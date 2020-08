Plekanec končí v Kometě, chce se věnovat své nemocné mamince

View this post on Instagram

Milí fanoušci Komety, tato zpráva se mi nepíše lehce. Měl jsem sportovní cíl, hrát v této výjimečné organizaci a vyhrát titul. Kometa je ambiciózní klub, kde hokej každý miluje. Stejně jako já. Rád bych ve spolupráci pokračoval, stejně tak Kometa. Nic nestálo v cestě, bohužel moje mamka onemocněla a rádi bychom ji s celou rodinou byli na blízku. Vím, že jí naše přítomnost hodně pomůže. Tituly a sportovní kariéra nejsou všechno. Nemám žádný plán B. Bylo to čistě naše rodinné rozhodnutí. V kariéře bych chtěl pokračovat, hokej pořád miluju, ale co bude dál se rozhodne v dalších týdnech. Brno, Kometo, díky za podporu! Děkuji ochozům, děkuji všem v klubu a děkuji Liboru Zábránskému za pochopení. 🔵❤️🔵