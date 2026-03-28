28. 3. Soňa
Ikonická hala v Holešovicích poprvé slaví, Sparta si v třaskavé sérii vynutila sedmý zápas

ČTK

Hokejisté Sparty porazili v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Plzeň 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pražané i díky gólu a asistenci kapitána Filipa Chlapíka odvrátili druhý mečbol soupeře, dva kanadské body si připsal také Tomáš Hyka. O postupujícím do semifinále se rozhodne v pondělí v Plzni.

Martiņš Dzierkals
Radost SpartyFoto: CTK
Spartě vyšel ideálně vstup do utkání. Již po 32 sekundách hry otevřel skóre kapitán Chlapík, který využil Malákova zaváhání po Kousalově forčekingu.

Plzeň rychle inkasovaná branka nepoznamenala a již ve 2. minutě mohl vyrovnat po přečíslení dva na jednoho Petman, Kořenář by ale pozorný. Sparťanský gólman si připsal i několik dalších dobrých zákroků. V 7. minutě mohli domácí navýšit vedení v přesilové hře, Západočeši ale úvodní oslabení přestáli.

Po několika šancích na obou stranách se skóre změnilo v 17. minutě, kdy po ukázkové kombinaci připravili Pysyk s Chlapíkem gól pro Krejčíka, jenž v koncovce nezaváhal a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče play off. O minutu později se již hráči Plzně radovali ze snížení, puk po Petmanově zakončení ale prošel podél brankové čáry mimo.

Do druhé třetiny nastoupil v brance Plzně nečekaně Růžička místo Malíka a postupně musel čelit třem samostatným nájezdům. Ze dvou pokusů ho nepřekonal Chlapík a neuspěl ani Řepík. Sparta ale svou herní převahu přetavila ve třetí gól. V 31. minutě se přesnou střelou na vyrážečku prosadil obránce Mikko Seppälä.

Kouč hostů Jandač následně do hry vrátil obránce Maláka, jenž od úvodní chyby seděl jen na střídačce, zapojil i třináctého útočníka Griciuse. Naznačil tak, že už myslí na rozhodující sedmý zápas série a chce rozložit zátěž mezi více hráčů.

Na začátku třetí třetiny se podařilo Plzni zásluhou Strnada snížit, Sparta ale žádné drama nedopustila. V 47. minutě přidal po rychlém protiútoku čtvrtý gól domácích Dzierkals. Lotyšský reprezentant ještě v 59. minutě trefil tyč. Poslední slovo měl Gricius, který dvě desetiny sekundy před koncem upravil na konečných 4:2.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)

Branky a nahrávky: 1. Chlapík, 17. Krejčík (Chlapík, Pysyk), 31. M. Seppälä (Dzierkals, Hyka), 47. Dzierkals (Hyka) - 42. L. Strnad (Filip, Měchura), 60. Gricius (Rubins). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11.773. Stav série: 3:3.

Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška, od 55. navíc Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.

Plzeň: Malík (21. J. Růžička) - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Kubík - M. Petman, Simon, Teplý - I. Sedláček, Lev, Schleiss, od 31. navíc Gricius. Trenér: Jandač.

Ministr školství Robert Plaga (ANO).

Londýnská policie uvedla, že přesný počet účastníků sobotního protestu proti krajní pravici je těžké určit, ale podle odhadů na akci přišlo zhruba 50 tisíc lidí; 28. března 2026.

"Proč bychom tu pro ně byli, když oni tu pro nás nejsou? Oni tam pro nás nebyli," řekl Trump v noci na sobotu na investičním fóru v Miami, kde si stěžoval na odmítnutí evropských spojenců z NATO poskytnout USA materiální podporu během nynější války proti Íránu.

Ilustrační foto

