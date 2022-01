Já góly dávat nemůžu, odsekl brankář trenérovi. V týmu nejlepšího hokejisty to vře

Ani nejlepší hokejista na světě nemusí stačit ke štěstí. Edmontonští Oilers po nadějném rozjezdu upadli v NHL do hluboké krize a z kabiny proudí emoce, jak ukázala mediální přestřelka mezi trenérem mužstva a brankářem.

Oilers prohráli 11 z posledních 13 zápasů.

Dusno bylo obzvlášť po předposlední porážce, kdy se trenér kanadského klubu Dave Tippett vyhnul všem frázím a přímo zkritizoval svého brankáře. Ne že by Mikko Koskinen za prohru 1:4 na ledě Rangers vyloženě mohl, ale ideální výkon rozhodně nepodal.

Už po 15 vteřinách hry daroval soupeři přesilovku, když nešťastně vyhodil kotouč ze hřiště, a pět minut nato chyboval znovu - tentokrát fatálně. Špatnou rozehrávkou za vlastní bránou v podstatě daroval gól mladíkovi Alexisu Lafrenierovi.

Podívejte se na chybu Mikka Koskinena v utkání na ledě Rangers. | Video: Youtube.com

"Byla to brutální chyba. Co jiného? Nazývejme věci pravými jmény. Hráli jsme dobře a pak přijde brutální chyba," naštval se Tippett.

"Myslím, že celkově jsme v zápase zvládli hodně věcí dobře, ale náš brankář moc dobrý nebyl," dodal.

Na štiplavá slova 33letý Koskinen reagoval, svěřil se finské stanici Yle: "Takhle to holt chodí. Když tým hraje špatně, je obětním beránkem buď trenér, nebo brankář. Není hezké, když vás někdo hodí přes palubu, ale to, co trenér řekl, si zas tak moc neberu."

Koskinenovi se poslední dobou nedaří. Posbíral už šest porážek v řadě. "Je ale fér říct, že jsme v těchto zápasech dali dohromady sedm gólů," upozornil. "Já góly dávat nemůžu. A jestli se vyhraje, nebo prohraje, není vždycky jenom o brankáři. Celý tým musí hrát lépe."

Kouč Tippett si následně postěžoval, že novináři jeho slova vytrhli z kontextu. Vysvětloval, že o Koskinenovi mluvil v souvislosti se špatným začátkem utkání a svého brankáře dodatečně pochválil za několik povedených zákroků.

Oilers by v bráně normálně spoléhali spíš na 39letého Mikea Smitha, ale ten v rozjeté sezoně stihl kvůli nalomenému zdraví jen šest zápasů.

Koskinen jich odchytal už 20 a s úspěšností zákroků 90 procent, což ani neurazí, ani nenadchne. O něco lépe si vede 23letý mladík Stuart Skinner, ale zatím naskočil jen desetkrát.

Možná větší problém má Edmonton v poli, kde se ukazuje jeho křehkost. S trochou nadsázky se totiž dá říct, že Oilers jsou Connor McDavid, podle většinového mínění nejlepší hokejista na světě, a Leon Draisaitl.

Dva fenomenální útočníci, kteří pod platovým stropem zabírají čtvrtinu prostoru, mají dohromady ani ne v polovině základní části 106 bodů a dlouhodobě vedou ligovou produktivitu.

Také nasázeli 45 gólů, což je asi 40 procent celkové produkce týmu. Bez jejich příspěvku by Oilers byli nejhorším ofenzivním mančaftem v soutěži.

Třetí nejproduktivnější hokejista Edmontonu Ryan Nugent-Hopkins posbíral 26 bodů (3+26), tedy dvakrát méně než McDavid či Draisaitl.

Pokud obávaní lídři zpomalí (nebo dokonce chybí jako McDavid v posledním klání kvůli covidu), výhry nepřibývají. Při černé sérii mužstva, tedy v posledních 13 duelech, sbírali asi bod na utkání, což na jejich poměry není moc.

V Kanadě nyní řeší, co bude s Edmontonem, který z bezpečných výšin spadl na hranu postupu do play off, dál. Trenér Tippett je pochopitelně pod velkým tlakem, ale podle zámořských médií mu vyhazov zatím nehrozí. Reálnější jsou výměny. Generální manažer mimo jiné dumá, jak zlepšit situaci v brankovišti.