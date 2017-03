Pastrňák útočí na rekord Zlaté hokejky, na paty mu ale šlape Voráček

před 10 minutami

David Pastrňák vede průběžné hlasování Zlaté hokejky 2017. Pokud by zvítězil, stane se ve 21 nejmladším vítězem prestižního ocenění.

Praha - Dvacetiletý David Pastrňák z Bostonu ovládl první část ankety Zlatá hokejka. V hlasování získal 637 bodů a vede o 96 bodů před dalším útočníkem Jakubem Voráčkem z Philadelphie. Obhájce prvenství a majitel rekordních dvanácti ocenění pro nejlepšího českého hokejistu sezony Jaromír Jágr z Floridy je s 269 body šestý.

Pastrňák je aktuálně nejproduktivnějším českým hráčem v NHL. Nasbíral v 59 zápasech 55 bodů za 26 branek a 29 asistencí, což jej řadí celkově na 26. pozici. Mezi kanonýry se dělí o 19. místo.

Pokud by Pastrňák udržel své postavení i po třetím kole hlasování, stal by se v 21 letech nejmladším vítězem ankety. Jako dvaadvacetiletí triumfovali brankář Dominik Hašek v roce 1987 a obránce Miloš Holaň o šest let později.

V první desítce po prvním kole je sedm hráčů z NHL, dva z Kontinentální ligy a uzavírá ji střelec Dominik Kubalík z extraligové Plzně. Na triumf v minulosti dosáhli vedle Jágra také průběžně druhý Voráček (v roce 2015) a čtvrtý David Krejčí z Bostonu (2013). Nejvýše postaveným hráčem působícím v Evropě je na třetí pozici centr Jan Kovář z ruského Magnitogorsku.

Uzávěrka druhého kola hlasování zástupců Českého svazu ledního hokeje, trenérů reprezentace, mládežnických výběrů i klubů nejvyšší soutěže a novinářů bude 22. května po mistrovství světa ve Francii a v Německu. Do třetího kola postoupí nejlepší desítka, v níž o konečném pořadí rozhodne další hlasování do 12. června. Body z úvodních dvou kol se započítávat nebudou. Výsledky budou vyhlášeny v úterý 20. června v Praze.

Pořadí ankety Zlatá hokejka po prvním kole:



1. David Pastrňák, Boston Bruins 637

2. Jakub Voráček, Philadelphia Flyers 541

3. Jan Kovář, Metallurg Magnitogorsk 326

4. David Krejčí, Boston Bruins 308

5. Radim Vrbata, Arizona Coyotes 283

6. Jaromír Jágr, Florida Panthers 269

8. Michael Frolík, Calgary Flames 157

9. Martin Hanzal, Minnesota Wild 136

10. Dominik Kubalík, HC Škoda Plzeň

