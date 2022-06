Rusy nebereme, zní z klubu NHL. Hvězdičky sborné se v draftu můžou propadnout

Brát ruské hokejisty v nadcházejícím draftu NHL, nebo raději nebrat? Zámořské kluby se k tomu kvůli válce Vladimira Putina na Ukrajině staví různě.

CHL, která sdružuje nejvýznamnější kanadské juniorky, před časem vyřadila všechny Rusy a Bělorusy ze svého příštího draftu (o tom, že by k tomu mohlo dojít, jsme psali zde).

NHL podobný krok neučinila. Šéf severoamerické soutěže Gary Bettman potvrdil, že kluby si můžou v červencovém draftu v Montrealu vybrat, koho chtějí. I Rusy a Bělorusy.

Je to ale složitější. Zatímco v poslední dražbě talentů se objevilo 29 ruských hokejistů, letos jich může být podstatně méně, neboť některé kluby se k nim staví zády.

Jedním z důvodů je obava, zda by vybraný Rus do zámoří dorazil, případně za jak dlouho. Není to nic nového, neboť KHL si mladé domácí hráče ráda drží co nejdéle a je schopna jim nabídnout odpovídající peníze. Ruské válčení na Ukrajině a s ním spojené sankce však situaci dále komplikují.

Samotným draftováním ruského hokejisty pak může klub naštvat některé fanoušky a upoutat nevítanou pozornost.

"Vyplácat volbu v prvním kole na Rusa je letos moc riskantní," řekl deníku Toronto Sun nejmenovaný generální manažer týmu NHL. Podle jiného je však nespravedlivé trestat hráče za válku, ve které oni sami nebojují.

Na základě draftových žebříčků, které se sestavují čistě na základě hokejových schopností, by letos měli projít úvodním kolem, tedy mezi prvními 32 hráči, minimálně dva Rusové - útočník Danila Jurov a obránce Pavel Minťukov. Oba mají šanci na elitní desítku.

Doplnit by je mohl ještě bek Ivan Mirošničenko, přestože kvůli rakovině mízních uzlin vynechal část uplynulé sezony a zřejmě zmešká i většinu té příští. Nebýt tragického onemocnění, první kolo by měl jisté.

S dalšími Rusy už se v úvodním kole, které je na programu 7. července, tolik nepočítá. Ani ti zmínění však v praxi nemají nic jistého. Například Jurov navzdory neproduktivitě v KHL patří podle většiny skautů k deseti nejtalentovanějším hokejistům svého ročníku. Ruský pas mu ale může uškodit.

"Podle mě by mohl úplně vypadnout z prvního kola nebo jít na řadu až na jeho konci. Jako hráč se nám hrozně líbí, ale myslím, že manažeři budou tlačeni k tomu, aby ho přešli," řekl webu The Athletic funkcionář z týmu NHL.

Jednotný přístup však mezi kluby neexistuje.

"Třetina ligy vidí současnou situaci jako příležitost, jak výhodně získat dobrého hráče. Další třetina Rusa vezme, ale jen pokud to v tu chvíli bude nejlepší dostupný hráč, a další třetina ho s díky odmítne," odhadl oslovený skaut.

Jiný prozradil, že jeho klub Rusy určitě přejde: "Můžu vám říct, že žádné brát nebudeme. Tohle rozhodnutí přišlo z vyšších pater."

"Myslím, že v prvním kole uvidíme tři Rusy - Minťukova, Jurova a Mirošničenka, ale obecně mám za to, že tihle elitní hráči trošku sklouznou a kluci, kteří jsou hodnoceni hůře, se vyloženě propadnou," přidal další skaut.