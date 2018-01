Orli reagují na bídnou sezonu. Trenér Šimíček u týmu skončil, hledá se nástupce

před 4 hodinami

Znojemští hokejisté zahájí v pátek nadstavbovou část bez hlavního trenéra Romana Šimíčka. Ten byl z funkce odvolán.

Znojmo - Roman Šimíček končí po třinácti měsících na lavičce znojemských hokejistů. Poté, co Orli zakončili základní část mezinárodní Erste Bank Eishockey ligy na posledním místě, jej vedení klubu ve středu po poledni odvolalo a jeho post dočasně přebírá sportovní manažer Rostislav Dočekal.

"Romanu Šimíčkovi patří dík za jeho nasazení a práci, kterou ve Znojmě odvedl. Do budoucí kariéry i života mu přejeme jen to nejlepší," řekl majitel klubu Pavel Ohera.

Management momentálně vede jednání s možnými Šimíčkovými nástupci. "Jednáme s několika adepty na pozici hlavního kouče a chceme mít jasno co nejdříve," dodává Ohera.

Orli začnou tento týden bojovat spolu s dalšími pěti týmy o poslední dvě vstupenky do play off. Jejich výchozí pozice pro nadstavbovou část však není nijak příznivá. Na první Dornbirn ve skupině B ztrácejí šest bodů. A právě s tímto horkým adeptem na postup se Znojmo v pátek utká.

Šimíček, hokejový mistr světa z roku 1999, se podepsal pod osmadvacet proher a pouhých šestnáct vítězství. Tým se navíc potýká se špatnou produktivitou a naopak hodně inkasuje.

Začátek sezony přitom měli Jihomoravané famózní, dlouho se drželi na druhém místě v tabulce. Následně však přišel strmý pád až na dno. Pro klub je to vůbec nejhorší ročník v EBEL. Od roku 2011, co do ligy vstoupil, nechyběl ve vyřazovacích bojích ani jednou.