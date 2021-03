Velký obrat v kariéře? Fanoušci chtěli Zachu pryč, teď je po boku superhvězd NHL

Měl být jednou z největších českých hvězd v NHL, ale po řadě nevýrazných ročníků si ho mnozí zařadili "jen" jako solidního hokejistu. Letos je však Pavel Zacha k nepoznání a zastiňuje řadu známějších jmen.

Start sezony přitom přinesl obvyklý obrázek. Zacha splnil defenzivní úkoly, ale směrem dopředu nic nepřidal. Po čtyřech utkáních měl v kolonce bodů nulu.

V tom pátém ale dorážkou zakončil pohledné sólo Nikity Guseva. A začaly hody. Momentálně Zacha drží sérii deseti zápasů s alespoň jedním bodem. Takový kousek letos svedli akorát Connor McDavid, Leon Draisaitl, Auston Matthews a Mark Scheifele. Co jméno, to pojem.

Když nepočítáme Davida Pastrňáka, z Čechů se takhle naposledy rozjel David Vrbata před čtyřmi lety.

Výsledkem je, že Zacha má po 17 kláních parádních 14 bodů (6+8). Vede týmovou produktivitu a mezi krajany je pátý. Spolu s Tomášem Hertlem a Radkem Faksou je navíc jediným Čechem, který dostává výrazný prostor jak v přesilovce, tak při oslabení.

V kariéře 23letého forvarda se tak rýsuje další zvrat.

Zklamání z šestky draftu

První přišel po draftu 2015. Zacha putoval k New Jersey Devils jako celková šestka a skomírající mančaft měl brzy pozvednout. Nejdřív ale zamířil zpátky do juniorky, což značí, že hráč ještě není připravený na dospělý hokej, a ani poté zrovna nevynikal.

Když dohrál svůj druhý ročník v NHL, uspořádal server The Athletic takzvaný "redraft", kde zkoumal, jak by zmíněná dražba talentů dopadla s odstupem času a s nabytými znalostmi. Zachu zařadil na 28. místo, tedy konec prvního kola. Což je pokles o 22 příček.

"Už před draftem jsem měl Zachu níže než téměř všichni ostatní skauti a několik kolegů jsem odrazoval od toho, aby ho zařadili do top desítky," napsal autor Scott Wheeler.

Obecně panovalo přesvědčení, že New Jersey s výběrem českého hromotluka přestřelilo. Vždyť mohlo vzít Mikka Rantanena či Mathewa Barzala, jedny z nejlepší hokejistů současné NHL.

Ve třetí profesionální sezoně Zacha zůstal na svém. Nastřádal 25 bodů. V jeden čas navíc kvůli špatným výkonům spadl na farmu. Když mu skončila nováčkovská smlouva, New Jersey prodloužení spolupráce nebralo jako prioritu. Jednání se táhla.

Do toho z Ruska přiletěla zpráva, že Zacha má namířeno do Omsku. To by byl smutný konec šestky draftu.

New Jersey mladíka nakonec přivábilo tříletým kontraktem s průměrným ročním platem 2,25 milionu dolarů. Zacha se odvděčil dosud nejlepší základní částí, nastřádal 32 bodů. Kvůli ofenzivní nevyrovnanosti ale v očích fanoušků zůstal zapsaný jako pan Postradatelný. Když server The Athletic sesbíral od komunity Devils návrhy na trejdy a analyzoval je, jméno českého univerzála padalo velmi často.

Neuvěřitelná střela

Nové vedení New Jersey s generálním manažerem Tomem Fitzgeraldem a zkušeným trenérem Lindym Ruffem však Zachu nevyměnilo. A jak se zdá, udělalo dobře.

Podle některých expertů českému centrovi pomohl přesun na levé křídlo vedle Nica Hischiera a Jespera Bratta, jiní vyzdvihují Ruffovu komunikaci a koučování.

Pokud Zacha udrží zběsilé tempo, mohl by ve zkrácené základní části dosáhnout na svá karierní maxima: 20 gólů a 50 bodů.

"Má neuvěřitelnou střelu a celkově je to skvělý hráč," chválil českého parťáka Hischier, nový kapitán klubu, který ale momentálně léčí zranění. "Pořád mu říkám, ať s tou střelou, kterou má, co nejvíc pálí. Momentálně se mu to daří. Řekl bych, že má jednu z nejlepších střel v lize."

Zachu vyzvdvihl také trenér Ruff: "Myslím, že hraje s větším zápalem než dřív. Zlepšil se v bruslení. Má neuvěřitelnou střelu. Ze svojí hry teď musí mít radost. Ví ale, že v určitých oblastech se ještě musí zlepšit. Pracuje na tom. My zase víme, že jsme lepším týmem, když Pavel hraje takhle."