Top švýcarský nůž, teď i bodový lídr Čechů. NHL obdivuje vzlet outsidera z Frýdku

Má za zády Tomáše Hertla, Jakuba Voráčka i Davida Pastrňáka. Ondřej Palát je nyní nejproduktivnějším Čechem v hokejové NHL. Překvapivě. Na rozdíl od zmíněných krajanů totiž nikdy nebyl mládežnickou superhvězdou.

Palát se nadechl k jedné ze svých nejlepších sezon za mořem. Ve 35 kláních už posbíral 27 bodů (12 + 15).

V Tampě je druhým nejlepším střelcem hned po věhlasném Stevenu Stamkosovi a Čechům vévodí v celkové produktivitě. Odehrál sice víc zápasů než jeho nejbližší pronásledovatelé, ale jelikož má i nejvyšší bodový průměr (0,77), dá se označit za lídra.

Pochopitelně mu pomáhá, že Pastrňák se trápí, a nečekané vedení dost možná neudrží do konce základní části, ale i tak jde o obdivuhodný počin.

Poslední dobou Palátovi vychází, na co sáhne. V noci na středu řídil na ledě Columbusu vítězství 7:2 dvěma góly a nahrávkou. Překonal tak metu 400 bodů v zámořské lize.

"Nikdy, opravdu nikdy by mě nenapadlo, že na tento milník dosáhnu," prohlásil třicetiletý Palát.

Díky 401 bodům v 586 kláních je celkově sedmým nejproduktivnějším hráčem hokejové Tampy, jejíž historie sahá do roku 1992. Na šestého Brada Richardse ztrácí 88 bodů. Ještě výš jsou Nikita Kučerov, Victor Hedman a s velkým odstupem Vincent Lecavalier, Stamkos a Martin St. Louis. Co jméno, to legenda, v některých případech hrající.

V play off, které se počítá zvlášť, je Palát ještě výš. Se 73 body (37+36) ve 115 zápasech mu patří třetí příčka za Kučerovem a Hedmanem.

"Když si uvědomíte, jak moc přispěl ke dvěma posledním Stanley Cupům… Do historie vejde jako jeden z nejlepších hráčů v historii klubu," chválil českého svěřence kouč Tampy Jon Cooper.

Palát byl přitom sázkou v loterii. Draftem dvakrát prošel bez povšimnutí a na třetí pokus, v roce 2011, byl 208. hokejistou v pořadí. Za ním šli už jen tři.

Tehdy měl za sebou úspěšnou sezonu v kanadské juniorce, kde sbíral 1,5 bodu na zápas, ale jelikož mu bylo už 20 let, nikoho až tak neohromil. Kluby NHL přemýšlely, jestli z něj nebude "jen" slušný farmář. Tampa si ale vsadila na to, že z něj vyždímá víc.

Roli ve výběru Paláta sehrál velezkušený André Ruel, který poznal juniorskou QMJHL ze všech možných pozic. Dělal také skauta a v roce 2008 coby zaměstnanec Drummondvillu sledoval dorostenecké mistrovství světa druhé kategorie v polské Toruni.

Češi tam tenkrát proti outsiderům s přehledem zvládli návrat mezi elitu a Palát, jeden z nejproduktivnějších hráčů týmu, na tom měl velký podíl.

"Hned jsem se do jeho hry zamiloval," popsal Ruel serveru The Athletic. "Ukázal vysokou herní inteligenci, šikovnost a hlavně soutěživost. Viděl jsem ho, jak skáče do střely, když jeho mužstvo vedlo asi 7:0. Wow!"

Ruel později přivedl Paláta do juniorského Drummondvillu, kde stále pracoval, a na draftu 2011 Tampě radil, aby českého forvarda vybrala. Lobboval u tehdejšího kouče floridského klubu Guye Bouchera, kterého znal právě z Drummondvillu.

Pak se začaly dít věci. Palát, jenž v rodném Frýdku-Místku ani později ve Vítkovicích nehrál mezi dospělými, si během dvou let podmanil farmářskou AHL a následně začal řádit i v Tampě, což platí dodnes.

Stále má na hokejistu lehce podprůměrnou výšku 183 centimetrů, stále není geniálním tvůrcem hry, vyhlášeným střelcem ani silákem, ale má ohromnou vůli a na slušné úrovni zvládá každičký aspekt hry. Podle webu The Athletic je nejlepším švýcarským nožem, jaký si dokážete představit.

Sázka v loterii tak Tampě vyšla. Přestože šel Palát na řadu až v sedmém kole, ve svém draftovém ročníku je devátým nejproduktivnějším hráčem. Do elitní desítky pronikl ještě Johnny Gaudreau ze čtvrtého kola a Kučerov z druhého. Jinak jde čistě o hvězdy z prvního kola, o jejichž talentu nikdo nepochyboval.

"Jsem za Ondřeje strašně šťastný," řekl kouč Cooper, jenž Paláta vedl už na farmě. "Při jeho cestě vzhůru jsem viděl krev, pot a slzy, které do naší organizace vkládá. Je to prvotřídní člověk a sakra dobrý hokejista."

Není ale vůbec jisté, zda Palát na floridském poloostrově zůstane. Po sezoně, v níž usiluje o třetí Stanley Cup za sebou, mu skončí smlouva a bude si moct vybírat z nabídek všech klubů. Tampa, která dlouhodobě bojuje s napěchovaným platovým stropem, jim nejspíš nebude moct konkurovat.