Slavia dluží jen hokejistům, kteří klub opustili. Je to hodně krátkozraké, zlobí se Černošek

před 54 minutami

Zatímco stávající hráči dostávají výplaty včas, sedmi hokejistům, kteří na podzim rozvázali na základě vzájemné dohody smlouvy s hokejovou Slavií, klub stále dluží říjnové výplaty. Celkově má jít o částku 750 000 korun. "Řešili jsme už řadu podobných sporů a nikdy se nestalo, že by klub nezaplatil ani po rozhodnutí smírčí komise," říká Marek Černošek, šéf hráčské asociace CAIHP, která hokejisty zastupuje.

Jak vnímáte aktuální situaci?

První výstup ze smírčí komise, což je nejvyšší instance Českého svazu ledního hokeje při řešení těchto sporů, proběhl již před několika měsíci. Komise rozhodla v tom smyslu, že zadržování výplat je neopodstatněné a Slavia dostala termín k tomu, aby dlužné částky proplatila. Přesto se tak zatím nestalo.

V posledních dnech však kauza nabírá na obrátkách. Slavia má týden na to, aby závazky uhradila, jinak ji hrozí odebrání licence…

Ano, rozhodnutí smírčí komise je pro nás i pro kluky vítězstvím, ale zatím spíš Pyrrhovým. Přestože jsme hokejistům poskytli maximální péči, tak Slavia zatím peníze nevyplatila. Řešili jsme už řadu podobných sporů a nikdy se nestalo, že by klub nezaplatil ani po rozhodnutí smírčí komise. Něco podobného prý nezažili ani na svazu.

Jednal jste se zástupci Slavie?

Jediný z vedení, s kým jsem byl ještě před jeho odchodem z funkce sportovního manažera v kontaktu, byl Luděk Bukač mladší. Ten vnímal celou situaci také velmi negativně, sám vystupoval proti tomu, aby se hráčům dlužilo. Ostatně právě on byl tím, kdo hokejisty do Slavie přivedl.

Máte představu o tom, jak nyní vypadá situace v Edenu?

Naše aktuální informace jsou takové, že klub dluží jenom těm hráčům, kteří odešli. S těmi ze stávajícího kádru už podepisují smlouvy na další sezony. Je to trochu krátkozraké, protože ti kluci se mezi sebou znají, hrávali spolu a samozřejmě si to řeknou.

Stejně tak klub požadoval částku 2 050 000 korun za poškození dobrého jména klubu zase pouze po každém z hráčů, kteří odešli. Smírčí komise však nárok Slavie zamítla…

Jiný výsledek jsme ani neočekávali. Vzhledem k tomu, že smlouvy byly rozvázány dohodou, proč chtít pokutu za poškození jména jenom po těch, kteří skončili na základě vzájemné dohody, a ne po všech členech áčka, kteří odmítli odcestovat k soutěžnímu utkání do Prostějova?

Můžete nyní ještě něco dělat?

Nezbývá než čekat na to, zda Slavia hráče vyplatí. Pokud ne, Český svaz ledního hokeje k tomu musí zaujmout nějaký postoj. Má na to páky, například zákaz přestupů. Je škoda, že to v první lize nefunguje jako v extralize, kde existují bankovní záruky pro kluby. Pokud by tomu tak bylo, mohla by se alespoň část z nich použít na pokrytí závazku hráčům.

autor: Jiří Škuba | před 54 minutami

Související články