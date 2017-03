Red Wings vzdávají svoji play-off šňůru, před uzávěrkou přestupů začali prodávat

před 18 minutami

Dlouhých 25 let trvala šňůra, během kterých Red Wings pokaždé postoupili do Stanley Cupu, se patrně chýlí ke konci. A přiznává to i samotný klub, který před uzávěrkou přestupů začal prodávat hráče. Během noci na středu vyměnili za právo volby v následujících draftech Brendana Smithe a Steva Otta.

Detroit - Očekávaný výprodej Detroitu, který se po dlouhých 25 sezonách nejspíš nedostane do play-off, začal v noci na úterý. Red Wings se svých služeb propustili Brendana Smithe a Steva Otta.

Osmadvacetiletý obránce Smith zamířil do New Yorku Rangers za dvě práva volby v následujících draftech, konkrétně třetím kole letošního draftu a druhém kole následujícího roku.

Zkušený centr Steve Ott zase podpoří ambice Montrealu, který za něj do Detroitu poslal právo volby v šestém kole draftu 2018.

Činily se ale i další týmy. Do Chicaga se vrátil bek Johnny Oduya, jenž dosud působil v Dallasu, opačný směrem putoval útočník Mark McNeill. Carolina Hurricanes zase vyměnila Viktora Stalberga do Ottawy za právo volby ve třetím kole draftu 2018.

Ve Vancouveru už si na jaře nezahraje dánský reprezentant Jannik Hansen, který zamířil do San Jose a z Montrealu se zase poroučel David Deshairnais, jenž posílil Edmonton.

New York Rangers poslali obránce Mata Brodieho do Buffala výměnou za Daniela Catenacciho, což je navzdory silně defenzivnímu příjmení útočník.

Závěr přestupního období, které vyprší dnes ve 21:00, můžete odpoledne sledovat v našem online přenosu zde:



