Zacha je po návratu z farmy jako vyměněný, dal dva góly. A zářili i další Češi

Aktualizováno před 51 minutami

Útočník Pavel Zacha skóroval v NHL potřetí v řadě a stal se první hvězdou zápasu, v němž dvěma góly přispěl k výhře hokejistů New Jersey 5:2 nad Montrealem. Nejlepším hráčem utkání byl ve středu vyhlášen i Michal Kempný, který pomohl první trefou v sezoně k vítězství Washingtonu 4:2 nad Chicagem. Filip Chytil dal gól v pátém utkání v řadě a New York Rangers ovládli derby proti Islanders 5:0.

Zářili i další čeští hráči. David Rittich pochytal 37 střel a dovedl Calgary k výhře 6:3 nad Winnipegem. Tomáš Nosek se podílel gólem na výhře Vegas 3:2 v prodloužení na ledě Arizony. Skóroval také Ondřej Kaše z Anaheimu, který udolal Vancouver 4:3. Naopak naprázdno vyšli oba nejproduktivnější čeští hráči v soutěži David Pastrňák a Jakub Voráček.

Zacha vstřelil v NHL dva góly v jednom utkání podruhé, povedlo se mu to po dvou letech. Jeho trefy dělily necelé čtyři minuty a ve druhé třetině zvýšil na 5:1. Českému útočníkovi zjevně prospěly čtyři zápasy na farmě, kam ho klub poslal na začátku listopadu po deseti utkáních bez bodu. Zacha od návratu skóroval čtyřikrát.

"Soustředím se na svou hru, bruslení a na to, aby to soupeři proti mně měli těžké. Také se snažím vyhrávat souboje o puk a chodím do branky," řekl Zacha. "Snazím se rychleji rozhodovat a docela to zabírá. Určitě si věřím víc, než když mě poslali na farmu," dodal.

Zacha se poprvé prosadil v polovině zápasu, když bekhendem u levé tyčky doklepl skákající puk do branky. Chvíli nato se dostal do úniku, před obránci si pokryl puk a prostřelil Careyho Price pod vyrážečkou.

"Má excelentní střelu a potřebuje si zažít, že má více zakončovat," řekl trenér New Jersey John Hynes na adresu českého útočníka, kterého před přesunem na farmu kritizoval. Vadilo mu, že Zacha nestřílí z nebezpečných pozici a vytváří sobě i spoluhráčům málo gólových šancí. "Teď je sebevědomější a hraje dobře. Bruslí, je dravý, věří si. Když v tom bude pokračovat, bude produktivní," dodal.

Kempný, kterého Washington získal v únoru právě z Chicaga, nastoupil proti svému bývalému klubu poprvé. "Nebylo jednouché proti nim hrát. Spoustu hráčů znám, byl jsem tam téměř dvě sezony," uvedl Kempný. Přesto vstřelil vítězný gól, když ranou od modré čáry zvýšil po přihrávce Jakuba Vrány na 3:0. Vrána asistoval i u druhé branky efektní zadovkou, po které střílel Andre Burakovsky do odkryté branky.

Chytil je prvním teenagerem v klubové historii a dvacátým v NHL, který skóroval pět zápasů v řadě. "Je to něco mimořádného," řekl devatenáctiletý útočník. Svým výkonem připomněl i Petra Průchu, jenž byl dosud posledním hráčem Rangers, který ve své nováčkovské sezoně v NHL dal pět zápasů po sobě gól. Průcha se v ročníku 2005/06 trefil šestkrát v řadě.

Chytil prodloužil úchvatnou sérii už po 29 sekundách hry. I se štěstím, protože v brejku dva na jednoho přihrával, ale od obránce Ryana Pulocka se puk k němu odrazil zpátky. Český mladík šancí, při níž měl před sebou odkrytou branku, nepohrdl.

"Když to padá, tak to padá. V NHL se těžko dávají góly a přesto se prosazuje. Je to působivé. Když na sobě bude stále tvrdě pracovat, bude z něj skvělý hráč," řekl o českém mladíkovi centr Rangers Kevin Hayes.

Rangers, kteří s Islanders prohráli předchozích osm zápasů, vedli už v deváté minutě 3:0. A vzhledem k tomu, že Alexandar Georgijev udržel nulu, připsal si Chytil druhý vítězný gól za sebou. "Hrajeme stylem, jakým chceme hrát. A konečně jsme je porazili. Mám radost," radoval se Chytil.

Rittich inkasoval už po 15 sekundách, ale Calgary bez zraněného Michaela Frolíka ještě do konce první třetiny otočilo na 5:1. Kanadský klub navázal brankostrojem na minulé utkání s Vegas a je prvním týmem po téměř 30 letech, který dal alespoň pět gólů v úvodní části dvakrát za sebou.

Calgary zvítězilo v osmi z posledních jedenácti utkání a posunulo se před San Jose do čela Pacifické divize. "Všichni v kabině se cítí skvěle. Musíme takhle hrát dál, stále držet soupeře v jejich obranném pásmu nehledě na tom, s kým hrajeme," řekl Rittich, který vyhrál šestý zápas za sebou. "David chytá neuvěřitelně," uvedl útočník Sam Bennett na adresu gólmana, vyhlášeného druhou hvězdou zápasu.

Mezi třemi hvězdami utkání byl i Nosek, který ve druhé třetině přesnou střelou zpoza levého kruhu trefil přesně horní růžek a vyrovnal na 1:1. Útočník Vegas skóroval podruhé v sezoně stejně jako Kaše, jenž vynechal úvodních 18 zápasů kvůli otřesu mozku. Kadaňský rodák dostal Anaheim do vedení 2:1 střelou z levého kruhu.

