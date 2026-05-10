Strašidelná generálka na MS: Nejvyšší porážka od Švýcarska v historii

Čeští hokejisté podlehli na závěr Švédských her v Ängelholmu Švýcarsku 1:6 a utrpěli s tímto soupeřem nejvyšší porážku v samostatné historii. Na turnaji skončí nejlépe třetí. V případě bodového zisku Švédska s Finskem obsadí poslední místo.
Svěřenci trenéra Radima Rulíka si na konec přípravy na mistrovství světa ve Švýcarsku připsali čtvrtou porážku z posledních pěti utkání. Do šampionátu vstoupí v pátek ve Fribourgu proti Dánsku.
Švýcaři v úvodu získali dvoubrankový náskok díky gólům Simona Knaka a Piuse Sutera. Ve 33. minutě zvýšil na 3:0 Attilio Biasca. Za tři minuty upravil stav v přesilové hře Jan Mandát, ale náskok týmu Jana Cadieuxe ještě navýšili ve třetí třetině v početních výhodách Sven Andrighetto a Denis Malgin. Výsledek dovršil Christoph Bertschy.
Švýcaři nastoupili bez čtyř posil z NHL - obránce Romana Josiho z Nashvillu a útočníků Nica Hischiera s Timem Meierem z New Jersey a Nina Niederreitera z Winnipegu.
V úvodu si gólman Aeschlimann poradil s Kautovou střelou z pozice mezi kruhy. V čase 4:33 se ujali vedení Švýcaři. Jäger uvolnil Knaka, který na Kváču vyzrál bekhendovým blafákem.
Za 56 sekund už to bylo 2:0. Malgin objel branku, k odraženému puku se po jeho střele dostal Suter a z dorážky prostřelil českého gólmana. Vzápětí se Švýcaři ubránili při vyloučení Martiho, při němž pálil z pravého kruhu Kubalík. Blízko snížení byl v 16. minutě Kunc, trefil z levého kruhu bližší tyč.
Ve 23. minutě nepřekonal Kváču dorážející Frehner. Češi se ubránili i při Ščotkově vyloučení. Před polovinou utkání mohl snížit Kubalík, ale zblízka Aeschlimanna nepřekonal. Přesně po 33 minutách hry už měli Švýcaři tříbrankový náskok. Biascovu střelu sice Kváča vykopl levým betonem, ale od brusle Bertschyho se puk odrazil za brankovou čáru.
V 35. minutě měl další možnost osamocený Malgin, trefil horní tyč. Rulíkův výběr se dočkal snížení čtyři minuty před koncem druhé části v přesilové hře při Baechlerově pobytu na trestné lavici. Z pravého kruhu se trefil Mandát a v pátém utkání v národním týmu oslavil premiérovou branku.
Na přelomu druhé a třetí třetiny se Češi ubránili při Klapkově vyloučení. Kváču při něm nepřekonal Malgin. Další možnost Švýcarů měl Suter. V čase 53:51 se při Beránkově trestu trefil z pravého kruhu Andrighetto.
V 55. minutě dostali po potyčkách tresty navíc oproti Kukanovi Michal Kovařčík i Klapka a v oslabení tří proti pěti Češi opět inkasovali. Po Suterově pasu se prosadil Malgin. Poslední slovo měl po Rochetteově vyhraném vhazování Bertschy.
Švédské hokejové hry v Ängelholmu, závěrečný turnaj Euro Hockey Tour:
Česko - Švýcarsko 1:6 (0:2, 1:1, 0:3)
Branky a nahrávky: 36. Mandát (Cibulka, M. Kaut) - 5. Knak (Jäger, Riat), 6. P. Suter (Andrighetto, Malgin), 33. Biasca (Ch. Bertschy, Rochette), 54. Andrighetto (Malgin, Kukan), 55. Malgin (P. Suter, Egli), 58. Ch. Bertschy (Rochette). Rozhodčí: Folkstrand, Österberg - Hanning, Strömberg (všichni Švéd.). Vyloučení: 6:3. Využití: 1:2. Diváci: 1591.
Česko: Kváča - Hovorka, Cibulka, Alscher, Ticháček, Zábranský, Hájek, Ščotka, Pyrochta - Mandát, Černoch, O. Beránek - M. Kaut, Melovský, D. Kubalík - P. Sikora, M. Kovařčík, R. Pavlík - Klapka, K. Reichel, Kunc. Trenér: Rulík.
Švýcarsko: Aeschlimann - Egli, Berni, Marti, Kukan, Chanton, Frick, Heldner, Seiler - P. Suter, Malgin, Andrighetto - Riat, Jäger, Knak - Ch. Bertschy, Rochette, Biasca - Moy, Baechler, Frehner. Trenér: Cadieux.
Tabulka turnaje:
1.
Švýcarsko
3
1
1
0
1
11:8
5
2.
Finsko
2
1
0
1
0
7:7
4
3.
Česko
3
1
0
0
2
6:10
3
4.
Švédsko
2
1
0
0
1
4:3
3
Tabulka EHT:
1.
Švédsko
11
9
1
0
1
46:18
29
2.
Česko
12
5
0
1
6
26:33
16
3.
Finsko
11
3
1
1
6
30:35
12
4.
Švýcarsko
12
2
2
2
6
30:46
12
