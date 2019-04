Pojídání klobouku, posměšné příměry. Tampa dostala nakopáno, šijí do ní kritici

před 1 hodinou

Ať už letos vyhraje Stanleyův pohár kdykoliv, největším překvapením play off NHL zřejmě zůstane vyřazení našlapané Tampy v pouhých čtyřech zápasech prvního kola. Hokejový klub z Floridy teď čelí tvrdé kritice a pošklebkům.

Lidé na sociálních sítích na prahu vyřazovacích bojů houfně popisovali, jaké šílenosti udělají, pokud Tampa vypadne s Columbusem. Nepravděpodobný scénář však přerostl do reality, a tak jeden uživatel Redditu splnil slib a natočil video, jak pojídá svůj klobouk. I takhle vypadají dny po prvotřídní hokejové senzaci.

Ještě před pár týdny, kdy dobíhala základní část, budila Tampa hrůzu. Obdržela Prezidentský pohár, 62 výhrami vyrovnala ligový rekord. Byla největším favoritem na Stanley Cup. Úvodní sérii ale prohrála 0:4 s celkovým skóre 8:19.

NHL nepamatuje, že by vítěz Prezidentského poháru takhle vyhořel. V plamenech se ocitly rovněž prognózy médií, analytiků a fanoušků.

"Naprostý šok. Pozorně sleduju hokej asi 32 let, ale takovýhle kolaps si nepamatuju. Nevím, co říct," kroutil hlavou analytik stanice Sportsnet Brian Burke. "V televizi jsem Tampu tipoval na celkový triumf. A ona vyletí po čtyřech zápasech, vyloženě dostane nakopáno do zadku. Nemůžete říct, že jí selhaly přesilovky nebo že brankář nebyl dost dobrý. Nic nebylo dobré."

Na podobná překvapení už došlo. Hned zkraje play off 2006, prvním po zavedení platových stropů, zkrachoval do té doby zcela suverénní Detroit. S hvězdami jako Steve Yzerman a Nicklas Lidström podlehl 2:4 Edmontonu.

O čtyři roky později chytil životní formu slovenský brankář Jaroslav Halák. Montreal díky němu udolal v prvním kole vítěze Prezidentského poháru z Washingtonu 4:3.

Počin Tampy, která nevyhrála jediné klání, je tudíž mimořádné špatný i ve světle dřívějších kolapsů.

"Podle tohoto zklamání se budou měřit všechna ostatní," napsal deník Tampa Bay Times v pichlavém textu, kde rovněž stojí: "Je to jako získat perfektní výsledek standardizovaného testu a pak do přihlášky na vysokou školu špatně vyplnit své jméno."

Takhle rychlý konec nečekali ani šéfové Tampy, kteří ke konci března podepsali s koučem mužstva Jonem Cooperem víceletou smlouvu. Jako by strategicky předpokládali, že jeho cena po možném zisku Stanley Cupu vyletí nahoru.

Místo toho teď Cooper čelí kritice, že v nepovedené sérii dostal lekci od trenérského soka Johna Tortorelly.

"Tortorella Coopera přechytračil," stojí v analýze stanice ESPN. "Blue Jackets lépe dodržovali systém. Jejich defenziva takticky přebila Cooperovu ofenzivu a Tampa se tomu přizpůsobovala pomalu." Silnou zbraní domnělého outsidera byl neúnavný forčeking.

List Tampa Bay Times po třetí porážce výstižně ozdobil poutací stranu sportovní sekce titulkem "Torturella", čímž odkazoval na slůvko "torture" (mučit).

Cooper po vyřazení připomněl, že Tampa si zajistila play off už měsíc před jeho startem, a tak byla oproti ostatním v jiném rozpoložení: "Je to požehnání a zároveň prokletí, protože dlouhou dobu nehrajete smysluplné zápasy."

Pozoruhodné je, že Cooperovi svěřenci zpočátku začali Columbus drtit, jak se čekalo. Hned první třetinu ovládli 3:0. Stejné klání ale ještě dokázali prohrát 3:4. Podle centra Tylera Johnsona proto, že postupně ztráceli sebedůvěru.

Později přišly na řadu nervy. Nikita Kučerov, nejproduktivnější hráč první fáze sezony, si ve druhém duelu vybil frustraci na Markusi Nutivaarovi. Nejdřív ho podrazil a pak ho ve zranitelné pozici nebezpečně přišpendlil k mantinelu. Vyfasoval zápasovou stopku.

Klub, který v základní části neprohrál víc než dva zápasy v řadě, skončil v nečekaně bleskovém rozkladu.