Krejčí skončí, očekávají fanoušci Bruins. Z Pastrňáka by dalšího kapitána neudělali

Fanoušci hokejových Bruins se ve speciální anketě vyjádřili k dalšímu směřování klubu. Řada odpovědí se dotkla tamní české kolonie.

Zůstanou Patrice Bergeron a David Krejčí, nebo minimálně jeden z nich odejde do důchodu?

Pro Boston jde o nejzásadnější otázku před další sezonou zámořské NHL. Oba hráči jsou v povýlukové éře týmu páteří klíčového středu útoku. Krejčímu je ale už 37 let a Bergeron v červenci oslaví 38. narozeniny. Jejich konec se blíží. Jde jen o to, jestli přijde už v tomto létě.

Fanoušci Bruins, respektive zhruba tisícovka z nich, která hlasovala v anketě webu The Athletic, jsou přesvědčeni, že jeden z veteránů letos skončí, a to Krejčí. Jeho odchod předpokládá asi 86 procent hlasujících.

Sám Krejčí po nečekaném vyřazení hned v prvním kole play off prohlásil, že rozhodnutí učiní brzy. Možnosti jsou jen dvě - buď návrat do Bostonu, nebo konec kariéry. Odchod do české extraligy jako před dvěma roky tak už nehrozí.

U Bergerona jsou fanoušci rozděleni takřka na dvě poloviny. Přesně 48,7 procenta z nich čeká, že kapitán mužstva do důchodu neodejde, zbytek věští opak.

Zatím se Bergeron nerozhodl a Bruins mu nestanovili žádný deadline. "Nevyvíjejí na něj žádný tlak, počkají, jak dlouho bude třeba," informoval nedávno Pierre LeBrun ze stanice TSN. "Mimochodem, Bergeron s manželkou čekají příští měsíc narození svého čtvrtého dítěte, takže teď řeší důležitější věci než hokej."

Hvězdný Kanaďan byl na vážkách už před rokem, v červenci dal ale klubu vědět, že chce pokračovat, a v srpnu podepsal roční kontrakt.

Pokud se tentokrát rozhodne opačně, Boston bude muset přeskupit síly ve středu útoku a také vybrat nového kapitána. Fanoušci mají za to, že by jím měl být křídelník Brad Marchand, jenž dostal skoro 78 procent hlasů. Následoval obránce Charlie McAvoy s 19 procenty a David Pastrňák s necelými třemi.

Marchanda favorizují i zámořská média. Připomínají ale, že Kanaďanovi je už 35 let a v klubu má smlouvu už jen na dvě sezony. Čili by nešlo o perspektivní volbu.

"Pokud Bergeron skončí, Marchand by měl být přechodným kapitánem, než céčko nakonec připadne McAvoyovi," napsal třeba novinář Jimmy Murphy.

Generálního manažera Bostonu Dona Sweeneyho však momentálně víc než písmena na dresu trápí extrémně napjatý platový strop, kvůli němuž nemá šanci zachovat tým z poslední sezony.

Volné místo v hodnotě jednotek milionů mu nestačí ani na podepsání tří nejdůležitějších chráněných volných hráčů - brankáře Jeremyho Swaymana a útočníky Trenta Frederica s Jakubem Laukem.

Je tedy pravděpodobné, že sáhne k jedné či více výměnám.

Fanoušci by z útočníků obětovali Taylora Halla, který pod stropem zabírá šest milionů dolarů a v poslední sezoně vzhledem k nabité soupisce zpravidla naskakoval až ve třetí lajně. Dostal skoro 68 procent hlasů. S velkým odstupem následovali Jake DeBrusk (15 procent), Charlie Coyle (12,9) a Marchand (4,3).

Z obránců je podle fanoušků zbytný Mike Reilly, jenž obdržel bezmála 60 procent hlasů, a dále Matt Grzelcyk (20,9) a Derek Forbort (16,3). To pro Jakuba Zbořila hlasovala pouze asi tři procenta lidí.

Překvapením může být, že jen půlka bostonských příznivců by si nechala oba brankáře, tedy Swaymana i Linuse Ullmarka. Dalších skoro 48 procent hlasujících by druhého jmenovaného vyměnilo, přestože je mezi finalisty Vezinovy trofeje pro nejlepšího gólmana NHL.

Pokud by manažer Sweeney našel díky výměnám místo pro hokejisty, kterým v Bostonu skončila smlouva a mohou vyjednávat s kýmkoliv, měl by dle mínění skoro 82 procent fanoušků udržet křídelníka Tylera Bertuzziho.

Tomáš Nosek, jenž v posledních dvou sezonách vedl převážně čtvrtou lajnu mužstva, nezískal ani dvě procenta hlasů.