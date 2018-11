Obránce Zbořil je blízko debutu v NHL. Byl povolán z farmy Bostonu

před 28 minutami

Český hokejový obránce Jakub Zbořil byl povolán z farmy v Providence z AHL do týmu Bostonu a přiblížil se premiéře v NHL. Opačným směrem putoval brankář Daniel Vladař, který při absenci Tuukky Raska z osobních důvodů kryl na lavičce ve dvou zápasech záda Slovákovi Jaroslavu Halákovi.

Jednadvacetiletého Zbořila draftoval Boston v roce 2013 v prvním kole na 13. pozici. V této sezoně si připsal v dresu Providence ve 13 zápasech čtyři body za dvě branky a stejný počet asistencí. V přípravě před sezonou nastoupil za Boston jen v obou zápasech v Číně proti Calgary a nebodoval.

Odchovanec Komety Brno působil v Providence už celou minulou sezonu. Připsal si v základní části AHL v 68 utkáních 19 bodů za čtyři góly a 15 asistencí. Ve čtyřech duelech play off nebodoval. Do zámoří se vydal už v roce 2014 a strávil tři sezony v celku Saint John Sea Dogs v QMJHL.

Stejně starý Vladař si musí na premiéru v NHL počkat. Za Providence odchytal v tomto ročníku sedm zápasů s průměrem 2,52 obdržené branky na zápas a s úspěšností zákroků 90,9 procenta.

Boston si jej vybral v draftu před třemi roky jako 75. v pořadí. O rok později se člen stříbrného týmu z mistrovství světa do 18 let z roku 2014 vydal z Kladna do celku Chicago Steel do USHL. V minulých dvou sezonách nastupoval na farmách Bostonu, ale převážně to bylo v ECHL v dresu Atlanty.