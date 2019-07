Jít za Pastrňákem? Frk ucítil větší šanci v L.A. Po kariéře bude žít v Kanadě

před 6 hodinami

Mnozí by v jeho kůži odešli zpátky do Evropy. Křídelník Martin Frk, známý tvrdou střelou, však stále usiluje o co nejlepší pozici v hokejové NHL. Za mořem je déle než Tomáš Hertl a skoro tak dlouho jako Radko Gudas. Po letech v Detroitu zkusí prorazit v Los Angeles, kde žádný Čech nehrál přes deset let. "Do kempu jdu s tím, že chci udělat hlavní tým," říká 25letý Frk v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Brankář Josef Kořenář nedávno pro iDnes.cz řekl, že sen každého hokejisty je hrát NHL na Floridě nebo v Kalifornii. Souhlasíte, a proto jste si vybral Los Angeles? Mně to bylo docela jedno, jelikož NHL je NHL. Pak už je vážně jedno, kde hrajete. L.A. nebo Florida jsou možná lepší díky teplu, ale já si vybíral hlavně podle toho, jak ten tým vypadal minulý rok a jakou bych mohl dostat šanci. Také jsme se pobavili s přítelkyní a domluvili se, že vezmeme L.A. Takže jste nesmýšlel jako třeba Artěmij Panarin, který chtěl přestoupit do rušnějšího města? Ani životní styl u pobřeží nehrál roli? Teplo a pláž asi trošku roli hrály, jelikož posledních šest let jsme byli v Michiganu, kde v zimě vždycky napadlo hodně sněhu. Ale jak jsem říkal, šlo mi hlavně o šanci. Může se stát, že nakonec budu hrát na farmě, ale do kempu jdu s tím, že chci udělat hlavní tým. Smlouvu jste podepsal rychle, hned první den po otevření trhu. Musel jste řešit víc nabídek? Pár jiných nabídek jsem měl, ale jak jsme se bavili s agentem, jaký prostor bych kde mohl dostat, vyšlo nám L.A. V Detroitu už jsem zůstat nechtěl, jelikož šest let je dlouhá doba. A nefungovalo to tam pro mě, jak jsem chtěl. Měli jiný názor, takže jsme se domluvili, že půjdu jinam. Hodně jsem přemýšlel i o Evropě, ale pak jsem si říkal, proč tady ještě rok nezkusit. L.A. o mě navíc mělo velký zájem, hned ráno mi volali, jestli bych k nim chtěl, což mi naznačilo, že určitou šanci dostanu. Předpokládám, že nejlákavější evropské nabídky přišly z Kontinentální ligy. Dá se říct, že ano. Byly to slušné nabídky. Jakmile ale z Ameriky odejdete, je těžké se sem dostat zpátky. Můžete prozradit, jaká byla druhá nejzajímavější varianta v NHL? Nejsem si stoprocentně jistý, ale myslím, že mi agent říkal něco o Bostonu, ale ti mě chtěli spíš na farmu. V L.A. mi řekli, že šance na hlavní tým je. Musím být dobře připravený na kemp. Horší smlouva Minulé léto podepsal Frk s Detroitem svou dosud nejlepší hokejovou smlouvu. Zaručovala mu 1,05 milionu dolarů jak v NHL, tak na farmě. Letos útočník kývl Los Angeles na dvoucestný kontrakt. To znamená, že v hlavním týmu si vydělá 700 tisíc, ovšem na farmě jen 350. Pohoršil si, neboť v nasbíraných bodech klesl z 25 (v 68 zápasech) na 6 (ve 30 kláních). Připravujete se na něj v Calgary. Proč právě tam? Pochází odtud přítelkyně, takže tady teď trávíme čas. Chodím do posilovny a na led. Kolem 15. srpna poletím do L.A., kde dokončím letní přípravu. Pak začíná kemp. Čekají mě asi dva měsíce práce. S kým se připravujete? Znám pár kluků, se kterými jsem trénoval minulý rok, ale trénuju sám v jiné