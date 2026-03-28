Ikonická hala v Holešovicích poprvé slaví, Sparta si v třaskavé sérii vynutila sedmý zápas

Hokejisté Sparty porazili v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy Plzeň 4:2, vyrovnali stav série na 3:3 a vynutili si rozhodující sedmý zápas. Pražané i díky gólu a asistenci kapitána Filipa Chlapíka odvrátili druhý mečbol soupeře, dva kanadské body si připsal také Tomáš Hyka. O postupujícím do semifinále se rozhodne v pondělí v Plzni.
Spartě vyšel ideálně vstup do utkání. Již po 32 sekundách hry otevřel skóre kapitán Chlapík, který využil Malákova zaváhání po Kousalově forčekingu.
Plzeň rychle inkasovaná branka nepoznamenala a již ve 2. minutě mohl vyrovnat po přečíslení dva na jednoho Petman, Kořenář by ale pozorný. Sparťanský gólman si připsal i několik dalších dobrých zákroků. V 7. minutě mohli domácí navýšit vedení v přesilové hře, Západočeši ale úvodní oslabení přestáli.
Po několika šancích na obou stranách se skóre změnilo v 17. minutě, kdy po ukázkové kombinaci připravili Pysyk s Chlapíkem gól pro Krejčíka, jenž v koncovce nezaváhal a potvrdil pozici nejproduktivnějšího hráče play off. O minutu později se již hráči Plzně radovali ze snížení, puk po Petmanově zakončení ale prošel podél brankové čáry mimo.
Do druhé třetiny nastoupil v brance Plzně nečekaně Růžička místo Malíka a postupně musel čelit třem samostatným nájezdům. Ze dvou pokusů ho nepřekonal Chlapík a neuspěl ani Řepík. Sparta ale svou herní převahu přetavila ve třetí gól. V 31. minutě se přesnou střelou na vyrážečku prosadil obránce Mikko Seppälä.
Kouč hostů Jandač následně do hry vrátil obránce Maláka, jenž od úvodní chyby seděl jen na střídačce, zapojil i třináctého útočníka Griciuse. Naznačil tak, že už myslí na rozhodující sedmý zápas série a chce rozložit zátěž mezi více hráčů.
Na začátku třetí třetiny se podařilo Plzni zásluhou Strnada snížit, Sparta ale žádné drama nedopustila. V 47. minutě přidal po rychlém protiútoku čtvrtý gól domácích Dzierkals. Lotyšský reprezentant ještě v 59. minutě trefil tyč. Poslední slovo měl Gricius, který dvě desetiny sekundy před koncem upravil na konečných 4:2.
Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:
HC Sparta Praha - HC Škoda Plzeň 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
Branky a nahrávky: 1. Chlapík, 17. Krejčík (Chlapík, Pysyk), 31. M. Seppälä (Dzierkals, Hyka), 47. Dzierkals (Hyka) - 42. L. Strnad (Filip, Měchura), 60. Gricius (Rubins). Rozhodčí: Pilný, Šindel - Hynek, Hnát. Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 11.773. Stav série: 3:3.
Sparta: Kořenář - Pysyk, Krejčík, Knot, Sirota, Irving, M. Seppälä, N. Seppälä - Horák, M. Špaček, Chlapík - Řepík, Shore, P. Kousal - Hyka, K. Hrabík, Dzierkals - M. Vitouch, Vesalainen, Raška, od 55. navíc Kuťák. Trenér: J. Nedvěd.
Plzeň: Malík (21. J. Růžička) - Zámorský, Malák, Merežko, J. Jeřábek, V. Lajunen, Percy, Rubins - Rohlík, Lalancette, Měchura - L. Strnad, Filip, Kubík - M. Petman, Simon, Teplý - I. Sedláček, Lev, Schleiss, od 31. navíc Gricius. Trenér: Jandač.
Většina Čechů nechce střídání času. Klíčový posun k velké změně má přijít z Bruselu
Česko čeká o víkendu změna času. V noci ze soboty na neděli se ve dvě hodiny po půlnoci hodinové ručičky posunou o hodinu dopředu. Z průzkumů ovšem vyplývá, že většina Čechů změnu času odmítá a přála by si její zrušení.
ŽIVĚ Plagův náměstek se musí omluvit za sdílení falešné fotky s Halíkem
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) zatím neuvažuje o odvolání svého náměstka Zdeňka Kettnera (SPD) kvůli sdílení falešné fotografie s předsedou spolku Milion chvilek pro demokracii Mikulášem Minářem a teologem Tomášem Halíkem. Domluvil se s ním na omluvě, jež by podle Plagy měla mít adekvátní formu, například osobního setkání. Sám Halík by ale považoval Kettnerovo odvolání za adekvátní.
Desítky tisíc lidí v Londýně protestovaly proti pravicovému extremismu
Desítky tisíc lidí prošly v sobotu centrem Londýna na protest proti krajní pravici. Akci s názvem Together Alliance (Aliance Společně), která podle agentury AFP byla největším protestním pochodem proti pravicovému extremismu v historii země, uspořádaly stovky různých skupin, včetně odborů, protirasistických aktivistů a muslimských organizací.
ŽIVĚ "Spojence v NATO už asi chránit nemusíme." Trump provokuje Evropu kvůli válce v Íránu
Donald Trump v noci na sobotu prohlásil, že Spojené státy by v případě potřeby nemusely přijít na pomoc spojencům v NATO vzhledem k tomu, že aliance neposkytla USA materiální podporu během nynější války proti Íránu. Trumpovo prohlášení opět vyvolalo otazníky ohledně postoje amerického prezidenta k ustanovením o vzájemné obraně, jež jsou středobodem transatlantické aliance.
Chatboti nejsou diskrétní. Co jim svěříte, nezůstane v soukromí „digitální zpovědnice“
Velké jazykové modely a na nich založení „povídací roboti“ se stali jednou z nejrychleji rostoucích digitálních služeb. Nabízejí je desítky technologických firem včetně těch největších a mají přes miliardu uživatelů. Škála problémů, jež s těmito digitálními poradci lidé řeší, je obrovská. A spolu s tím vzniká obrovské množství dat, nad jejichž osudem původní „majitelé“ nemají žádnou kontrolu.