Výsledky NHL:

New Jersey - Montreal 5:2 (2:1, 3:0, 0:1)

Branky: 31. a 34. Zacha, 7. Palmieri, 17. Hischier, 29. Hall - 7. Drouin, 51. Domi. Střely na branku: 28:26. Diváci: 16.514. Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. Hall (oba New Jersey), 3. Tatar (Montreal).

NY Rangers - NY Islanders 5:0 (3:0, 1:0, 1:0)

Branky: 1. Chytil, 4. C. McLeod, 9. Pionk, 38. K. Hayes, 57. Kreider. Střely na branku: 27:29. Diváci: 17.297. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Kreider, 3. Shattenkirk (všichni NY Rangers).

Pittsburgh - Dallas 5:1 (3:0, 2:0, 0:1)

Branky: 4. Guentzel, 7. Malkin, 11. Crosby, 24. Hörnqvist, 29. Pearson - 48. Hintz. Střely na branku: 30:19. Diváci: Hvězdy zápasu: 1. Crosby, 2. Hörnqvist, 3. DeSmith (všichni NY Rangers).

Washington - Chicago 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Branky: 1. T. Wilson, 7. Burakovsky (Vrána), 30. Kempný (Vrána), 48. Smith-Pelly - 32. Saad, 46. E. Gustafsson. Střely na branku: 27:39. Diváci: 18.506. Hvězdy zápasu: 1. Kempný, 2. Burakovsky, 3. T. Wilson (všichni Washington).

Carolina - Toronto 5:2 (2:1, 0:0, 3:1)

Branky: 11. T. Van Riemsdyk, 12. Williams, 48. Ferland, 58. Aho, 60. Svečnikov - 16. Tavares, 52. Kapanen. Střely na branku: 45:32. Diváci: 12.562. Hvězdy zápasu: 1. McElhinney, 2. Ferland, 3. Svečnikov (všichni Carolina).

Buffalo - Philadelphia 5:2 (4:0, 0:2, 1:0)

Branky: 4. Skinner, 6. T. Thompson (Sobotka), 9. Rodrigues, 20. J. Larsson, 59. Reinhart - 26. Giroux, 34. Simmonds. Střely na branku: 21:25. Diváci: 19.070. Hvězdy zápasu: 1. Rodrigues, 2. McCabe, 3. Eichel (všichni Buffalo).

Detroit - Boston 3:2 v prodl. (0:0, 1:1, 1:1 - 1:0)

Branky: 49. a 61. Athanasiou, 30. Bertuzzi - 25. Forsbacka Karlsson, 47. Wagner. Střely na branku: 27:36. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Athanasiou, 2. Howard (oba Detroit), 3. T. Rask (Boston).

Tampa Bay - Florida 7:3 (2:1, 2:1, 3:1)

Branky: 1. Joseph, 10. Kučerov, 23. Gourde, 25. Erne, 42. Stamkos, 44. McDonagh, 55. Girardi - 3. Brouwer, 39. Barkov, 57. Hoffman. Střely na branku: 33:43. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Stamkos, 2. Kučerov, 3. Domingue (všichni Tampa Bay).

Nashville - St. Louis 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky: 7. F. Gaudreau, 34. F. Forsberg, 48. A. Watson, 55. Ellis - 13. Thomas. Střely na branku: 34:29. Diváci: 17.558. Hvězdy zápasu: 1. F. Gaudreau, 2. Rinne, 3. F. Forsberg (všichni Nashville).

Minnesota - Ottawa 6:4 (2:0, 2:1, 2:3)

Branky: 20. a 37. Dumba, 26. a 55. E. Staal, 17. Greenway, 60. Fehr - 33. Tierney, 41. Chabot, 52. Jaroš, 53. White. Střely na branku: 34:27. Diváci: 19.035. Hvězdy zápasu: 1. E. Staal, 2. Dumba, 3. Greenway (všichni Minnesota).

Arizona - Vegas 2:3 v prodl. (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky: 20. a 54. Stepan - 36. a 64. Pacioretty, 26. Nosek. Střely na branku: 21:25. Diváci: 14.151. Hvězdy zápasu: 1. Pacioretty (Vegas), 2. Stepan (Arizona), 3. Nosek (Vegas).

Calgary - Winnipeg 6:3 (5:1, 0:1, 1:1)

Branky: 3. Dube, 9. S. Bennett, 12. M. Tkachuk, 15. Jankowski, 20. J. Gaudreau, 59. D. Ryan - 40. a 47. Laine, 1. B. Tanev. Střely na branku: 26:40. Brankář David Rittich odchytal za Calgary celé utkání, inkasoval tři branky ze 40 střel a úspěšnost zásahů měl 92,5 procenta. Diváci: 17.661. Hvězdy zápasu: 1. S. Bennett, 2. Rittich (oba Calgary), 3. Laine (Winnipeg).

Anaheim - Vancouver 4:3 (1:0, 1:1, 2:2)

Branky: 11. Getzlaf, 28. O. Kaše, 48. Henrique, 51. Kossila - 25. D. Pouliot, 49. Goldobin, 56. Horvat. Střely na branku: 37:28. Diváci: 16.091. Hvězdy zápasu: 1. Getzlaf, 2. Henrique, 3. Montour (všichni Anaheim).

Los Angeles - Colorado 3:7 (1:2, 0:2, 2:3)

Branky: 16. Clifford, 54. Luff, 56. Wagner - 12. Kameněv, 17. MacKinnon, 32. Nemeth, 38. C. Wilson, 42. Barrie, 43. Zadorov, 49. Calvert. Střely na branku: 36:34. Diváci: 17.840. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Kerfoot, 3. MacKinnon (všichni Colorado).