Rvačky jsou tu asi normální, míní Plekanec po vítězném vstupu Kladna do play off

před 1 hodinou

I díky třem využitým přesilovým hrám zvládli hokejisté Kladna úspěšně vstup do čtvrtfinále první ligy a zdolali Přerov 4:2. Dvěma asistencemi v početních výhodách se předvedla jedna ze dvou hlavních hvězd Rytířů Tomáš Plekanec. Šestatřicetiletá letitá opora Montrealu si pochvalovala souhru s Jaromírem Jágrem i přínos o 11 let staršího majitele klubu, který po dlouhé roční herní pauze odehrál po jeho boku pátý duel v sezoně.

Plekanec stejně jako Jágr asistoval ve 13. minutě u branky Rytířů na 2:0, kterou vstřelil Brendon Nash, a na konci druhé třetiny nabil v další početní výhodě na gól na 3:2 osmnáctiletému Šimonu Jelínkovi, jenž se v utkání trefil podruhé.

"Věděli jsme, že v této soutěži je hodně vyloučených a to se potvrdilo. Přesilovky a oslabení budou ohromně důležité i v dalších zápasech. Celou dobu jsme to trénovali a jsem rád, že nějaké ty situace vyšly," řekl Plekanec, který bude chtít s týmem zvládnout i sobotní druhý domácí duel.

"Do soboty pár situací změníme, protože oni se na to podívají. Budeme se je snažit překvapit s jinými věcmi. Doufejme, že z toho zase dáme góly a rozhodne to zápas," přál si centr, který v NHL sehrál 1001 zápasů a dalších 94 utkání absolvoval v bojích o Stanleyův pohár.

V dresu mateřského Kladna si zahrál play off poprvé. V roce 2002 se představil jen v neúspěšné baráži o udržení, následně odešel do zámoří, kde se rozloučil až loni. Souboj s Přerovem před 4008 diváky si užil. "Atmosféra je tady na zápasech v Čechách a celkově v Evropě asi hlučnější než v Americe," podotkl Plekanec.

Absolvoval i tvrdý souboj s útočníkem Filipem Dvořákem, který kouč Přerova Vladimír Kočara označil na tiskové konferenci za hranou. Po něm došlo i k potyčce mezi fanoušky. "To se stává. Bývá to tady asi normální. Pamatuju si, když jsem sem chodil na hokej jako kluk, tak tady vždycky byly rvačky. Snad se nikomu nic nestalo, všechno se uklidnilo a dopadlo to dobře," komentoval Plekanec emoce, které přináší play off.

Ty jsou podle něj nutné i na ledě. "Je to play off a hrajeme hokej, abychom vyhráli a postoupili. Máme nějaký cíl, když k tomu nedáš emoce a nemáš vášeň pro hru, tak by ani nemělo cenu to hrát. Dneska jsme ji měli celý mančaft a pomohla i k tomu, že jsme vyhráli," pochvaloval si.

Pro naděje Kladna, jako je například Jelínek, jsou podle něj takové zápasy skvělou školou. "Je to to nejlepší, co pro ty hráče může být. V takových zápasech člověk nejvíc roste, nejvíc se učí a získává zkušenosti. Je super, že to můžou prožít a zápasy jsou takto vyhecované a vyrovnané. Strašně je to posune dál," řekl juniorský mistr světa z roku 2001.

Je podle něj skvělé, že mohou být v kabině po boku legendy, jako je Jágr. "Jardovi je sedmačtyřicet let a nemůže od něj nikdo čekat, že bude rozhodovat zápasy jako před deseti nebo patnácti lety. Pro kluky v kabině je obrovská pomoc, že tam s ním můžou sedět a může jim předávat zkušenosti, které má," podotkl Plekanec.

Je přesvědčený, že Jágr po dlouhé herní pauze bude stále více ukazovat své umění. "Pomáhá nám, že je na ledě a ještě je vidět, jak hraje za mančaft. To už je samo o sobě úctyhodné. Dvacetiletý kluk by to nezvládl. Myslím, že ještě nějaké góly přidá z přesilovek, možná i pět na pět tam bude mít něco a ty zkušenosti budou znát," dodal Plekanec.