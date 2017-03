Přestupy v NHL skončily. Vrbata nadále v Arizoně, jako jediný z Čechů změnil dres Hanzal

před 1 hodinou

Radim Vrbata zůstává po ukončení přestupního období v týmu Arizony, přestože okolo něj kroužilo mnoho zájemců. Michal Neuvirth dokonce prodloužil smlouvu ve Philadelphii a jediným Čechem, který před play off změnil působiště, zůstal Martin Hanzal.

New York - V zámořské NHL se dnešním dnem uzavřela možnost přestupů v této sezoně a jako jediný český hokejista změnil dres už v neděli útočník Martin Hanzal, který zamířil z Arizony do Minnesoty. V týmu Coyotes naopak setrval forvard Radim Vrbata, který je aktuálně ve skvělé formě. Arizona si pětatřicetiletého hráče ponechala, přestože se může 1. července stát nechráněným volným hráčem. Philadelphia si pojistila novým dvouletým kontraktem na pět milionů dolarů brankáře Michala Neuvirtha.

Vrbata si drží aktuálně sérii deseti zápasů, v kterých bodoval. Se 47 body za 15 branek a 32 asistencí z 62 utkání je třetím nejproduktivnějším českým hráčem v soutěži za Davidem Pastrňákem z Bostonu a Jakubem Voráčkem z Philadelphie.

Po dvou letech strávených ve Vancouveru se vrátil Vrbata do Arizony loni v létě, kdy podepsal jako volný hráč roční kontrakt na milion dolarů s bonusy. Získal už 500 tisíc za hranici 30 odehraných zápasů a stejnou částku za metu 40 bodů. Dalších 500 tisíc ještě může získat, pokud vstřelí minimálně 20 branek.

Závěrečný den před koncem přestupního období nepřinesl tolik výměn, jak bývá obvyklé. Ve vyrovnané soutěži jsou totiž ze hry o play off reálně jen dva nejhorší celky Colorado a Arizona.

Při nejzajímavějších transakcích obhájce Stanleyova poháru Pittsburgh získal švýcarského obránce Marka Streita, který se stěhoval k Penguins z Philadelphie přes Tampu Bay. Lightning za něj obětovali finského útočníka Valtteriho Filppulu a práva ve čtvrtém a sedmém kole letošního draftu, ale hned jej vyměnili do týmu obhájce Stanleyova poháru za volbu ve čtvrtém kole draftu v příštím roce.

Rakouský hokejista Thomas Vanek pomůže Floridě v bojích o postup do play off a stane se novým spoluhráčem Jaromíra Jágra a Jakuba Kindla. Třiatřicetiletý kanonýr byl do týmu Panterů vyměněn z Detroitu za obránce Dylana McIlratha a volbu ve třetím kole letošního draftu.

Zkušený kanadský kanonýr Jarome Iginla posílil Los Angeles, které se také snaží dostat mezi účastníky bojů o Stanleyův pohár. Kings získali devětatřicetiletého dvojnásobného olympijského vítěze z let 2002 a 2010 z Colorada za možný výběr ve čtvrtém kole draftu v roce 2018.

Už v úterý se obránce Kevin Shattenkirk přesunul ze St. Louis do týmu lídra soutěže Washingtonu.

