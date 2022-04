Plekancovo galapředstavení. Kapitán dovedl Rytíře k vítězství 7:2, Kladno má mečbol

Hokejisté Kladna zvítězili ve 4. utkání baráže o extraligu na ledě Jihlavy vysoko 7:2 a od udržení mezi elitou je dělí jediná výhra. V sérii vedou Rytíři už 3:1.

Čtvrteční porážku odčinili Středočeši i přesto, že dnes inkasovali jako první. Výrazně jim k tomu pomohl trest do konce utkání domácího gólmana Maxima Žukova, který obdržel v 17. minutě. V dresu vítězů si připsal pět bodů za dva góly a tři nahrávky kapitán Tomáš Plekanec, o asistenci méně měl Adam Kubík. Pátý zápas se odehraje v pondělí od 18 hodin v Chomutově.

Kladno začalo ve velkém stylu a Žukov se musel mít hned od úvodního vhazování na pozoru. Jágr připravil velkou šanci pro Pytlíka, po třech minutách jel Plekanec sám na jihlavskou branku, Jágr o chvilku později nabil Woodovi, ale ve všech případech měla nad zakončujícími střelci navrch klíčová opora domácích v brankářské masce.

Při hře ve čtyřech na obou stranách naopak udeřila Dukla, když skóre otevřel zblízka Helt. Domácí vedoucí gól nastartoval a aktivita se na několik minut přesunula na jejich stranu. Vynutili si i první přesilovku, v ní však ujeli do přečíslení dvou na jednoho Plekanec s Hlavou. Zakončující Plekanec po pěkném manévru nedokázal důrazněji zakončit.

Jen co byli Kladenští v plném počtu, zavezl ve 13. minutě Zikmund kotouč do útočného pásma, nabídl ho na kruh, kde se do něj opřel z jízdy Arzamascev a zacílil přesně. V polovině 17. minuty přišel zkrat Žukova, jenž píchl hokejkou Berana a za bodnutí špičkou hole obdržel trest na pět minut a do konce utkání. Do branky tak musel Wolf a domácí čelili tříminutové přesilovce Rytířů, neboť menší trest obdržel i Beran. Jako první ji využil půl minuty před přestávkou Baránek.

Ze druhé třetiny uběhlo jen 28 sekund a hosté v dohrávané přesilovce trestali znovu: Kubík po Plekancově nabídce napřáhl za kruhem a Wolf neměl šanci zareagovat. Dotchin pak hrál se zlomenou holí, ale největší šanci měl v oslabení Kubík: s jeho bekhendem si však Wolf dokázal poradit. Už v plném počtu hráčů zahrozil znovu Kubík, jenže Wolf vyhrál i tento minisouboj.

Ve 28. minutě se dokázal prosadit Cachnín a vrátil tak Jihlavu do hry. Po polovině zápasu dal o sobě znovu vědět Kubík. Tentokrát v roli nahrávače připravil stoprocentní šanci pro Hlavu, ten však k překvapení všech minul odkrytou branku. V závěru druhé třetiny se rozhodovalo. Na jedné straně nezamířil přesně ve velké šanci Čachotský, hra se okamžitě přelila opačným směrem, do dalšího úniku se dostal Plekanec a díky bekhendové dorážce tentokrát uspěl.

Když pak znovu sám střelou z kruhu zvýšil ve 47. minutě už na 5:2 pro Rytíře, bylo jasné, že ti už si vybojovaný mečbol ujít nenechají. Zápas dohrávali s velkým přehledem. Rozdíl ve skóre navíc ještě navýšili Zikmund a svým druhým dnešním gólem Kubík.

Baráž o hokejovou extraligu - 4. zápas:

HC Dukla Jihlava - Rytíři Kladno 2:7 (1:2, 1:2, 0:3)

Branky a nahrávky: 9. Helt (T. Havránek, Dundáček), 28. Cachnín (L. Mareš, Bilčík) - 13. Arzamascev (Zikmund, J. Suchánek), 20. Baránek (Kubík, Plekanec), 21. Kubík (Plekanec), 39. Plekanec (Kubík), 47. Plekanec (Hlava, Wood), 50. Zikmund (Pytlík), 54. Kubík (Plekanec, Baránek). Rozhodčí: Pešina, Kika - Hynek, Ondráček. Vyloučení: 2:4, navíc Žukov (Jihlava) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:3. Diváci: 5557. Stav série: 1:3.

Jihlava: Žukov (17. Wolf) - L. Mareš, Bilčík, Dundáček, Kachyňa, Valenta, Kowalczyk, A. Dvořák - T. Havránek, Menšík, Čachotský - Helt, M. Zadražil, T. Harkabus - V. Brož, F. Seman, Cachnín - P. Čermák, M. Juda, Eliáš. Trenér: Ujčík.

Kladno: Bow - Dotchin, Kehar, Wood, Ticháček, Baránek, Arzamascev, J. Suchánek - Kubík, Plekanec, Hlava - Jágr, Zikmund, Pytlík - Melka, M. Indrák, M. Beran - Babka, Kuťák, O. Machala. Trenér: D. Čermák.