Další obrat Pardubicím nevyšel. Ve finále Spengler Cupu prohrály s domácím Davosem

okejisté Pardubic při své premiéře ve finále Spenglerova poháru v Davosu na vítězství nedosáhli, podlehli domácímu týmu 3:5. Pořadatelský klub triumfoval poprvé od roku 2011, celkově se radoval již pošestnácté a v historické tabulce se dotáhl na dosud nejúspěšnější výběr Kanady, který Dynamo vyřadilo po senzačním obratu v sobotním večerním semifinále.

Souboj v dosavadním průběhu 95. ročníku tradičního turnaje neporažených mužstev rozehrál lépe švýcarský tým a vypracoval si dvoubrankový náskok. Ve 37. minutě ho sice v rozmezí 13 sekund svěřenci kouče Václava Varadi smazali díky trefám Tomáše Hyky a Roberta Kousala, ale Klas Dahlbeck ještě do druhé přestávky vrátil vedení na stranu domácích. Posledním střelcem finále byl sice v 53. minutě Jan Mandát, ale snížil už jen tříbrankové manko.

"Finále pro nás nedopadlo, ale takhle to někdy v hokeji je. Sahali jsme po srovnání stavu, byli jsme blízko jít do třetí třetiny za vyrovnaného stavu s tím, že kdo dá gól, tak vyhraje. Udělali jsme však hrubou chybu, která nás ve finále stála davoský náskok, který už jsme nedotáhli. Ale v globálu mi turnaj ukázal spoustu dobrého," uvedl pro klubový web trenér Varaďa.

Po vcelku opatrné úvodní desetiminutovce měl první dobrou možnost reprezentační útočník ve službách Davosu Stránský, jenž patřil svým výkonem k hlavním postavám finálového souboje, ale proti brankáři Kloučkovi neuspěl. Na druhé straně pálil Bučko a puk z jeho hole proplachtil mezi betony gólmana Aeschlimanna. Jeho radost však byla stejně jako v semifinále proti Kanadě jen dočasná - při přechodu do útočního pásma byl až příliš rychlý Radil a sudí po kontrole videa odhalili jeho postavení mimo hru.

Jen krátce poté Stránský díky výborné práci za brankou uhájil puk před dvěma protihráči, Haapala nabil Rasmussenovi a domácí vedli. Vyrovnat mohl do přestávky Paulovič, jenže Aeschlimann byl proti.

Na konci 26. minuty vypálil bez přípravy Bristedt do Kloučkova protipohybu a hosty zachránila pravá tyčka za jeho zády. Těsně před polovinou zápasu prolétl Nordström defenzivou Pardubic, z prvního pokusu tváří v tvář Kloučkovi nechal vyniknout gólmana Východočechů, následnou dorážku nedokázal z úhlu nasměrovat do prázdné branky.

Ve 32. minutě ale Adam Musil ztratil puk, Olofsson našel Corviho a jeho bombu neměl Klouček šanci zastavit. Domácí byli na koni a nechybělo mnoho, aby zblízka přidal další gól Andersson. Nussbaumer krátce nato napálil horní tyčku. Východočeši se ale nevzdali, Hyka využil vůbec první přesilovku zápasu a snížil. Uběhlo navíc jen 13 sekund a hosté potrestali Forovu chybu, Kousal zblízka srovnal na 2:2. Na konci 39. minuty však Košťálek nešťastně přesměroval Dahlbeckovo nahození a ve vedení byl znovu Davos.

Právě pasáž na přelomu druhé a třetí třetiny se nakonec ukázala jako rozhodující, protože hned po 31 sekundách ze závěrečního dějství se podruhé během finálového duelu prosadil Rasmussen, a to díky dalšímu smolnému zásahu soupeře - tentokrát tečoval puk za Kloučkova záda Čerešňák. Když pak o necelé dvě minuty zvýšil už na 5:2 Olofsson, bylo zřejmé, že tentokrát už to budou mít ve snaze o další zvrat Pardubičtí ohromně těžké. Jejich naděje sice ještě oživil Mandát, ale to bylo všechno.

"Určitě jsme zde zanechali velmi dobrý dojem a hráči hráli na doraz, což jsme chtěli. Po vánočních svátcích není jednoduché k tomu takto přistoupit, ale věřím, že jsme nezklamali naše fanoušky a udělali dobré jméno pardubickému týmu," ocenil výkony svých svěřenců na celém turnaji Varaďa.

Hokejový Spenglerův pohár v Davosu - finále:

HC Davos - HC Dynamo Pardubice 5:3 (1:0, 2:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 13. Rasmussen (Haapala), 32. Corvi (Olofsson, Wieser), 39. Dahlbeck (Wieser, Olofsson), 41. Rasmussen (Haapala), 43. Olofsson (Wieser, Corvi) - 37. Hyka (Radil, Čerešňák), 37. R. Kousal (Radil), 53. Mandát (Pochobradský, Košťálek).

Sestava Pardubic: Klouček - Čerešnák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Hájek, Bučko - Hyka, L. Sedlák, Cienciala - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - M. Kaut, A. Musil, Paulovič - Pochobradský, Poulíček, Mandát - Říčka. Trenér: Varaďa.