Toronto nominovalo Poláka na Mastertonovu trofej. Z Čechů ji dosud získal jen Jágr

před 1 hodinou

Cenu NHL za oddanost hokeji získal před dvěma roky Jaromír Jágr.

Toronto - Český obránce Roman Polák byl za Toronto Maple Leafs nominován na Mastertonovu trofej, jež se v NHL uděluje za vytrvalost, sportovního ducha a oddanost hokeji. Jednatřicetiletý ostravský rodák se dokázal vrátit po vážném zranění nohy z loňského play off a znovu si vybojoval místo v základní sestavě slavného kanadského klubu.

Polák utrpěl loni v dubnu zlomeninu nohy, kterou mu lékaři museli spravit 13 šrouby. Po sezoně mu navíc v Torontu vypršela smlouva a nebylo jisté, zda vzhledem k dlouhé rehabilitaci dokáže přesvědčit vedení Maple Leafs o tom, že si zaslouží kontrakt nový. Nakonec skutečně koncem října podepsal novou roční smlouvu a postupně se propracoval zpět do sestavy Toronta. V této sezoně zatím odehrál 49 zápasů, v kterých vstřelil dva góly a připsal si devět asistencí.

"Je to příjemné. Vždycky je fajn, když někdo ocení, co jste dělali v létě a během sezony," uvedl Polák, když se dozvěděl o tom, že ho torontští hokejoví novináři nominovali na Bill Masterton Memorial Trophy. "Ale nebudu lhát, já za to cenu nepotřebuju. Dělal jsem to jen pro sebe, pro nikoho jiného. Snažil jsem se vrátit. Nevěděl jsem, jestli to vyjde, nebo ne, ale bylo to pro mě. Ne pro kouče, ne pro tým. Tentokrát jsem byl docela sobecký," řekl upřímně český obránce.

Polák hraje v NHL od roku 2006. V dresech St. Louis, Toronta a San Jose absolvoval 683 zápasů v základní části, v nichž si připsal 126 bodů (25+101).

Na Mastertonovu trofej nominují hokejoví novináři zástupce z každého týmu NHL. Jediným českým držitelem této ceny je Jaromír Jágr, jenž ji dostal v roce 2016 po úspěšné sezoně na Floridě.