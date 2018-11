Uzdravený Hertl bodoval proti Edmontonu, prohru ale neodvrátil

před 12 minutami

Útočník Tomáš Hertl se vrátil po zranění do sestavy San Jose a asistoval u gólu, s týmem Sharks ale jediné úterní utkání NHL prohrál s Edmontonem 3:4 v prodloužení. Pětadvacetiletý český hokejista si udržel v této sezoně průměr bod na zápas, když si v 17 duelech připsal pět branek a dvanáct přihrávek.

Hertl, jenž vynechal pět z předchozích sedmi duelů kvůli potížím v dolní části těla, asistoval u gólu na 3:2. Odchovanec pražské Slavie poslal puk do jízdy Loganu Couturemu, ten se kličkou zbavil obránce Adama Larssona a trefil horní roh branky.

Edmonton ale i potřetí vyrovnal a v prodloužení rozhodl v čase 60:51 Leon Draisaitl, který během večera zaznamenal stejně jako Connor McDavid gól a dvě přihrávky. Oba tak zařídili vítěznou premiéru trenérovi Kenu Hitchcockovi, jenž nahradil Todda McLellana.

"V průběhu zápasu jsme se zlepšovali a třetí třetina už byla opravdu dobrá," uvedl Hitchcock. "Vím, co je špatné, ale nespravíme to přes noc. Bude to bolet, ale pokud chcete vyhrávat, nemůžete spoléhat jen na talent. Chci rozvíjet i celkový přístup hráčů, ve kterém razím, že hrajeme jeden za druhého a ne jeden s druhým," podotkl.

McDavid přiznal, že změna byla nutná. "Mrzí mě to. Todda jsme měli všichni rádi. Ale tým nenaplňuje svůj potenciál a každého štve, kde jsme. Není to Toddova vina, ale nás hráčů. Musíme se probrat. Tohle je šance, jak se semknout a otočit to v náš prospěch," řekl McDavid, který v utkání vstřelil stý gól. Potřeboval k tomu 230 zápasů. V klubové historii byli rychlejší jen Wayne Gretzky, Glenn Anderson a Jarri Kurri.

Trenér San Jose Peter DeBoer byl zklamaný, že jeho svěřenci soupeři zápas usnadnili. "Nehráli jsme s dostatečným nasazením. Nebylo to o jednom dvou hráčích, ale téměř o všech. Stačilo, kdyby každý trošku přidal a myslím si, že bychom měli oba body," podotkl kouč. Couture souhlasil. "Odehráli jsme hrozný zápas. Ztráceli jsme hodně puků na útočné modré čáře, pouštěli jsme je do mnoha přečíslení. Takové šance nemůžete soupeři nabízet. Zvláště, když má ve svém středu Connora (McDavida)."

V dresu San Jose si připsal Joe Thornton asistenci s pořadovým číslem 1033 a v historické tabulce nahrávačů se vyrovnal na jedenácté příčce Mariu Lemieuxovi. Kanadskému útočníkovi chybí sedm přihrávek, aby se probil do elitní desítky, ve které je na pátém místě Jaromír Jágr (1155 asistencí).

Výsledek NHL:

San Jose - Edmonton 3:4 v prodl. (2:1, 1:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 1. Donskoi, 11. Sörensen, 40. Couture (Hertl) - 9. McDavid, 22. Nugent-Hopkins, 44. Caggiula, 61. Draisaitl. Střely na branku: 25:23. Diváci: 17.562. Hvězdy zápasu: 1. Draisaitl, 2. McDavid, 3. Nugent-Hopkins (všichni Edmonton).