Video: Palát dal gól, o další ho připravil zázračný zákrok. Jágr po třech kláních nebodoval

Jaromír Jágr vyšel po třech zápasech bodově naprázdno a Florida prohrála s Torontem 2:3 po nájezdech. Místo 44leté legendy byli v programu NHL vidět jiní Češi, především Dmitrij Jaškin (0+2) a Ondřej Palát (1+1). Ten mohl dát víc gólů, ovšem Carey Price proti němu na začátku druhé třetiny vytáhl fantastický zákrok (viz video).

New York - Ondřej Palát přispěl ve středečním utkání NHL pátým gólem v sezoně a asistencí k výhře hokejistů Tampy Bay nad Montrealem 4:3 v prodloužení. Povedený zápas sehrál také další český útočník Dmitrij Jaškin, jenž si připsal dvě asistence při vítězství St. Louis 6:3 nad Philadelphií.

Lightning prohrávali s Canadiens po dvou třetinách už 1:3 a stejný stav svítil na ukazateli skóre ještě devět minut před koncem. V 52. minutě však obránce Victor Hedman střelou z mezikruží snížil a za dalších pět minut vyrovnal Palát, jenž si v přesilové hře vybruslil z rohu útočného pásma a prosadil se prudkou ranou švihem. Obrat pak dokonal ve druhé minutě prodloužení druhou trefou v zápase Tyler Johnson.

Palát, který naskakoval v obnovené formaci s Johnsonem a Nikitou Kučerovem, byl na ledě u všech čtyř gólů Tampy a přítomní novináři jej vyhlásili druhou hvězdou večera. Pětadvacetiletý rodák z Frýdku-Místku se trefil po osmi zápasech, naposledy skóroval 25. listopadu proti Columbusu. "Byla to jednoznačně nejlepší lajna na ledě. Hráli úžasně a statistiky to jen potvrzují," pochválil elitní trojici trenér Jon Cooper.

"Je to skvělý pocit vrátit se takhle do zápasu a urvat vítězství a dva body," radoval se Johnson, jehož tým pokořil Montreal po pěti porážkách ve vzájemných zápasech. "Nutně jsme potřebovali bodovat. Nebyl to úplně nejlepší výkon, ale důležité je, že máme dva body," doplnil další útočník Brian Boyle.

Naopak kouč hostů Michel Therrien zuřil. "Taková porážka je nepřijatelná. Neměli jsme vůbec touhu po vítězství. Nevidím na našem výkonu žádná pozitiva," prohlásil.

Blues duel s Flyers rovněž otáčeli, když od 45. minuty prohrávali 2:3. Už za necelé dvě minuty ale vyrovnal David Perron a o dalších 80 sekund později dostal domácí celek do vedení Scottie Upshall. V závěru pak pojistil výhru dvěma góly Robby Fabbri, který jednou skóroval už v první třetině a zkompletoval tak premiérový hattrick v NHL. Jaškin se podílel na jeho posledních dvou trefách.

"Je to skvělý pocit, zvlášť když jsme vyhráli," radoval se dvacetiletý Fabbri, který hraje v NHL druhou sezonu a vylepšil svou letošní bilanci na 11 gólů. "Pamatuji si, jak jsem dával hattricky v juniorech, ale kdy to bylo naposledy, to nevím. Už je to dávno."

Jágr nebodoval, jeho centr Barkov se zranil

Obránce Jakub Kindl přihrál na jeden gól Floridy, která podlehla Torontu 2:3 po samostatných nájezdech. Panteři sice dokázali v úvodu třetí třetiny smazat dvoubrankové manko, v penaltovém rozstřelu se ale neprosadili a ve třetí sérii rozhodl Mitchell Marner o výhře Maple Leafs.

Hostující gólman Frederik Andersen vedle tří nájezdů zlikvidoval 45 střel včetně trestného střílení sedm minut před koncem základní hrací doby, kdy na něho nevyzrál devatenáctiletý nováček Denis Malgin. Jaromír Jágr poprvé po třech zápasech nebodoval.

Kromě desáté porážky z posledních 14 zápasů litoval domácí kouč Tom Rowe také ztráty elitního centra Aleksandera Barkova, nejproduktivnějšího hráče týmu, který ve druhé třetině odstoupil ze hry kvůli blíže nespecifikovanému zranění. "Ostatní centři dostanou více šancí, takového hráče ale nejde nahradit," řekl Rowe, který zatím netušil, jak dlouho bude finský útočník chybět.

Gólem a asistencí přispěl k triumfu Toronta Auston Matthews. Střelecky se prosadil pojedenácté z posledních 15 utkání, v nichž navíc už posedmé otevřel skóre zápasu.

V pátém utkání v řadě skóroval Sidney Crosby, jenž v úvodu druhé třetiny proti Carolině 26. gólem v sezoně vyrovnal na 1:1. Kapitán Tučňáků, kteří nakonec zvítězili 3:2, tak vede tabulku střelců už o sedm gólů před skupinou pronásledovatelů. Zároveň se Crosby vyhoupl na první místo produktivity, kde má stejný počet 42 bodů jako Connor McDavid z Edmontonu.

Výsledky NHL:

Florida - Toronto 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 0:1, 2:0 - 0:0)

Branky: 41. Marchessault, 43. Trocheck (Kindl) - 11. Matthews, 38. Nylander, rozhodující sam. nájezd Marner. Střely na branku: 47:40. Diváci: 16.965. Hvězdy zápasu: 1. Marner (Toronto), 2. Trocheck, 3. Luongo (oba Florida).

Pittsburgh - Carolina 3:2 (0:1, 1:1, 2:0)

Branky: 21. Crosby, 42. Kunitz, 56. Hagelin - 9. Lindholm, 33. Stempniak. Střely na branku: 26:46. Diváci: 18.653. Hvězdy zápasu: 1. Hagelin, 2. Kunitz (oba Pittsburgh), 3. Lindholm (Carolina).

St. Louis - Philadelphia 6:3 (2:1, 0:1, 4:1)

Branky: 20., 56. a 58. Fabbri (na druhou a třetí Jaškin), 16. Shattenkirk, 46. Perron, 48. Upshall - 4. Simmonds, 25. Cousins, 45. Schenn. Střely na branku: 25:20. Diváci: 19.409. Hvězdy zápasu: 1. Fabbri, 2. Parayko, 3. Upshall (všichni St. Louis).

Tampa Bay - Montreal 4:3 v prodl. (1:2, 0:1, 2:0 - 1:0)

Branky: 11. a 62. Johnson (na první Palát), 52. Hedman, 57. Palát - 4. Radulov, 14. Weber, 24. Terry. Střely na branku: 30:22. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Johnson, 2. Palát (oba Tampa), 3. Weber (Montreal).

Vancouver - Los Angeles 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 3. Eriksson, 21. H. Sedin - 57. Pearson. Střely na branku: 20:37. Diváci: 18.865. Hvězdy zápasu: 1. Miller (Vancouver), 2. Doughty (Los Angeles), 3. Eriksson (Vancouver).

