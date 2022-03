Rubly měnila průběžně, sezonu dohrává. Lidé v Ufě chtějí konec války, hlásí Slovenka

Slovenská hokejistka Nicol Lucák Čupková platí v Ufě za klubovou legendu. Ve zdejším týmu Agidel hraje už deset let, třikrát vyhrála ruskou ženskou ligu. Normálně by se nerušeně chystala na blížící se play off, ale také jí se teď pochopitelně dotkl válečný konflikt, který vede ruský prezident Vladimir Putin proti Ukrajině.

"S rodinou na Slovensku si teď voláme a píšeme skoro pořád," popisuje devětadvacetiletá košická rodačka, která se vloni provdala za českého hokejového trenéra Jana Lucáka.

Oba se i tak rozhodli v Ufě, městě před Uralem, zhruba 1400 kilometrů východně od Moskvy, za současné situace zatím zůstat.

Lucák Čupková pokračuje v rozehraném ročníku a o víkendu ji čekají dva zápasy ženské soutěže proti Čeljabinsku. V dubnu odstartuje play off.

Přesto slovenská reprezentační kapitánka a účastnice olympijských her ve Vancouveru přiznává, že válka je v jejím jinak ryze ruském družstvu hlavním tématem a všichni si přejí co nejrychlejší ukončení konfliktu.

Jaká je vaše aktuální situace? Plánujete v Rusku dohrát sezonu?

Ano, momentálně zůstávám v Rusku. V posledních dnech jsem se o tom bavila s vedením klubu a rozhodla jsem se i na základě toho, že mnoho dalších zahraničních hokejistů zůstává. I to mi při rozhodování pomohlo.

Takže jste uvažovala o návratu domů?

Přemýšlela jsem nad několika variantami, nad tím, co by pro mě bylo nejbezpečnější. Byly chvíle, kdy jsem měla v hlavě paniku, hlavně po tom, když jsem v médiích viděla, že někteří sportovci odcestovali pryč. Já ale myslím, že nejlepší je takové věci řešit s chladnou hlavou. Probrala jsem to samozřejmě s manželem a zatím jsme se rozhodli zůstat.

Jak vnímáte dění na Ukrajině?

Odsuzuju jakoukoliv válku. Všichni lidé na světě mají právo na mír.

Všechny vaše spoluhráčky v Ufě jsou Rusky. Řešíte mezi sebou téma válečného konfliktu?

Ano, všechny jsou Rusky a tomu tématu se teď asi ani nedá vyhnout. Navzájem si předáváme informace z internetu. Bavíme se o tom, kdo co viděl, kdo si co přečetl.

Jaká atmosféra panuje ve městě?

Upřímně v posledních dnech chodím skoro jen na tréninky a domů. Ale co se tak bavíme, pro každého je ta situace nepříjemná. Lidé mají strach, nejraději by byli, kdyby to všechno skončilo a zavládl mír.

Porovnáváte si, co se o válce dozvídáte z internetu z Evropy a jak o situaci informují ruská média?

Snažím se to sledovat jen občas. Sem tam se na něco podívám, povíme si o tom něco. Ale snažím se tím příliš nezatěžovat.

Co se týče zahraničních sportovců v Rusku, tématem jsou rovněž ekonomické sankce a pád rublu. Máte obavy o vydělané peníze?

Máme výplaty v rublech, takže pád měny nás sportovce samozřejmě netěší. Průběžně jsem vyměňovala část peněz z každé výplaty na eura, momentálně jsem většinu převedla na Slovensko a nechala si u sebe jen peníze nutné na přežití. Hráči KHL mají určitě větší ztráty než my, mají neporovnatelně vyšší platy. Zase ale chápu, že po odvedené práci za půl roku chtějí tu sezonu dotáhnout do konce. V ženské lize jsme měli dost dlouhou přestávku, play off bude začínat až v dubnu. To je ještě hodně dlouhá doba, cokoliv se může změnit.

Jaký vztah k Rusku a místním lidem jste si vybudovala za deset let v Ufě?

Poznala jsem tady spoustu dobrých lidí, kteří mi vždy pomohli a nikdy se ke mně neotočili zády. I proto je pro mě současná situace složitá a těžko se mi o ní mluví. Ale můžu říct, že ani tady lidé s válkou nesouhlasí, nechtějí ji.

Bude pro vás těžké soustředit se v rozhodující fázi sezony na hokej?

Tohle vnímám tak, že právě při zápase na válku nemyslím. Když vstoupím na led, přepnu na hokej. Věnuju se sportu a odreaguju se tak.