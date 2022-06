Radši Rusko než extraligu. Proč chodit do Česka v nejlepším věku? nechápe Slovák

Myslel na NHL, ale nakonec hokejový brankář Patrik Rybár podepsal smlouvu v ruské KHL. Slovenskému deníku Šport vysvětlil, co ho k tomu vedlo nebo proč se mu nechtělo zpět do Česka.

Na olympiádě v Pekingu zářil a měl velkou zásluhu na senzačním slovenském bronzu. Přesto 28letý Rybár nezískal vysněné angažmá. Nejdřív mu nevyšla NHL a pak ani Švýcarsko nebo severské soutěže.

Proto se rozhodl pro návrat do KHL, kde v minulé sezoně chytal za běloruský Minsk. Tentokrát bude střežit bránu moskevského Spartaku.

Kontrakt podepsal v době, kdy jsou hokejisté, kteří míří do Ruska, často tvrdě kritizovaní. Důvodem je fakt, že KHL je spjatá s Putinovým režimem, který už měsíce válčí na Ukrajině.

Rybár však kritiku nezaznamenal. "Nesetkal jsem se s tím. Jsem pro to, aby sport lidi spojoval, a ne rozděloval. Válku na Ukrajině samozřejmě odsuzuju, stejně jako všechny předtím, v Iráku, Sýrii nebo Afghánistánu," řekl.

Nebojí se, že by se stal součástí ruské propagandy: "Myslím, že ve Spartaku se válka propagovat nebude, není to armádní klub. Nikomu by to nepomohlo."

Právě na střídačce Spartaku přitom v přípravném klání před posledním play off KHL visel transparent s nápisem "Putin - náš prezident".

Angažmá ve Švédsku či Finsku nevyšlo Rybárovi i proto, že tam zamířili mnozí hokejisté, kteří už nechtěli pokračovat v KHL. Nabízel se ještě návrat do Česka, ale tam se slovenskému gólmanovi nechtělo.

"V Česku jsem chytal, když mi bylo jednadvacet nebo dvaadvacet a byl jsem tam podle statistik nejlepší brankář," vrátil se k etapě v Hradci. I když statisticky nejlepším brankářem ani v jedné ze dvou sezon nebyl, ke špičce patřil. Poté chytal na farmě Detroitu, ve Finsku a v nakonec v Minsku.

"Ještě bych chtěl být v kvalitnější lize," dodal k české extralize. "Proč se vracet v nejproduktivnějším věku? Myslím, že možnost jít zpět do Česka se v budoucnu ještě naskytne."

Rybár věří, že zkušenostmi ze Spartaku pomůže i reprezentaci. Švédsko a Finsko přitom ohlásily, že své hráče z KHL do národního mužstva zvát nebudou. Šéf slovenského hokeje Miroslav Šatan se k tomu zatím vyjádřil nejednoznačně.

Co kdyby zákaz přišel? "Vnímal bych to negativně. Nevím, jestli máme tolik hráčů, abychom mohli vynechat ty z KHL. Chtěl bych reprezentovat a jet na mistrovství světa," dodal Rybár.

Z Čechů v nedávné době podepsal nový kontrakt v Rusku Rudolf Červený, který zamířil do Vladivostoku. Vedle Rybára do KHL odešlo hned několik Slováků. Nejvíc překvapil obránce Michal Čajkovský, který oznámil, že nebude usilovat o místo v kádru pro mistrovství světa ve Finsku, protože nechce riskovat zranění a neprodloužení smlouvy s Novosibirskem.