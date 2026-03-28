28. 3. Soňa
Sport

Chmelař zapsal první asistenci, Sýkora gól. Další český brankář blízko debutu v NHL

ČTK

Jaroslav Chmelař přispěl v NHL asistencí k výhře hokejistů New Yorku Rangers 6:1 nad Chicagem. Za vítěze dal první gól v soutěži slovenský útočník Adam Sýkora. Na premiéru v NHL si ještě musí počkat Michal Postava. Český gólman plnil roli náhradního brankáře Detroitu, který vyhrál v Buffalu 5:2.

Jaroslav Chmelař (vlevo) a Drew Fortescue v dresu New Yorku RangersFoto: Reuters
Chmelař naskočil ke svému devatenáctému startu v NHL a ke dvěma gólům přidal i první asistenci.

Průnik českého útočníka sice neskončil gólem, ale vybojoval puk a v dohrávané akci zvýšil Jonny Brodzinski střelou z levého kruhu na 4:1.

Navázal tím na Adama Sýkoru, který před tím zvýšil na 3:1 a připsal si první gól v NHL. Slovenský útočník byl zvolen druhou hvězdou zápasu, předčil ho pouze brankář Dylan Garand, který chytil 27 střel.

Sýkora je šestým hráčem Rangers, který v této sezoně vstřelil první gól v NHL.

„Viděl jsem volné místo pod vyrážečkou, tak jsem se ho snažil trefit. Byl jsem nadšený. Ani nedokážu popsat, jak jsem se cítil. Užil jsem si ten moment a doufám, že dám gólů ještě víc,“ pronesl Sýkora.

Rangers, kteří jsou nejhorším týmem Východní konference, vyhráli po šesti porážkách.

„Kluci hráli skvěle, podali slušný týmový výkon,“ řekl trenér Mike Sullivan. „Mladí hráči vnesli do týmu hodně energie a nadšení a to je nakažlivé. Strhlo to i ostatní," dodal.

Detroit povolal Postavu, který loni dovedl v české extralize Kometu Brno k titulu, do hlavního týmu kvůli zdravotním problémům Cama Talbota.

V Buffalu kryl záda Johnu Gibsonovi, jenž zastavil 28 střel a stal se třetí hvězdou zápasu.

Detroit nasměrovala k výhře úvodní třetina, po které vedl i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. O góly se postarali Alex DeBrincat, Lucas Raymond a Marco Kasper. Buffalo v dalším průběhu už jen snížilo na 1:3 a 2:4.

Výsledky NHL:

Buffalo – Detroit 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Branky: 26. T. Thompson, 57. Dahlin – 5. DeBrincat, 10. Raymond, 17. Kasper, 56. Bernard-Docker, 59. P. Kane. Střely na branku: 30:20. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Raymond, 2. Seider, 3. Gibson (všichni Detroit).

NY Rangers – Chicago 6:1 (1:1, 3:0, 2:0)

Branky: 37. a 56. Brodzinski (na první Chmelař), 19. J.T. Miller, 26. M. Robertson, 29. Sýkora, 54. Lafreniere – 18. Lardis. Střely na branku: 39:28. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Garand, 2. Sýkora, 3. Fortescue (všichni NY Rangers).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1.

Buffalo

73

44

8

21

256:216

96

2.

Tampa Bay

71

44

6

21

260:199

94

3.

Montreal

71

40

10

21

251:231

90

4.

Boston

72

40

8

24

240:224

88

5.

Ottawa

72

38

10

24

242:220

86

6.

Detroit

72

39

8

25

212:213

86

7.

Toronto

73

31

13

29

229:255

75

8.

Florida

71

35

3

33

213:236

73

Metropolitní divize:

1.

Carolina

71

45

6

20

252:211

96

2.

Pittsburgh

72

36

16

20

247:228

88

3.

Columbus

72

38

11

23

232:219

87

4.

NY Islanders

73

41

5

27

211:207

87

5.

Philadelphia

71

35

12

24

209:215

82

6.

Washington

73

36

9

28

227:215

81

7.

New Jersey

71

37

2

32

197:215

76

8.

NY Rangers

73

29

9

35

208:231

67

Západní konference:

Centrální divize:

1.

x-Colorado

71

48

10

13

266:179

106

2.

x-Dallas

72

43

11

18

245:198

97

3.

Minnesota

73

41

12

20

239:210

94

4.

Utah

73

37

6

30

229:210

80

5.

Nashville

72

34

9

29

217:239

77

6.

Winnipeg

72

30

12

30

205:223

72

7.

St. Louis

71

30

11

30

186:226

71

8.

Chicago

73

27

13

33

189:239

67

Pacifická divize:

1.

Anaheim

72

41

4

27

243:247

86

2.

Edmonton

73

36

9

28

254:249

81

3.

Vegas

73

32

15

26

228:229

79

4.

Los Angeles

72

29

18

25

193:216

76

5.

Seattle

71

32

10

29

204:221

74

6.

San Jose

70

32

7

31

212:251

71

7.

Calgary

72

30

8

34

182:222

68

8.

Vancouver

71

21

8

42

182:266

50

Týmy označené "x" mají jistý postup do play off.

