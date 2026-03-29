Sport

Skvělá česká noc v NHL. Zacha a Pastrňák řídili výhru Bostonu, dařilo se brankářům

ČTK

Český hokejový útočník Pavel Zacha dvěma góly rozhodl o výhře Bostonu 6:3 nad Minnesotou a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. David Pastrňák dvakrát asistoval a s 92 body vládne Čechům v NHL. Střelecky se v sobotním programu NHL prosadil také Adam Klapka, jehož Calgary porazilo Vancouver 7:3.

Radost hokejistů Bostonu (zleva Pavel Zacha a David Pastrňák)Foto: Reuters
Zacha nejprve v první třetině gólem zvýšil na 2:0 a v 57. minutě pak vstřelil branku, díky které Boston odskočil na 5:3.

Svou sezonní bilanci vylepšil na 56 bodů (26+30) a je třetím nejproduktivnějším českým hokejistou v lize. S 26 brankami navíc překonal svůj osobní rekord.

Českým bodovým lídrem je Pastrňák, který v duelu s Minnesotou asistoval u gólů na 1:0 a 3:0. Havířovský rodák se dostal na 92 bodů a na Martina Nečase má už tříbodový náskok. V bodování NHL je Pastrňák šestý nejlepší.

Nečas je mezi Čechy druhý i přesto, že v sobotním zápase proti Winnipegu vyšel bodově naprázdno. Colorado prohrálo 2:4 a ztratilo body po čtyřech výhrách. I přes to Avalanche dál vládnou celé NHL.

Důležité dva body v boji o play off získali hokejisté Utahu, kteří porazili Los Angeles 6:2 a na nepostupové příčky zvýšili svůj náskok už na šest bodů.

29 zákroky a úspěšností sahající k 94 procentům k výhře pomohl Karel Vejmelka.

Z vítězství se radoval také Daniel Vladař, jehož Philadelphia porazila Detroit 5:3. Český brankář v duelu zlikvidoval 30 střel a úspěšnost měl těsně pod 91 procenty.

Philadelphia je v tabulce Východní konference jedenáctá, na play off ale ztrácí pouhé tři body.

Výsledky NHL:

NY Islanders - Florida 5:2 (0:2, 5:0, 0:0)

Branky: 26. Gatcomb, 33. B. Schenn, 35. Holmström, 37. Heineman, 38. Cizikas - 9. a 15. M. Tkachuk. Střely na branku: 40:21. Diváci: 17.225. Hvězdy zápasu: 1. B. Schenn, 2. Gatcomb, 3. Cizikas (všichni Islanders).

Tampa Bay - Ottawa 4:2 (0:2, 2:0, 2:0)

Branky: 24. Hagel, 26. D'Astous, 49. Lilleberg, 58. Guentzel - 1. Cozens, 5. Spence. Střely na branku: 27:28. Diváci: 19.095. Hvězdy zápasu: 1. D'Astous, 2. Lilleberg, 3. Hagel (všichni Tampa Bay).

Edmonton - Anaheim 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

Branky: 28. McDavid, 45. Roslovic, 47. Savoie, 60. Hyman - 47. Sennecke, 50. C. Gauthier. Střely na branku: 34:29. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 58:14 minuty, inkasoval tři góly z 33 střel a úspěšnost měl 90,9 procenta. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Carlson (Anaheim), 3. Ingram (Edmonton).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Buffalo

74

45

8

21

259:218

98

2.

Tampa Bay

72

45

6

21

264:201

96

3.

Montreal

72

41

10

21

255:232

92

4.

Boston

73

41

8

24

246:227

90

5.

Detroit

73

39

8

26

215:218

86

6.

Ottawa

73

38

10

25

244:224

86

7.

Toronto

74

31

13

30

230:260

75

8.

Florida

72

35

3

34

215:241

73

Metropolitní divize:

1.

Carolina

72

46

6

20

257:213

98

2.

NY Islanders

74

42

5

27

216:209

89

3.

Pittsburgh

73

36

16

21

250:234

88

4.

Columbus

73

38

11

24

234:222

87

5.

Philadelphia

72

36

12

24

214:218

84

6.

Washington

74

37

9

28

232:219

83

7.

New Jersey

72

37

2

33

199:220

76

8.

NY Rangers

73

29

9

35

208:231

67

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

72

48

10

14

268:183

106

2.

x-Dallas

73

44

11

18

251:201

99

3.

Minnesota

74

41

12

21

242:216

94

4.

Utah

74

38

6

30

235:212

82

5.

Nashville

73

34

9

30

218:243

77

6.

Winnipeg

73

31

12

30

209:225

74

7.

St. Louis

72

31

11

30

191:227

73

8.

Chicago

73

27

13

33

189:239

67

Pacifická divize:

1.

Anaheim

73

41

4

28

245:251

86

2.

Edmonton

74

37

9

28

258:251

83

3.

Vegas

74

32

16

26

232:234

80

4.

Los Angeles

73

29

18

26

195:222

76

5.

Seattle

72

32

11

29

206:224

75

6.

San Jose

71

33

7

31

215:253

73

7.

Calgary

73

31

8

34

189:225

70

8.

Vancouver

72

21

8

43

185:273

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

