První bod v NHL. Útočník Kämpf pomohl asistencí k výhře Chicaga na ledě Rangers

před 5 hodinami

Hokejový útočník David Kämpf si ve čtvrtém zápase v NHL v dresu Chicaga připsal premiérový bod, když se asistencí podílel na vítězném gólu Patricka Sharpa. Blackhawks na ledě New York Rangers uspěli 5:2.

New York - Dvaadvacetiletý Kämpf vloni v květnu podepsal s Chicagem jako nedraftovaný volný hráč dvouletou nováčkovskou smlouvu. Sezonu začal na farmě v nižší AHL v dresu Rockford IceHogs, kde ve 30 zápasech nasbíral 16 bodů za sedm branek a devět nahrávek. Blackhawks povolali chomutovského odchovance do prvního týmu na konci prosince.

Proti Rangers šlo Chicago dvakrát do vedení, ale Newyorčané pokaždé našli odpověď. Rozhodující akce večera se zrodila v 43. minutě. Útočník Alex DeBrincat přihrál na útočnou modrou čáru Kämpfovi, který přenechal puk Sharpovi, jenž střelou z levého kruhu pod horní tyč překonal brankáře Henrika Lundqvista.

Šestatřicetileté levé křídlo se prosadilo poprvé od 27. listopadu. Vítězství pak zpečetili v poslední minutě brankami při power play soupeře Jonathan Toews s Patrickem Kanem.

"Hráli jsme dost nepříjemně a moc neinkasovali, to byl jeden z klíčů k vítězství," prohlásil Sharp. "Pokud začneme tak, jak máme, a prvním dvou lajnám soupeře se proti nám hraje špatně, povzbudí to zbytek mužstva. Chce to tam vlítnout a jít zbytku týmu příkladem," řekl kapitán Toews. "Dneska byl soupeř rozhodně lepší," uznal Lundqvist.

Čeští obránci Jan Rutta a Michal Kempný se do sestavy vítězného celku nevešli. Chicago bodovalo potřetí za sebou a ze série šesti venkovních soubojů zaznamenalo dvě výhry, bod po prohře v prodloužení a tři neúspěchy po základní hrací době.

Ve druhém středečním duelu forvard Martin Frk nahrávkou dopomohl k výhře Detroitu 2:1 v prodloužení nad Ottawou.

O třetí výhře Detroitu za sebou rozhodl kanadský útočník Andreas Athanasiou, autor obou gólů domácího týmu. V 12. minutě dorazil za záda gólmana Craiga Andersona neúspěšný pokus Anthonyho Manthy, přičemž na akci se podílel i Frk. Senators vyrovnali na počátku třetí části zásluhou Ryana Dzingela.

Vedení na stranu Red Wings mohl opět strhnout Athanasiou, trestné střílení ale neproměnil. Musel si tak počkat na prodloužení, v němž ihned po vhazování obral o puk obránce Erika Karlssona a bekhendem ukončil nastavení už po šesti vteřinách, čímž vyrovnal rekord NHL. Stejný kousek se v minulosti povedl Matsi Sundinovi, Davidu Legwandovi a Alexandru Ovečkinovi.

"Puk trochu poskakoval a navíc se ke mně blížil Karlsson. Věděl jsem, že nejlepší bude vystřelit bekhendem nahoru," popsal vítěznou trefu Athanasiou. Kanadský klub prohrál šesté z posledních sedmi utkání.

V zápase se vyznamenali oba brankáři, kteří shodně pochytali 33 střel. "Nebýt Andersona, vyhráli bychom daleko větším rozdílem," vyzdvihl výkon ottawského kolegy gólman Detroitu Jimmy Howard. Také on se dočkal uznání. "Jimmy nám v této sezoně dal hodně šancí na vítězství. Je ve vrcholné formě a v takové chvíli nepouští laciné góly," ocenil třiatřicetiletého Američana trenér Detroitu Jeff Blashill.

Výsledky NHL:

Detroit - Ottawa 2:1 v prodl. (1:0, 0:0, 0:1 - 1:0)

Branky: 12. a 61. Athanasiou (na první Frk) - 41. Dzingel. Střely na branku: 35:34. Diváci: 19.515. Hvězdy utkání: 1. Athanasiou, 2. Howard (oba Detroit), 3. C. Anderson (Ottawa).

NY Rangers - Chicago 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 19. Holden, 32. Zibanejad - 7. Hinostroza, 29. Schmaltz, 43. Sharp (Kämpf), 60. J. Toews, 60. P. Kane. Střely na branku: 25:35. Diváci: 18.006. Hvězdy utkání: 1. Sharp, 2. J. Toews, 3. P. Kane (všichni Chicago).