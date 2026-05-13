Nejdřív trénink, pak farmářské trhy. Svalovci ze Žižkova teď chtějí zaskočit Evropu

Posledních pár let se po trávníku Viktorie Žižkov nepovalují jen kulaté balony, často sviští vzduchem i ty šišaté. Zázemí tu našel tým amerického fotbalu Prague Lions, který si v letošní sezoně chce podmanit nejlepší evropskou soutěž European Football Alliance (EFA).
Už na začátku loňské sezony majitel klubu Prague Lions sebevědomě prohlašoval, že dřív nebo později udělá z amerického fotbalu třetí nejoblíbenější sport všech Čechů hned po fotbalu a hokeji.
Jeho týmu pak jen těsně uniklo play off, v němž se hraje o prestižní evropskou trofej.
Přesto Mason Parker, někdejší americký bankéř, srší před dalším ročníkem optimismem.
„Data ukazují růst popularity amerického fotbalu v celé Evropě. Branami stadionu prošlo o 60 procent více diváků než v sezoně 2024,“ řekl Aktuálně.cz majitel klubu.
Podle něj za to může expanze zápasů americké NFL do českých televizí, ale i to, že na olympijských hrách v Los Angeles bude flag football, bezkontaktní varianta tohoto sportu.
Tým Prague Lions přitom tvoří mix českých hráčů a cizinců, například Američanů, pro které je to národní sport. O zájem zahraničních hráčů prý není nouze.
„Praha a zdejší životní styl se prodávají samy. V sobotu po tréninku pravidelně potkávám naše hráče a trenéry, jak se procházejí podél řeky nebo prozkoumávají místní farmářské trhy,“ vylíčil Parker.
Také nový hlavní trenér je Američan. James Brooks povýšil z trenéra obrany na lodivoda týmu.
„Každému trenérovi poskytujeme ubytování, jízdenku PID, SIM kartu a členství v posilovně,“ popsal majitel servis pro realizační tým.
Od toho si slibuje, že se z Brookse stane dlouhodobý trenér, který z pražského klubu vybuduje evropského lídra.
„Cíl je jasný, vyhrát evropskou soutěž. Vytvořili jsme tým, který na to má, a když to potvrdí na hřišti, výsledky se dostaví,“ dodal Parker.
První zápas čeká Prague Lions v sobotu 16. května proti dánskému týmu Copenhagen Towers.
