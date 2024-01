Slavia se bojí pádu do "pekla". Nesu to těžce, ale můj sen se nemění, říká šéf Tichý

"Spokojený budu až tehdy, když se vrátíme do extraligy," říkal před dvěma lety šéf hokejové Slavie Stanislav Tichý. Na startu poslední čtvrtiny první ligy se ale jeho tým krčí u samého dna tabulky, což by znamenalo sestup do třetí nejvyšší soutěže.

V takové krizi ještě Pražané od pádu z extraligy v roce 2015 nebyli. Nejdříve se zdálo, že by se mohli mezi elitu brzy vrátit, jenže před pěti lety neprošli ani do play off, vloni vypadli hned v předkole a teď je už nějakou dobu jasné, že letos bojuje Slavia v první lize o holý život.

"S dosavadním průběhem sezony jsme samozřejmě velmi nespokojeni. Neseme to těžce, ale hodnotit ji budeme až na konci," odpovídá majitel klubu Tichý.

Slavia ztrácí na předposlední Znojmo tři body, přičemž Moravané mají zápas k dobru. Desátý Kolín, aktuálně poslední postupující do předkola, má před Pražany náskok osmi bodů. Mezi ním a Znojmem jsou ještě Pardubice "B" a Frýdek-Místek.

Nový rok rozjela Slavia čtyřmi porážkami v řadě a nebýt dvou vítězství v Třebíči a doma s Kolínem z posledního týdne, byla by situace 13 kol před koncem základní části už naprosto zoufalá.

"Výhra v Třebíči hráčům určitě dodala sebevědomí. V naší situaci je nyní důležité každé vítězství, ale zároveň víme, že jedno nic neřeší. Musíme je co nejčastěji opakovat," konstatuje Tichý.

Proč padl slovutný klub, který v letech 2003 a 2008 vyhrál extraligu, za relativně krátkou dobu v první lize na dno, to Tichý rozebírat nechce.

"Jsme dole kvůli tomu, že jsme prohrávali. Na to, proč jsme prohrávali, názor máme, ale v této fázi sezony si ho necháme pro sebe. Soustředíme se na nápravu všeho, co se dá, abychom předešli nejhoršímu možnému scénáři," podotýká.

Pohledem na soupisku má přitom Slavia slušný prvoligový kádr.

Třeba Matěj Beran má přes 300 startů v extralize, kapitán Tomáš Knotek ještě o 142 více. Lotyš Edgars Kulda si zahrál v KHL i na mistrovství světa, beci Karel Klikorka a František Hrdinka reprezentovali před nedávnem na dvacítkách.

"Jestli hraje roli tlak? Může být, když jste na posledním místě, ale určitě to není důvod, proč jsme tam padli. Každopádně přímý postup a sestup napříč všemi soutěžemi je to, co považujeme za správné, a to i v situaci, ve které se nacházíme," podotýká Tichý.

Pokud slávisté Znojmo či někoho z dalších soupeřů nepřeskočí, čeká je v příští sezoně druholigové "peklo" a derby utkání proti Letňanům a Kobře Praha. Druhá liga se dělí na západní a východní větev, celkově ji v tomto ročníku hraje 27 mužstev, přičemž nahoru postupuje jediné.

Slavia hrála na této úrovni naposled v roce 1978. "Sportovně by to bylo velice zlé. Věříme, že se to nestane a situaci zvrátíme," doufá Tichý.

Za tím, co řekl před dvěma lety pro Aktuálně.cz, tedy že spokojený bude až po návratu do extraligy, si stále stojí. "Na tom se nic nezměnilo, teď však hrajeme špatně, a proto jsme tam, kde jsme," přidává podnikatel, který vede Slavii od roku 2019.

V listopadu vystřídal Daniela Tvrzníka na pozici hlavního trenéra Aleš Totter, spolu s ním přišel Slavii pomoct také Patrik Eliáš jako sportovní poradce. Od A-mužstva naopak odešel trenér brankářů Roman Málek starší, jehož syn v týmu chytá.

Přestože slávisté za tu dobu spadli z předposledního na poslední místo, Tichý si práci druhého nejproduktivnějšího Čecha v historii NHL chválí. "Patrikův přínos je obrovský, jeho spolupráce s hlavním trenérem a vliv na hráče jsou skvělé," tvrdí majitel.

Dnes od 17 hodin hraje Slavia na ledě pátých Litoměřic a v pondělí hostí druhý Vsetín. Aby posílila šanci na záchranu v první lize, potřebuje i v těchto zápasech uspět.