. Brankářskou jedničkou byl Bogdan Djačenko z polské soutěže, klíčovým útočníkem Daniil Tracht z druhé finské ligy. S céčkem na dresu mužstvo vedl obránce Igor Merežko z extraligové Plzně.
„Česká liga je teď podle mě jednou ze tří nebo čtyř nejlepších soutěží v Evropě,“ prohlásil Merežko, který v pěti utkáních v Sosnovci dosáhl na stejný počet bodů (3+2).
„Je dost náročné v české lize hrát, ale díky tomu jsem na mistrovství přijel v opravdu dobré formě. Však víte, když každý den trénujete s dobrými hráči, zlepšujete se,“ připojil ukrajinský kapitán.
Za rok Merežka a spol. čeká měření s nejtěžšími vahami světového hokeje. „Pojedeme tam s cílem se udržet za každou cenu,“ ohlásil Chrystyč.