posilovně, jelikož pracuju se svým kondičním trenérem z Česka. Když chodím na led, což je asi dvakrát týdně, tak jsou tady kluci z juniorek, škol, pak ti, co budou hrát za chlapy. S výhledem na kemp budu na ledě tak pětkrát do týdne, abych se dostal do hokejového tempa. Děláte letos něco jinak než dřív? Asi vždycky něco změníme, ale spíš maličkosti. Kondičnímu trenérovi vždycky řeknu, na čem bych chtěl zapracovat. Záleží, jak se vždycky cítím po minulé sezoně. Co bylo dobré, co špatné. Před rokem jste poprvé podepsal jednocestnou smlouvu, teď máte znovu dvoucestnou. Hodně hráčů by na vaší pozici asi odešlo zpátky do Evropy. Drží vás v zámoří něco kromě hokeje? Budete tam desátým rokem. Těžko říct. Že mám přítelkyni z Kanady, trochu hraje roli. Také jsem si zvykl na zdejší hokejový styl. Nabídka Los Angeles je dobrá a jen na jeden rok, takže když to nevyjde, určitě už se příští rok vrátím do Evropy. Natrvalo, nebo je možné, že jednou založíte rodinu v zámoří? Co se týče hokeje, tak každý z nás si chce vydělat co nejvíc peněz, aby toho po kariéře nemusel tolik dělat. Určitě bych tedy dokončil kariéru v Evropě. Pak se asi určitě vrátím do Kanady a budu tam žít. Mimochodem, proč vám poslední sezona na rozdíl od té předminulé tolik nevyšla? Co bylo jinak? Zranil jsem se v kempu, což mi moc nepomohlo. Poslední tři přípravné zápasy jsem pak neodehrál nejlíp. Navíc se dá říct, že tým byl tou dobou daný a na mě zbyla pozice třináctého útočníka, což jsem chápal. A když už jsem se později dostal do hry, odehrál jsem strašně málo minut. Říkal jsem si, že je zbytečné, abych seděl na tribuně, a že radši půjdu na farmu, kde si zahraju o hodně víc. Tvrdá jednání v NHL. Mrázek platem nedosáhl na "medaili", příště chce větší smlouvu číst článek Jak vlastně vzpomínáte na roky v Detroitu? Včetně farmy v Grand Rapids, což je pořád Michigan, jste tam strávil šest let. Super. V Grand Rapids jsem strávil nejvíc času a ani zpětně si nemůžu na nic stěžovat. Super hala a život celkově, skvělé město. V Detroitu to bylo taky dobré, i když hodně kluků bydlelo dál z města, kam se jezdilo spíš na tréninky, zápasy. Jaké vyhlídky podle vás mají Filipové Hronek a Zadina, kteří v Detroitu zůstali? Potáhnou mužstvo už v příští sezoně, nebo se budou prosazovat postupně, jak u Red Wings bývá zvykem? Filip Hronek strávil v Detroitu víc než půlku poslední sezony a vypadal hodně dobře, takže si myslím, že hlavní tým udělá hned v kempu. Neměl by mít žádný problém. Filip Zadina to bude mít o trošku těžší, protože podle mě ještě někoho podepíšou a o místa se poperou taky draftovaní mladí kluci. V Los Angeles kromě nedávno draftovaného Lukáše Paříka žádný Čech není. A poslední zápas tam odehrál Jaroslav Modrý v roce 2008. Vnímáte to negativně, nebo na tom nesejde? Vždycky je dobré mít kolem sebe někoho, s kým si můžete popovídat v češtině, ale nějak to neřeším, jelikož jsem tady dlouho. Holt budu mluvit víc anglicky než v Detroitu, kde vždycky bylo hodně Čechů nebo Slováků. A nemyslím na to, že nikdo od nás v L.A. dlouho nehrál. Jaký je do příští sezony váš největší sen z osobního pohledu? Udělat tým hned v kempu, zůstat v NHL, odehrát co nejvíc zápasů a podepsat další smlouvu.

autor: Daniel Poláček | před 6 hodinami