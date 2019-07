Žádný superman. Putina zkritizovala ruská megahvězda: Teď mě budou brát za agenta

před 4 hodinami

Ruský prezident Vladimir Putin čelí neobvyklé kritice od prominentního hokejisty Artěmije Panarina.

Zatímco čeští sportovci oponují prezidentu Miloši Zemanovi či premiéru Andreji Babišovi vcelku běžně, v Rusku je veřejná kritika hlavy státu z těchto kruhů výjimečná.

Panarin proto způsobil menší poprask, když v hodinovém rozhovoru s novinářem Alexandrem Golovinem zcela otevřeně hovořil o domácí politice, přičemž nešetřil ani prezidenta Putina.

Jelikož hokej patří k nejoblíbenějším sportům v Rusku, 27letý Panarin jakožto hvězda NHL je mezi svými krajany celebritou. Před necelými třemi týdny zaujal přestupem z Columusu do Rangers, kde podepsal sedmiletou smlouvu s průměrným ročním platem 11,6 milionu dolarů. Stal se tak nejlépe placeným křídelníkem ligy.

Do zámoří odešel teprve před čtyřmi roky, když využil nabídku Chicaga. Tou dobou ještě nejevil o politiku výraznější zájem a podle svých slov Putinovi fandil.

Postupně však změnil názor. Myslí si například, že dlouhé vládnutí hlavě státu neprospívá. "Myslím, že už nerozezná, co je dobré a co špatné," prohlásil Panarin. "Pokud vám všichni 20 let říkají, že jste úžasný a všechno děláte správně, myslíte, že uvidíte vlastní chyby?"

Zatímco ve Spojených státech smí hlava státu úřadovat maximálně ve dvou čtyřletých volebních obdobích, Rusko má volnější pravidla. Kandidát může získat šestiletý mandát klidně i potřetí, pokud není navazující. Putin je tak díky Dmitriji Medveděvovi, který ho v jednu chvíli vystřídal, prezidentem dohromady 15 let.

Panarin favorizuje americký model a byl by rád, kdyby Rusko měnilo svého politického lídra častěji.

"To, co teď říkám, mnozí přijmou tak, že jsem nějaký agent, ale já jen vyjadřuji svůj názor," pokračoval útočník. "Je možné, že se mýlím, ale mluvím upřímně a s dobrými úmysly. Děláme chybu, když k současnému prezidentovi vzhlížíme jako k supermanovi. Je stejný jako my, vlastně se dá říct, že on má sloužit nám. Já ho jako supermana nevnímám."

Podle Panarina se Rusko od 90. let příliš neposunulo: "Změn je málo, vlastně skoro žádné nejsou." Má za to, že většina země strádá ve prospěch Moskvy a Petrohradu a že lidé se nemohou svobodně vyjadřovat.

Sám Panarin odehrál za bohatý Petrohrad dvě sezony, pochází ovšem z menšího města Korkino v Čeljabinské oblasti, odkud později zamířil do Čechova.

Putin je velkým fanouškem hokeje a v 66 letech ho stále hraje. Proti amatérským výběrům dokonce platí za velkého střelce. Není výjimkou, že dává kolem deseti gólů, čímž zároveň přitahuje posměšné narážky na budování kultu osobnosti.

Panarinovy poslední komentáře jsou v kontrastu s názory jiných ruských hokejistů, kteří Putina podporují. Zřejmě nejvýraznějším prezidentovým stoupencem je kapitán Washigtonu a jeden z nejlepších střelců historie Alexandr Ovečkin, jenž dokonce založil Putin Team, aby ukázal "silné a semknuté Rusko".