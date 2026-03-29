Skvělá česká noc v NHL. Zacha a Pastrňák řídili výhru Bostonu, dařilo se brankářům

Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL. Střelecky se v sobotním programu NHL prosadil také Adam Klapka, jehož Calgary porazilo Vancouver 7:3.
Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0 a v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3.
Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize. S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.
Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák se dostal na 92 bodů a na Martina Nečase má už tříbodový náskok. V bodování NHL je Pastrňák šestý nejlepší.
Nečas je mezi Čechy druhý i přesto, že v sobotním zápase proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno. Colorado prohrálo 2:4 a ztratilo body po čtyřech výhrách. I přes to Avalanche dál vládnou celé NHL.
Důležité dva body v boji o play off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů.
29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům k výhře pomohl Karel Vejmelka.
Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty.
Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play off ale ztrácí pouhé tři body.
Výsledky NHL:
NY Islanders - Florida 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)
Branky: 26. Gatcomb, 33. B. Schenn, 35. Holmström, 37. Heineman, 38. Cizikas - 9. a 15. M. Tkachuk. Střely na branku: 40:21. Diváci: 17.225. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Gatcomb, 3. Cizikas (všichni Islanders).
Tampa Bay - Ottawa 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)
Branky: 24. Hagel, 26. D'Astous, 49. Lilleberg, 58. Guentzel - 1. Cozens, 5. Spence. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.095. Hvězdy zápasu: 1. D'Astous, 2. Lilleberg, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).
Edmonton - Anaheim 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)
Branky: 28. McDavid, 45. Roslovic, 47. Savoie, 60. Hyman - 47. Sennecke, 50. C. Gauthier. Střely na branku: 34:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:14 minuty, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost měl 90,9 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Carlson (Anaheim), 3. Ingram (Edmonton).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
74
45
8
21
259:218
98
2.
Tampa Bay
72
45
6
21
264:201
96
3.
Montreal
72
41
10
21
255:232
92
4.
Boston
73
41
8
24
246:227
90
5.
Detroit
73
39
8
26
215:218
86
6.
Ottawa
73
38
10
25
244:224
86
7.
Toronto
74
31
13
30
230:260
75
8.
Florida
72
35
3
34
215:241
73
Metropolitní divize:
1.
Carolina
72
46
6
20
257:213
98
2.
NY Islanders
74
42
5
27
216:209
89
3.
Pittsburgh
73
36
16
21
250:234
88
4.
Columbus
73
38
11
24
234:222
87
5.
Philadelphia
72
36
12
24
214:218
84
6.
Washington
74
37
9
28
232:219
83
7.
New Jersey
72
37
2
33
199:220
76
8.
NY Rangers
73
29
9
35
208:231
67
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
72
48
10
14
268:183
106
2.
x-Dallas
73
44
11
18
251:201
99
3.
Minnesota
74
41
12
21
242:216
94
4.
Utah
74
38
6
30
235:212
82
5.
Nashville
73
34
9
30
218:243
77
6.
Winnipeg
73
31
12
30
209:225
74
7.
St. Louis
72
31
11
30
191:227
73
8.
Chicago
73
27
13
33
189:239
67
Pacifická divize:
1.
Anaheim
73
41
4
28
245:251
86
2.
Edmonton
74
37
9
28
258:251
83
3.
Vegas
74
32
16
26
232:234
80
4.
Los Angeles
73
29
18
26
195:222
76
5.
Seattle
72
32
11
29
206:224
75
6.
San Jose
71
33
7
31
215:253
73
7.
Calgary
73
31
8
34
189:225
70
8.
Vancouver
72
21
8
43
185:273
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
Mysleli, že braní vitaminů všechno vyřeší. Nadbytek některých z nich ale může uškodit
Únava, která se vrací ještě dřív, než vůbec začne jaro. Podle lékárníků ji Češi řeší čím dál častěji. Mnohdy ale špatně a nedůsledně. „Lidé zkouší jeden doplněk za druhým, skutečnou příčinu ale často míjejí,“ upozorňuje farmaceutka Pavla Horáková. Problémem pak podle ní může místo nedostatku vitaminů naopak být jejich nadbytek.
KVÍZ: „Teď, teď tu byl!“ Jak dobře znáte svět nedoceněného génia Járy Cimrmana?
Letos uplyne 60 let od chvíle, kdy byl v rozhlase oznámen nález pozůstalosti dosud neznámého českého génia Járy Cimrmana. Při této příležitosti jsme pro vás připravili kvíz, který prověří vaše znalosti fenoménu jménem Cimrman. Jak dobře se orientujete v divadelních hrách, filmech, ale i hudbě, které se tohoto slavného vídeňského rodáka s duší Čecha týkají?
Siniaková krok od amerického snu. V Miami svou hláškou odbourala celé studio
V tenisové čtyřhře je pojmem, jednou z největších osobností posledních dvou dekád. Vyhrála, co mohla, jeden ceněný úspěch však Kateřině Siniakové v její úctyhodné sbírce chybí. V Miami české tenistce k jeho dovršení zbývá poslední krůček.
Znásilnili ji, po pokusu o sebevraždu ochrnula. Noelia čekala na eutanazii 601 dní
Španělka Noelia Castillová Rámosová ve čtvrtek podstoupila eutanazii, která jí byla povolena navzdory dlouhému právnímu sporu s jejím otcem. Po několika případech znásilnění a následném pokusu o sebevraždu skokem z okna zůstala ochrnutá a trpěla silnými, chronickými bolestmi i psychickými problémy. Ve Španělsku jde o první případ eutanazie provedené kvůli psychickému stavu.