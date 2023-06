Otřesné, zní k nabídce na trhu NHL. Zájem strhávají Pastrňákovi parťáci i jeden Čech

Už 1. července se v zámořské NHL otevírá trh s volnými hokejisty. K mání budou i Češi v čele s obráncem Radkem Gudasem, z pohledu celkové nabídky však půjde o slabší rok.

Na loňském trhu se kluby praly o Johnnyho Gaudreaua, Nazema Kadriho či Claudea Girouxe, letos superhvězdy chybějí.

"Je to ku*evsky otřesné," komentoval nabídku pro stanici ESPN nejmenovaný funkcionář z NHL.

Novinář Greg Wyshynski k tomu dodal: "I když je letošní výběr mělký jako dětský bazének na vaší zahrádce, dostupní hráči od někoho i tak dostanou zaplaceno."

Na trhu tentokrát není jediný hráč, který by v uplynulé sezoně NHL sbíral alespoň bod na zápas. Nejproduktivnější byl s průměrem 0,8 bodu na utkání český centr David Krejčí, u něhož ale fanoušci Bostonu očekávají, že ukončí kariéru. I kdyby ne, tak jinde než u Bruins hrát nebude.

Za Krejčím následují křídelník Patrick Kane (0,78), který po nedávno prodělané operaci kyčle vzbuzuje obavy ohledně budoucích výkonů, a Patrice Bergeron (0,74) - ten je v prakticky stejné situaci jako Krejčí.

Z brankářů není k dispozici žádný, jenž by v minulé základní části odchytal alespoň 50 zápasů nebo při pravidelném chytání přesáhl úspěšnost zákroků 92 procent. Ilja Samsonov za touto metou zaostal jen o desetinu, ale u dalších už jdou čísla rychle dolů.

Nicméně třeba Adin Hill toho před play off moc neodchytal, ale pak se shodou okolností stal senzačním hrdinou Vegas při cestě Stanley Cupem a na trhu by se mohl stát nejžádanějším gólmanem.

Zájem nepochybně bude o Dmitrije Orlova, zřejmě nejlepšího dostupného obránce, pro něhož Boston najde místo pod napjatým platovým stropem jen těžko.

Bruins možná neudrží ani křídelníka Tylera Bertuzziho, který si jako posila na poslední chvíli porozuměl ve společné lajně s Davidem Pastrňákem.

Dalšími hvězdami v nabídce jsou všestranný centr Ryan O'Reilly, stárnoucí střelec Vladimir Tarasenko nebo produktivní křídelník Alex Killorn, jenž Tampě pomohl ke dvěma Stanley Cupům.

Z Čechů - pokud do 1. července neprodlouží smlouvu - budou volní brankář David Rittich, obránci Radko Gudas s Andrejem Šustrem a útočníci David Kämpf, Tomáš Nosek, Ondřej Kaše, Radim Zohorna a samozřejmě Krejčí.

Teoreticky k nim může přibýt ještě libovolný chráněný volný hráč, a to pokud od klubu nedostane tzv. kvalifikační nabídku, což se však nestává tak často.

Pokud nepočítáme Krejčího, tak z Čechů jednoznačně nejvíc pozornosti budí 33letý Gudas, který by si po slušných výkonech na Floridě mohl z roční gáže 2,5 milionu dolarů polepšit na víc než 3 miliony.

Třeba deník USA Today označil beka s nepřehlédnutelným plnovousem za 17. nejlepšího hokejistu na trhu.

Web The Athletic pak Gudase zařadil mezi padesátku nejlepších volných hráčů jako jediného Čecha. "Tenhle drsný defenzivní obránce je přesně to, co libovolný tým ve třetím páru chce a potřebuje, když přijde na řadu play off. Nejen kvůli hráčovým velkolepým bodyčekům, ale i schopnosti řídit hru," stojí v textu.

Gudas už avizoval, že by na Floridě rád zůstal a zakončil tam kariéru, také Panthers mají zájem. Stejně jako u jiných volných hvězd ale budou rozhodovat i peníze.