Hokej měkne, mašina na hity nepolevuje. Soupeři se Radkovi vyhýbají, vidí Leo Gudas

Ryzích tvrďáků v hokejovém světě ubývá, hra se pořád zrychluje. Své pojetí proto musel pozměnit i Radko Gudas tak, aby zůstal v NHL platným hráčem. Nicméně soupeřům stále chodí do těla a na jeho konto přiskakují další a další hity. Nedávno překonal český rekord jiného obránce Romana Poláka.

Po nočním střetnutí Floridy s Dallasem platí, že Radko Gudas rozdal v NHL už 2036 hitů. Při počtu 565 odehraných zápasů to u českého beka činí v průměru 3,6 zásahu na utkání.

"Vyplývá to z jeho hry. Díky tvrdosti a výborné obraně se do NHL dostal, prokazuje to dál a dál," tvrdí jeho otec Leo Gudas, který v minulosti sám proslul jako mimořádně řízný hokejový zadák.

Na Nový rok v duelu proti Montrealu se Gudas ve statistice hitů, jež se v zámořské soutěži začala měřit před šestnácti lety, vyšvihl na první místo mezi všemi českými hráči za tu dobu. Druhý Roman Polák potřeboval na svých 2024 hitů bezmála o 250 utkání více.

Šanci do NHL si musel Gudas vyčekat déle než tři sezony v juniorské WHL a farmářské AHL. Tam se vybrousil jeho důrazný styl. "Tehdy se to ještě mydlilo neuvěřitelně, někdy to bylo až moc přehnané. Od té doby prošla vývojem jak Radkova hra, tak hlavně celá NHL," hodnotí Gudas starší.

Trendu přísnějšího posuzování zákroků se museli přizpůsobit všichni včetně Gudase, který v dřívějších letech mnohdy přestřelil. Nesla se s ním pověst recidivisty, například za seknutí Mathieua Perreaulta v listopadu 2017 dostal disciplinární trest na deset zápasů.

Nejvíce hitů v NHL 1. Dustin Brown - 3603 hitů, 1232 zápasů, průměr 2,9, 2. Cal Clutterbuck - 3443, 902, 3,8, 3. Matt Martin - 3251, 767, 4,2, 4. Alexandr Ovečkin - 3175, 1231, 2,6, 5. Milan Lucic - 2972, 1046, 2,8, … 22. Radko Gudas - 2036, 565, 3,6, 23. Roman Polák - 2024, 806, 2,5, 54. Martin Hanzal - 1547, 673, 2,3, 116. Jan Hejda - 1218, 627, 1,9, 152. Ladislav Šmíd - 1082, 583, 1,9.

Najížděl si soupeře na "open-ice" hity, několikrát trefil soka na hlavu. Postupně se však v tomto ohledu zklidnil a dostal hru pod kontrolu. Trestných minut nesbírá tolik jako dříve, od zmiňovaného střetu s Perreaultem dostal od disciplinárky jen jednu další stopku.

"Vypovídá to o jeho celkovém hokejovém smyslu. Přišel na to, že nemusí trefovat soupeře za každou cenu. Doopravdy na své hře zapracoval a ví, co má na ledě dělat," pochvaloval si Gudasův přístup jeho současný kouč Andrew Brunette.

"Je to něco, na co jsem se zaměřil. Snažil jsem se poučit z chyb a hrát chytřeji. Má hra je pořád fyzická, ale v určitých situacích se chovám jinak," podotkl Radko Gudas.

"Radko měl složité, aby napravil svou pověst, a přitom zůstal důrazným hráčem. Někdy se před zákrokem rozhodujete v polovině sekundy, a když je to rozhodnutí špatné, jako hráč musíte pykat. Nicméně někdy se to až přehání," usuzuje jeho otec Leo, majitel pěti bronzů z MS a olympiády.

Útočníci podle něj zpřísněných pravidel někdy zneužívají a nejsou v soubojích s obránci tolik ostražití. "Hokej se třeba od mojí éry obrovsky změnil. Nyní je mnoho zákroků, které by se v té době vůbec nepískaly. Hra má svůj vývoj, ale tvrdost by tam měla zůstat," míní.

With four hits tonight, @radkogudas is now the all-time leader for most hits by a Czech Republic-born player in @nhl history!



That's our Butcher 👊 pic.twitter.com/UTNM4nG6b7 — Florida Panthers (@FlaPanthers) January 1, 2022

"Vše je postaveno na rychlosti a dynamice, jinak se trénuje. Dřív se říkalo, že hokej je vytrvalostní sport, dnes je spíš rychlostní. Pořád se však může hrát do těla, nedělejme z toho sport, v němž budou hráči jezdit kolem sebe a omlouvat se, že někoho praštili," pokračuje Gudas starší.

"Hity jsou důležitou součástí našeho sportu. Někdy to mužstvu pomůže vrátit se do zápasu, získat na svou stranu momentum. Proto jsem rád, že mohu i takto pomoct," poznamenal jeho syn, kterému v této sezoně patří v počtu hitů druhá příčka za Nicolasem Deslauriersem z Anaheimu.

V 31 letech už kladenský rodák patří mezi zkušenější hokejisty NHL a v kabině Floridy se podle trenéra profiluje jako skvělý lídr. "Vyzrál. Ví, kdy sáhnout k hitu, kdy zablokovat střelu. Právě v blocích je jeho další velký přínos," připomněl Brunette.

S postupující kariérou navíc liga dobře zná Gudase. "Někteří hráči už ani do soubojů s ním nechodí. Vědí, že by spadli na zadek. O to jednodušší to teď Radko má. Je spokojený i v osobním životě, to vše se promítá na jeho výkonech," je přesvědčena ikona pražské Sparty a v současnosti trenér maďarského Dunaújvarose.

V týmu Panthers našel bývalý hráč Tampy, Philadelphie a Washingtonu dobře fungující stroj. Oproti 22 výhrám zaznamenala Florida v aktuální sezoně pouze dvanáct porážek a vyhřívá se na druhé pozici Východní konference.

Ačkoli Gudase před několika dny nepotěšilo definitivní rozhodnutí, že olympiáda v Pekingu bude bez hráčů NHL, s Floridou má nyní solidní naději na úspěch. Před deseti lety s Norfolkem vyhrál AHL, v nejlepší soutěži světa ovšem dosud čeká na první vyhranou sérii v play off.

"Radko byl na hrách v Soči, poznal, že je to velký svátek. Takže teď mu přirozeně vadí, že na turnaj do Pekingu nemůže. A úspěch s Floridou? Kluci tam mají výborný tým a skvělou partu, jenže play off se nedá odhadnout. Vše se tam zase maže," nechce Leo Gudas předbíhat.