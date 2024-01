"Nikdy neurážím." Varaďa se ohradil proti tomu, jak Pardubice prezentovaly jeho konec

Hokejový trenér Václav Varaďa se ohradil proti tomu, jak Pardubice prezentovaly jeho velmi překvapivý konec na střídačce extraligového týmu.

V prohlášení na svém webu přiznal, že ho čtvrteční rozvázání smlouvy překvapilo, a i když respektuje právo majitele na takový krok, nesouhlasí s jeho zdůvodněním. Odmítl, že by kdy urážel hráče nebo kolegy.

S ohledem na dosavadní výsledky Dynama, jehož cílem v sezoně je titul, byl konec spolupráce se sedmačtyřicetiletým bývalým útočníkem šokující.

A zaskočilo i samotného Varaďu, který přišel do klubu začátkem května a podepsal dlouholetý kontrakt až do roku 2028.

"Nezastírám, že konec mého angažmá v Pardubicích pro mne byl překvapivý. Respektuji právo majitele vybrat si kouče, nemohu ale souhlasit se zdůvodněním konce mého angažmá," uvedl Varaďa v textu pod titulkem "Loučím se s vámi, Pardubice" a dal tak jasně najevo, že mu vadí, jakým způsobem vedení nečekaný krok vysvětlilo.

Pardubičtí ve čtvrtek večer - několik hodin po oznámení Varaďova konce - uvedli, že úspěšný kouč ve více ohledech porušil smlouvu.

Například tím, že nevedl a metodicky neřídil trenéry B-týmu, mládežnické akademie a celou mládež, která měla sjednotit svůj herní systém.

Navíc prý odmítal spolupráci s realizačním týmem a skautem klubu či bezdůvodně urážel některé hráče a členy realizačního týmu.

"Hokej je tvrdá hra, ale každý, kdo mne zná, ví, že nikdy hráče, kolegy, ale ani soupeře neurážím, že se vždy chovám korektně a férově," zdůraznil Varaďa.

"Slušnost a fair play jsou základními pilíři mé cesty. A tak tomu bude i nadále, ať už mne zavede kamkoli," ujistil.

Odmítl také tvrzení, že by dělal důležitá rozhodnutí sám bez předchozí diskuse. "Nepochybně jsem náročný a důsledný trenér, dávám hokeji všechno, a to samé vyžaduji i od hráčů a všech členů realizačního týmu," napsal kouč.

"Věřím svojí cestě a chci ovlivňovat sportovní směřování týmu a vývoj hráčů. Jsem ale otevřený diskuzi a nejsem v žádném případě solitér," uvedl Varaďa.

"Hokej byl, je a bude týmový sport, a to platí úplně na všech úrovních. Už od svých hráčských let vím, co je to profesionální přístup, NHL je v tomto směru ta nejlepší škola a neumím si představit, že bych někdy něco vypustil nebo do toho nedal vše. S neprofesionalitou a nedbalostí na mne opravdu nechoďte," napsal Varaďa, jenž včetně play off odehrál v nejlepší hokejové lize světa 580 utkání.

Z východu Čech odchází podle svých slov s pocitem dobře vykonané práce. "Dynamo má nakročeno k prvnímu místu po základní části, má největší počet vstřelených gólů i nejméně těch inkasovaných, je nejlepší v přesilových hrách, v řadě zápasů - naposledy ve středu na Spartě - hráči ukázali, že cesta, po které jsme se společně vydali a které já vždy věřím, vede k atraktivnímu hokeji, naplnění cílů a úspěchům," připomněl.

Pardubičtí z 35 extraligových duelů jen třikrát nebodovali a na ledě vedoucí Sparty protáhli díky gólu v prodloužení vítěznou šňůru na čtyři zápasy. Na Pražany ztrácejí bod, mají navíc dvě utkání k dobru. Přesto se majitel klubu miliardář Petr Dědek rozhodl před klíčovou fází sezony pro změnu.

"Hráčům jsme ukázali, že jedině dennodenní maximální práce a nasazení pomohou i jejich rozvoji a posunou je v jejich kariéře. Byla radost s týmem pracovat a děkuji také za vřelé přijetí a podporu všem fanouškům Dynama. Podobně jako po konci v Třinci věřím, že s řadou hráčů v týmu zůstaneme v kontaktu a držím jim palce v dalším rozvoji," vzkázal Varaďa.