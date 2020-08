Voráček přihrávkou pomohl k vyřazení Montrealu, končí i obhájce ze St. Louis

Hokejisté Philadelphie i díky asistenci Jakuba Voráčka zdolali Montreal 3:2, sérii vyhráli 4:2 a postoupili v play off NHL do semifinále Východní konference. Ze hry o Stanleyův pohár je jeho obhájce St. Louis, který podlehl Vancouveru 2:6 a sérii prohrál 2:4.

Po akci Voráčka padl ve 25. minutě vítězný gól. Kladenský útočník při rychlém protiútoku zatáhl puk po pravé straně do útočného pásma a přihrál do druhé vlny Travisi Sanheimovi. Obránce Philadelphie vypálil z mezikruží a jeho střela se nepatrně otřela o Michaela Raffla, jehož rozhodčií označili jako autora branky. Voráček se stal se sedmi body (4+3) nejproduktivnějším hráčem série, bodoval v pěti ze šesti utkání.

Philadelphia vedla už v šesté minutě 2:0 po brankách Ivana Provorova a Kevina Hayese. Oba skórovali se štěstím, jejich střely se odrazily do branky od hokejky bránícího hráče. Flyers dali v sérii celkem šest z 11 gólů po teči od hráče Montrealu.

"To jsou přesně situace, které jsou rozdílové. Dělají výhry, mistrovskou sezonu. Vidíte to každým rokem. Bohužel odrazy hrály v sérii proti nám. Jsou to věci, které nemůžete kontrolovat," uvedl gólman Montrealu Carey Price.

Ke specialistům na odrazy patřil v sérii Voráček. Minule dal obě branky po zásahu holí bránícího Bena Chiarota a při dřívějších výhrách 1:0 a 2:1 skóroval po odrazu puku od výstroje. "Ani nepotřebuju hokejku," vtipkoval kladenský odchovanec, když jediným gólem utkání zařídil vedení 2:1 v sérii.

Montreal měl v zápase číslo šest střeleckou převahu 33:17 a Nick Suzuki vždy brzy snížil na 1:2 i 2:3. Od 27. minuty už ale Canadiens nevyzráli na hrdinu Cartera Harta, který vyhrál svou první sérii v kariéře. Navíc proti svému idolu. "Při gratulaci mi (Price) říkal, že to byla vynikající série a že bude sledovat další zápasy. Byl to pro mě mimořádný okamžik, nikdy na něj nezapomenu," řekl Hart, který v sérii udržel dvakrát čisté konto.

I jeho zásluhou Philadelphia postoupila po osmi letech do druhého kola, ve kterém se jako nejvýše nasazený tým Východní konference střetne s New Yorkem Islanders.

Vancouver brzy otevřel skóre a rozhodující trhák získal v rozmezí 23. až 29. minuty, během kterých dalšími třemi zásahy odskočil na 4:0. Gólovou smrští vyhnali z branky Jordana Binningtona, jednoho z hlavního strůjců loňského triumfu St. Louis. Jaden Schwartz ve třetí části dvakrát snížil, na jeho branky ale pokaždé odpověděl Tyler Motte, první hvězda zápasu.

"Porazili jsme skvělý tým, který loni vyhrál Stanleyův pohár a jejich kádr zůstal téměř stejný. Očekávali, že nás vyřadí, byli sebevědomí. Je krásné, že jsme se jim postavili a že jsme postoupili. Jsem na hráče hrdý," uvedl trenér Vancouveru Travis Green. Tahounem mladého mužstva je Elias Pettersson, který je v čele produktivity play off společně s Nathanem MacKinnonem z Colorada. Oba mají shodnou bilanci 4+9.

St. Louis bylo v březnu před přerušením základní části v čele Západní konference, po restartu NHL ale prohrálo všechny tři zápasy ve skupině o nasazení do play off. I sérii s Vancouverem začalo dvěma prohrami, ale vyrovnalo na 2:2 a v pátém duelu vedl 3:1. Kanadské mužstvo ale zápas otočilo a v šestém utkání mířilo od začátku za postupem.

S formou se nepotkal ani Binnington, který nevyhrál v žádném z pěti startů a v posledních čtyřech utkáních inkasoval 19 gólů. V sérii s Vancouverem chytal v úvodních dvou a posledním utkání. Trenér Craig Berube chtěl udělat po minulé prohře změnu.

"Dělali jsme hrozné chyby, měli jsme bránit mnohem lépe. Bylo to o nás, o hráčích před ním," zastal se Binningtona útočník Ryan O'Reilly. "Místy jsme vypadali jako junioři, když jsme ztráceli lehkovážně puky. Nehráli jsme, jak jsme měli, a to nás stálo sérii. Ale zaslouží si uznání. Hráli chytře a využili situace, kdy byli psychicky nahoře a dokázali vstřelit několik gólů v krátkém sledu," dodal.

Vancouver se stal posledním postupujícím týmem do druhého kola, ve kterém je poprvé od roku 2011 a vyzve nejvýše nasazený tým Západní konference Vegas. Zbylé dvojice tvoří Tampa Bay s Bostonem a Dallasem s Coloradem.

1. kolo play off NHL:

Východní konference (Toronto) - 6. zápas:

Montreal - Philadelphia 2:3 (1:2, 1:1, 0:0)

Branky: 11. a 27. Suzuki - 1. Provorov, 6. K. Hayes, 25. Raffl (Voráček). Střely na branku: 33:17. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hart (Philadelphia), 2. Suzuki (Montreal), 3. Provorov (Philadelphia). Konečný stav série: 2:4.

Západní konference (Edmonton) - 6. zápas:

Vancouver - St. Louis 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Branky: 54. a 60. Motte, 4. Beagle, 23. Roussel, 27. Stecher, 29. Boeser - 47. a 59. Schwartz. Střely na branku: 25:36. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Motte, 2. Markström (oba Vancouver), 3. Schwartz (St. Louis). Konečný stav série: 4:2.