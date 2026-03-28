Chmelař zapsal první asistenci, Sýkora gól. Další český brankář blízko debutu v NHL

Jaroslav Chmelař přispěl v NHL asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 6:1 nad Chicagem. Za vítěze dal první gól v soutěži slovenský útočník Adam Sýkora. Na premiéru v NHL si ještě musí počkat Michal Postava. Český gólman plnil roli náhradního brankáře Detroitu, který vyhrál v Buffalu 5:2.
Chmelař naskočil ke svému devatenáctému startu v NHL a ke dvěma gólům přidal i první asistenci.
Průnik českého útočníka sice neskončil gólem, ale vybojoval puk a v dohrávané akci zvýšil Jonny Brodzinski střelou z levého kruhu na 4:1.
Navázal tím na Adama Sýkoru, který před tím zvýšil na 3:1 a připsal si první gól v NHL. Slovenský útočník byl zvolen druhou hvězdou zápasu, předčil ho pouze brankář Dylan Garand, který chytil 27 střel.
Sýkora je šestým hráčem Rangers, který v této sezoně vstřelil první gól v NHL.
„Viděl jsem volné místo pod vyrážečkou, tak jsem se ho snažil trefit. Byl jsem nadšený. Ani nedokážu popsat, jak jsem se cítil. Užil jsem si ten moment a doufám, že dám gólů ještě víc,“ pronesl Sýkora.
Rangers, kteří jsou nejhorším týmem Východní konference, vyhráli po šesti porážkách.
„Kluci hráli skvěle, podali slušný týmový výkon,“ řekl trenér Mike Sullivan. „Mladí hráči vnesli do týmu hodně energie a nadšení a to je nakažlivé. Strhlo to i ostatní," dodal.
Detroit povolal Postavu, který loni dovedl v české extralize Kometu Brno k titulu, do hlavního týmu kvůli zdravotním problémům Cama Talbota.
V Buffalu kryl záda Johnu Gibsonovi, jenž zastavil 28 střel a stal se třetí hvězdou zápasu.
Detroit nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedl i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. O góly se postarali Alex DeBrincat, Lucas Raymond a Marco Kasper. Buffalo v dalším průběhu už jen snížilo na 1:3 a 2:4.
Výsledky NHL:
Buffalo – Detroit 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)
Branky: 26. T. Thompson, 57. Dahlin – 5. DeBrincat, 10. Raymond, 17. Kasper, 56. Bernard-Docker, 59. P. Kane. Střely na branku: 30:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Seider, 3. Gibson (všichni Detroit).
NY Rangers – Chicago 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)
Branky: 37. a 56. Brodzinski (na první Chmelař), 19. J.T. Miller, 26. M. Robertson, 29. Sýkora, 54. Lafreniere – 18. Lardis. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Garand, 2. Sýkora, 3. Fortescue (všichni NY Rangers).
Tabulky NHL:
Východní konference:
Atlantická divize:
1.
Buffalo
73
44
8
21
256:216
96
2.
Tampa Bay
71
44
6
21
260:199
94
3.
Montreal
71
40
10
21
251:231
90
4.
Boston
72
40
8
24
240:224
88
5.
Ottawa
72
38
10
24
242:220
86
6.
Detroit
72
39
8
25
212:213
86
7.
Toronto
73
31
13
29
229:255
75
8.
Florida
71
35
3
33
213:236
73
Metropolitní divize:
1.
Carolina
71
45
6
20
252:211
96
2.
Pittsburgh
72
36
16
20
247:228
88
3.
Columbus
72
38
11
23
232:219
87
4.
NY Islanders
73
41
5
27
211:207
87
5.
Philadelphia
71
35
12
24
209:215
82
6.
Washington
73
36
9
28
227:215
81
7.
New Jersey
71
37
2
32
197:215
76
8.
NY Rangers
73
29
9
35
208:231
67
Západní konference:
Centrální divize:
1.
x-Colorado
71
48
10
13
266:179
106
2.
x-Dallas
72
43
11
18
245:198
97
3.
Minnesota
73
41
12
20
239:210
94
4.
Utah
73
37
6
30
229:210
80
5.
Nashville
72
34
9
29
217:239
77
6.
Winnipeg
72
30
12
30
205:223
72
7.
St. Louis
71
30
11
30
186:226
71
8.
Chicago
73
27
13
33
189:239
67
Pacifická divize:
1.
Anaheim
72
41
4
27
243:247
86
2.
Edmonton
73
36
9
28
254:249
81
3.
Vegas
73
32
15
26
228:229
79
4.
Los Angeles
72
29
18
25
193:216
76
5.
Seattle
71
32
10
29
204:221
74
6.
San Jose
70
32
7
31
212:251
71
7.
Calgary
72
30
8
34
182:222
68
8.
Vancouver
71
21
8
42
182:266
50
Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.
