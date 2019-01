Pastrňák s rudou hvězdou a top centrem. Rusko manévruje před hrozící výlukou NHL

před 36 minutami

Mapa hokejových hvězd možná brzy projde četnými změnami. Na hrozící svár v zámořské NHL, který snadno může přerůst v další výluku, s nadšením hledí ruská Kontinentální liga. Už podniká konkrétní kroky. Moskevské CSKA koupilo práva na Davida Pastrňáka.

Smlouva mezi zámořskou ligou a jejími odbory NHLPA, díky níž můžou fanoušci pravidelně sledovat špičkový hokej, platí až do roku 2022. Jenže už v září 2019 může kterákoliv ze stran říct, že v současné dohodě nechce pokračovat. Pak nastanou dlouhá jednání.

Výlukou je ohrožena sezona 2020/21.

Stejně jako v letech 2004 a 2012 tak může dojít k situaci, že někteří hvězdní hokejisté si vezmou volno, zatímco jiní zamíří do evropských klubů, na jejichž nabídku by za normálních okolností nekývli.

Je zřejmé, že na hokejové celebrity mají políčeno hlavně bohaté kluby z KHL. Jeden z nich nedávno podnikl konkrétní kroky. Moskevské CSKA podle ruských zdrojů koupilo od Čerepovce práva na Pastrňáka z Bostonu a Sebastiana Aha z Caroliny.

Oba nadaní mladíci sbírají v nejnabitější konkurenci víc než bod na zápas, relativně brzy by měli směřovat k výkonnostními vrcholu.

Čerepovec je získal v draftu KHL. Pastrňák šel před lety na řadu coby celková čtyřiatřicítka. V prvním kole mu dělali společnost ještě Jakub Vrána a Václav Karabáček. Drtivou většinu alternativní dražby talentů však stejně jako vždycky tvořili Rusové, u nichž byla větší šance, že o ruskou soutěž budou stát.

To Američan Jack Eichel možná doteď neví, že si ho zamluvil Čechov.

Vedení Kontinentální ligy nakonec usoudilo, že kopírovat zámořskou konkurenci v jiných podmínkách nemá smysl, a vlastní draft zrušilo. Derniéra proběhla v roce 2016.

Práva na vybrané hráče však klubům zůstala. A vesele se s nimi obchoduje. Například Petrohrad by mohl při výluce sestavit hrozivě znějící lajnu Arťom Panarin - Jevgenij Kuzněcov - Nikita Kučerov.

Útok z Colorada, který je aktuálně nejlepší v klubovém hokeji, zatím žádný ruský stratég dohromady nedal. Mikka Rantanena má zabraného Jaroslavl, Nathana MacKinnona Čechov a Gabriela Landeskoga Ufa.

Popularitu Čechů v Omsku by mohli oživit zadák Michal Kempný a forvard Ondřej Kaše. Střelec Tomáš Hertl je zatím v rukách Čerepovce.

Nejbizarnější je, že práva na možná nejlepšího hokejistu planety Connora McDavida drží Záhřeb, chorvatský klub, který už ligu opustil a bojuje o přežití. O osudu rychlíka zvaného "McJesus" by tak v případě jeho zájmu rozhodovalo ústředí KHL.

O tom, že zámořská výluka v říjnu 2020 skutečně vypukne, jsou mnozí přesvědčení. "Byl bych překvapený, kdyby tomu tak nebylo," řekl pro stanici Sportsnet legendární Bobby Orr.

Na černou variantu se připravují i aktivní hráči. Kdo mohl, podepsal smlouvu, která mu v sezoně 2020/21 garantuje nízký základní plat, ale astronomický bonus. To znamená, že daný šťastlivec obdrží většinu peněz i v případě zavření všech stadionů.

Například Tyler Seguin z Dallasu ví, že ve "výlukovém" ročníku určitě dostane osm z celkových devíti milionů dolarů.

Dlouholetý komisař NHL Gary Bettman a šéf odborů Donald Fehr už se s výhledem na klíčové září 2019 oťukávají, zatím bez větších mediálních přestřelek. Nejspíš ale bude přituhovat. Hokejisté s odporem odevzdávají 15 procent platu do ligového záložního fondu, neboť se jim zpravidla vrací jen zlomek částky. Také by chtěli na olympiádu. Bettman a spol. by zase nejraději zkrátili maximální délku kontraktu na pět let (oproti současným osmi).

Bude Pastrňák kvůli zámořským rozepřím střílet góly s rudou hvězdou na dresu, nebo zvolí jinou evropskou ligu?