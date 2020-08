Pastrňák chyběl na tréninku Bostonu, v noci by ale měl hrát

David Pastrňák chyběl na pondělním tréninku Bostonu, který se připravuje na úvodní zápas prvního kola play off NHL proti Carolině. Stejně jako český kanonýr scházel také brankář Tuukka Rask. Oba byli podle podle trenéra Bruce Cassidyho v souladu s nastavenými pravidly označeni jako "nezpůsobilí k účasti", počítá s nimi ale už do úvodního zápasu s Hurricanes.

Pastrňák, který po přesunu do zámoří strávil takřka měsíc v karanténě, odehrál všechny čtyři zápasy po návratu na led. Bruins všechny prohráli. Nejlepší střelec předčasně ukončené základní části se prosadil pouze v úvodním přípravném souboji s Columbusem (1:4), v dalších třech o nasazení ve Východní konferenci nebodoval. Trénink naopak absolvovali další útočníci David Krejčí a Ondřej Kaše či brankář Daniel Vladař ve dvojici se Slovákem Jaroslavem Halákem.

Cassidy nicméně počítá, že obě opory Pastrňáka i Raska bude mít v úvodu série v noci na středu (2:00 SELČ) k dispozici. "Věřím, že budeme na první zápas kompletně zdraví a nachystaní. Nechci spekulovat, ale počítám, že Tuukka začne sérii jako zahajovací brankář, pak uvidíme. Dnes měl volno, ale jsem přesvědčený, že bude dobře připravený. Těšíme se, až to začne," uvedl Cassidy.

Starosti po nelichotivých výsledcích a dohromady jen čtyřech vstřelených gólech při třech soutěžních porážkách, si nejlepší celek základní části nepřipouští. Bez ohledu na fakt, že Carolina v kvalifikační sérii smetla New York Rangers 3:0 na zápasy.

"Jsme v pozici, kdy neznamená vůbec nic, čím jsme si za poslední čtyři utkání prošli. Pojďme to nazvat tak, jak to je: byly to pro nás přípravné zápasy. Nebudeme to rozebírat a brát to s sebou na led i do nadcházející série. Všichni uděláme, co bude potřeba, tým má hlad po úspěchu," ujistil Pastrňákův spoluhráč z útoku Brad Marchand.

Dlouholetý slovenský kapitán Bruins Zdeno Chára zažívá ve třiačtyřiceti letech vyřazovací boje už popatnácté. Čtyřikrát hrál play off ještě s Ottawou, vše ostatní pak prožil jako hráč Bostonu. A právě tyto zkušenosti by měly Bruins pomoci.

"Moc se těšíme, až to začne naplno. Co se stalo doteď, to už je za námi. Víme, co náš čeká, ale je třeba, aby v našem mužstvu byla pozitivní energie. Myslím si, že máme za sebou i přes ty výsledky nějaký progres, naše hra se zlepšovala. Hlavně pak poslední dva zápasy," připomněl Chára.