Brankář budoucnosti? ptají se v NHL. Český úkaz zastiňuje supertalenty

V minulé sezoně senzačně dotáhl Kometu Brno k titulu v hokejové extralize, teď je před českými fanoušky „schovaný“ na zámořské farmě. Výkony ale Michal Postava podává fantastické. Tak moc, že komplikuje nalajnovanou budoucnost detroitského brankoviště.
Red Wings disponují jednou z nejlepších zásob talentů v NHL. A dvě vůbec největší naděje klubu jsou dle vícero žebříčků gólmani: 23letý obr Sebastian Cossa a o dva roky mladší univerzitní hvězda Trey Augustine.
Nejspíš jde o celkově nejperspektivnější brankáře, kteří ještě nechytají NHL.
Pro příští ročník se obecně předpokládá, že Cossa konečně povýší do hlavního týmu a bude krýt záda zkušené jedničce Johnu Gibsonovi.
A že Augustine po veleúspěšných letech na univerzitě zatím obsadí pozici prvního gólmana na farmě v Grand Rapids, kde už stihl první starty.
V praxi to ale může dopadnout jinak. „Při oslavování potenciálu této dvojice zapadlo, že Postava dosáhl v Grand Rapids na lepší čísla než Cossa. Navíc má více zkušeností mezi profíky než Augustine,“ upozornil zkušený novinář Kevin Allen.
„Mohl by být právě on detroitským brankářem budoucnosti? Jeho první sezona v AHL je pozoruhodná,“ připojil.
Čtyřiadvacetiletý Čech byl v základní části týmovou dvojkou, ale dostal se ke slušné porci 25 zápasů. V nich dosáhl na famózní úspěšnost zákroků 93,7 procenta.
Jedničku Cossu předčil o více než dvě procenta. Dokonce byl nejlepší v celé lize, pokud počítáme jen gólmany s dvouciferným počtem odchytaných duelů.
Sezonní číslo 93,7 je dále nejlepší v celé 30 let dlouhé historii Griffins. A čtyři vychytané nuly jsou klubovým rekordem mezi nováčky.
Postava navíc spolu s Cossou vyhrál Hap Holmes Memorial Award pro gólmany týmu s nejméně obdrženými brankami, čili farmářskou obdobu William M. Jennings Trophy.
Strážcům branky Grand Rapids se to povedlo poprvé od „doublu“ z let 2001 až 2003, kdy mezi oceněnými figuroval mimo jiné Martin Prusek.
Holmesovu trofej v minulosti získala i další slavná jména, například Olaf Kölzig nebo Jean-Sébastien Giguère.
Postava má před sebou ještě play off, ale už teď se dá říct, že v první sezoně za oceánem zaujal. Vysloužil si i povýšení do NHL, byť v zápase nenastoupil.
Další krok by mohl udělat v příští sezoně, kdy mu stále platí dvouletá nováčkovská smlouva.
Již v přípravném kempu ho však – za předpokladu nezasahování do soupisky - čeká těžká konkurence, jedna z nejtěžších v NHL. Zřejmé soupeře v podobě Gibsona, Cossy a Augustina doplní Carter Gylander, další talent z univerzity.
Postava jako jediný z této pětice neprošel draftem. Musel se vypracovat z relativního neznáma. Ještě v předminulém ročníku chytal za Přerov ve druhé nejvyšší české soutěži.
Právě proto ale novinář Allen detroitskému publiku radí: „Postavův potenciál nepřehlížejte. Tohoto mladého brankáře provází historie vzestupů.“
ŽIVĚ Ministři EU se mají setkat v Lucemburku, doufají ve schválení protiruských sankcí
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
Orbánův zákon proti LGBT+ narazil. Evropský soudní dvůr ho označil za diskriminační
Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBT+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
ŽIVĚ Vance se chystá do Pákistánu vyjednávat o konci války
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Otrávenou kojeneckou výživu stahují z regálů. Online prodej ji ale drží dál
Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili v úterý jejich zástupci. Důvodem je to, že v několika skleničkách výživy této značky se v neděli našel jed na krysy. Případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Zájem o příkrmy a přesnídávky v tomto týdnu s porovnání s ostatními klesl o téměř čtvrtinu, řekl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
Další oběť války s Íránem. Tentokrát ovlivní váš sexuální život
Největší světový výrobce kondomů - malajsijská společnost Karex Bhd - plánuje zvýšit jejich cenu skoro o třetinu v důsledku dopadů války mezi USA a Íránem na petrochemický průmysl. Společnost Karex vyrábí ročně přes pět miliard kondomů a je dodavatelem předních značek, jako je Durex. Informuje o tom agentura Reuters.