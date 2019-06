Hokej ztrácí dominanci ve své kolébce. Je drahý a migranti mají jiné favority

před 2 hodinami

Historické vítězství torontských Raptors v NBA má také symbolickou rovinu. Basketbal je v Kanadě stále populárnější a v některých měřítkách dokonce předhání hokej, který by v budoucnu mohl ztratit status národního sportu. Jednou z příčin je migrace.

Kdysi ligoví otloukánci, teď šampioni. Toronto Raptors v noci na pátek jako první neamerický tým ovládli NBA, když ve finále porazili Golden State 4:2 na zápasy.

Druhou stránkou úspěchu je, že mužstvo nejvíc táhla letní posila Kawhi Leonard. Většinu jeho souputníků pak tvořili další Američané. Jediným Kanaďanem byl Chris Boucher, narozený na ostrově Svatá Lucie.

Ne, Kanada zatím není basketbalovou velmocí. V posledních ročnících NBA mívá asi tucet hráčů, v žebříčku FIBA drží 23. příčku před Českem. Do budoucna ale zřejmě posílí, přičemž část energie bude čerpat z historického úspěchu Raptors.

Ti teď kralují Torontu, neboť největší konkurenti Maple Leafs vypadli hned v prvním kole hokejového Stanley Cupu. Už zase. Stříbrnou trofej získali naposledy v roce 1967. Fanoušci žádného klubu NHL aktuálně nečekají na titul takhle dlouho.

Proto není divu, že Raptors, kteří sídlí ve stejné hale a také ji zcela zaplňují, jsou populárnější. Na sociálních sítích Facebooku, Twitteru a Instagramu nasbírali dohromady 7,2 milionu podporovatelů, o tři miliony více než Maple Leafs.

Co je podstatnější, poprvé v historii mají podle deníku Toronto Star větší tržní hodnotu než hokejová konkurence, konkrétně 1,8 miliardy amerických dolarů oproti 1,45.

Částka, s níž předčí všechny hokejové kluby na světě, však v globálnějším basketbalu není vyloženě závratná. Pro srovnání - newyorští Knicks vévodí NBA s čtyřmi miliardami (asi 90 miliard korun).

Raptors v popularitě pomáhá také skutečnost, že vlastně reprezentují celou zemi, zatímco na jevišti NHL si konkuruje hned sedm kanadských mančaftů.

Co na tom, že kádr Raptors je zejména americký. Lidé v Kanadě podle čísel stejně koukali spíš na finále NBA než NHL, kde přitom za St. Louis a Boston nastoupilo mnohem víc jejích krajanů. V anketě deníku Vancouver Sun pak skoro tři čtvrtiny čtenářů odklikly, že je víc než Stanley Cup zajímá jízda Toronta v NBA.

Přesto pořád platí, že kanadským národním sportem je hokej.

Třeba finále olympiády 2010 proti USA sledovalo v Kanadě na televizních přijímačích skoro 17 milionů lidí, polovina země. Skoro pětina dospělých sportujících ve stejném roce hlásila, že se hokeji aktivně věnuje. Více nadšenců měl akorát golf.

Migranti mají radši basketbal

Dominance hokeje však nemusí trvat věčně. Už v době zmiňované olympiády jeho obliba oproti roku 1998 drobně poklesla, konkrétně se mu podle vládní studie věnovalo 22 procent sportujících dětí. Za stejný úsek si mírně polepšily basketbal (na 16 procent) a plavání (24). Strmě vzlétl fotbal (42).

Jiná studie z roku 2014 nabídla trochu jiný žebříček nejpopulárnějších sportů mezi kanadskými dětmi. Za dominantním plaváním následovaly fotbal, tanec, hokej, bruslení a basketbal.

Jedním z důvodů, proč má hokej vážnější konkurenci než dřív, je migrace, k níž Kanada dlouhodobě zaujímá vstřícný postoj.

Hokeji holduje jen asi čtvrtina příchozích. Jedničkou je basketbal (u 29 procent), za ním fotbal (28). Mistrovští Raptors tudíž mají prostor k rozšiřování fanouškovské základny.

"Rozhodně si myslím, že basketbal bude dál růst," řekl serveru Vice.com novinář Doug Smith, jenž o Raptors dlouhodobě referuje. "Nevidím důvod, proč by se měl nastolený trend zastavit. Naši 'noví Kanaďané' nevyrůstali při sledování nebo hraní hokeje. Neumím si představit, že tomu v bude jinak v příštích 25 nebo 50 letech."

Více než pětinu 37milionové kanadské populace momentálně tvoří imigranti z desítek zemí, nejčastěji z Indie, Číny a Filipín.

V roce 2036 může podle vládní studie stoupnout zastoupení imigrantů až na 30 procent, což by hokeji zřejmě moc nepomohlo.

Ani kanadská otevřenost však nemusí trvat věčně, což naznačují dva nedávné průzkumy společností Angus Reid Institute a Ipsos. Že by se počet přijímaných migrantů měl snížit, si myslí 49 procent Kanaďanů, což je v kontextu posledních desítek let rekordní číslo. 54 procent lidí má za to, že Kanada je k přistěhovalcům až příliš vstřícná. 48 procentům dotázaných se nelíbí, jak migrace Kanadu mění.

Hokej ovšem zápasí s konkurencí i mimo mantinely velkých politických témat. Má nevýhodu v tom, že je drahý.

"Stojí o dost víc než basketbal, jak vyplynulo ze srovnání obou sportů," řekl stanici CTV News výzkumník Vinu Selvaratnam z Univerzity ve Waterloo. "Hodně Kanaďanů tak raději hraje basketbal, protože si ho zkrátka můžou dovolit."

Pokud chtějí rodiče dát svoje dítě na hokej, musejí počítat s průměrnými ročními výdaji kolem 1700 kanadských dolarů (téměř 30 tisíc korun). Především u hráčů s vyššími ambicemi však může částka jít až do desetitisíců dolarů ročně.