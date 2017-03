Pastrňák dal dva góly a bodoval podesáté v řadě. Calgary kvůli tomu přišlo o rekord

před 19 minutami

New York - Útočník David Pastrňák vstřelil ve středečním utkání NHL dva góly a pomohl hokejistům Bostonu k výhře 5:2 na ledě Calgary. Dvacetiletý rodák z Havířova tak bodoval v desátém zápase za sebou, dohromady během své úspěšné série zaznamenal 14 bodů za 5 branek a 9 asistencí.

Boston prodloužil vítěznou šňůru na čtyři utkání a zároveň se postaral o první porážku Flames po deseti výhrách v řadě. Domácím přitom chyběl už jen jediný triumf, aby překonali klubový rekord z roku 1978, kdy ještě hráli pod hlavičkou Atlanta Flames.

Pastrňák měl ve 12. minutě na svědomí vyrovnávací gól na 1:1, když po pravé straně vnikl do útočného pásma a střelou po ledě z poměrně velkého úhlu překvapil brankáře Chada Johnsona. Podruhé skóroval tři sekundy před koncem základní hrací doby, když pečetil výhru trefou do prázdné branky při power play. Byl to jeho jubilejní 30. gól v sezoně!

Gólem a asistencí přispěl k výhře Brad Marchand, jenž se s 36 zásahy osamostatnil na čele tabulky střelců a s 76 body se rovněž dělí o první příčku v kanadském bodování s Patrickem Kanem z Chicaga a Sidneym Crosbym, jehož Pittsburgh prohrál 0:4 na ledě Philadelphie.

Bruins strhli výhru na svou stranu ve druhé polovině zápasu. Vítězný gól na 3:2 vstřelil ve 32. minutě David Backes po přihrávce Davida Krejčího, když přesnou střelou zakončil přečíslení tři na dva. Ve 44. minutě zvýšil na 4:2 Matt Beleskey poté, co byli po rychlém protiútoku sami před brankou ve dvojici s Ryanem Spoonerem.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Pittsburgh 4:0, Colorado - Detroit 3:1, Anaheim - St. Louis 2:1, Calgary - Boston 2:5.

