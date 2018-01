Jubilant Lev pomohl umazat ztrátu na rodnou Plzeň. Spoluhráči do něj museli na střídačce kopnout

před 5 hodinami

Vítkovický útočník Jakub Lev odehrál ve středu proti Plzni své 400. extraligové utkání. K výhře 3:0 nad mateřským klubem přispěl asistencí a pomohl druhým Vítkovicím snížit ztrátu na lídra soutěže.

Jakube, odehrál jste 400. utkání v extralize, navíc proti svému bývalému týmu. Jaké bylo utkání s Plzní?

Sešlo se to pěkně. Před začátkem sezony jsem nevěděl, že to tak vyjde, bylo tam nějaké vložené kolo. Byla to hezká náhoda a konečně jsem chtěl proti Plzni po dvou porážkách uspět. Na rozdíl od zápasu s Brnem jsme dali první gól, druhý byl šťastný. V závěru nás Plzeň zatlačila, ale Bartéz (Patrik Bartošák) všechno pochytal. Jsme spokojeni.

Dvakrát jste byl vyloučen. Byla v tom nějaká souvislost s Plzní?

Ne, to vůbec ne. Prostě mě rozhodčí dvakrát vyloučil, ale žádná přemotivovanost v tom nebyla. Přece jen to bylo 400. utkání, ne desáté. Spíše mě mrzí neproměněné šance. Míra Svoboda mě vyčapal, ale naštěstí jsme vyhráli.

Je těžší prosadit se proti bývalým spoluhráčům, kteří vás znají?

Určitě se na mě Plzeň více soustředí, ví, kde jsou moje silné stránky. Ale to samé vím já, když na mě někdo jede. Že spíš vystřelí, udělá kličku nebo je silný v soubojích. Na to si dávám bacha, vždycky je to trochu specifický zápas.

Když hlasatel oznámil, že hrajete 400. extraligové utkání, vyvolávali vás i plzeňští fanoušci. Postřehl jste to?

Zaslechl jsem to, nebyl jsem si jistý. Kluci na střídačce pak taky do mě kopli. Zamával jsem jim, snad na mě nebudou naštvaní vítkovičtí fanoušci. Od těch plzeňských to bylo hezké gesto, děkuju jim. V Plzni jsem vyrůstal, něco jsem tam prožil, vždycky budu mít k tomu městu vztah.

V posledním utkání uplynulého kalendářního roku jste prohráli s Kometou 0:1. Byl proti Plzni rozhodující první gól?

Přesně tak. Nedali jsme ho tak pozdě jako Kometa, dali jsme ho už ve druhé třetině. Důležitý byl i ten druhý. Uklidnil nás, i když třetí třetina nebyla úplně podle našich představ. Plzeň prohrála teprve počtvrté za tři body. Jsme rádi, že zrovna my jsme ten tým, který to proti nim zvládl.

Ve třetí třetině jste chtěli za stavu 2:0 více kouskovat hru?

Chtěli jsme hrát dobře v prostoru před brankou, ať střílí od modré nebo od mantinelu. Víme, že Bartéz v současné formě tohle pochytá a my se můžeme soustředit na dorážky, aby to nezametali do prázdné. To se povedlo, Patrik má další nulu.

Povedlo se vám přečkat všech pět oslabení…

Před zápasem se pokaždé připravujete na přesilovky soupeře. Věděli jsme, že Tomáš Mertl dává spoustu gólů, Milan Gulaš má skvělou ránu a celé to řídí Petr Kadlec. Tlačili jsme je od branky k mantinelu.

Stáhli jste náskok Plzně na osm bodů. Budete na ni útočit?

My na Plzeň moc nekoukáme. Díváme se spíš pod sebe, aby se to tam odřízlo kolem toho šestého místa. Aby měl sedmý co největší ztrátu a dalo se hrát relativně v klidu. Pokud se budeme ke konci sezony držet takhle nahoře, tak bychom samozřejmě chtěli do té čtyřky. Ale je to daleko. Teď máme před sebou ještě velkou porci zápasů.