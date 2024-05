Oslavy on-line: Na mistry světa čeká Staroměstské náměstí. Kdo potkal Dostála?

13:56

O tom, že čeští hokejisté pobláznili prakticky celou republiku, svědčí i čísla sledovanosti finálového zápasu. Na ČT Sport a na internetovém iVysílání ho vidělo rekordních 3,74 milionu diváků starších čtyř let. Jde o nejsledovanější přenos na kanále ČT Sport a druhý divácky nejúspěšnější sportovní přenos v České televizi vůbec po finále olympijských her v Naganu Česko - Rusko. To v roce 1998 vidělo 4,16 milionu diváků.