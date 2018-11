Čtyři zápasy, pět bodů. Zacha na farmě New Jersey ožil a je zpět v NHL

před 2 hodinami

Vedení New Jersey povolalo z farmy českého útočníka Pavla Zachu, který by se v sestavě Devils měl objevit již v nočním zápase proti Pittsburghu. Mohl by nahradit Briana Boylea, který byl zařazen na listinu zraněných hráčů.

Jedenadvacetiletého Zachu klub odeslal na farmu na začátku listopadu po nepříliš vydařeném vstupu do sezony. Šestý hráč draftu z roku 2015 v deseti zápasech v NHL nezískal ani bod. V nižší AHL v týmu Binghamton Devils stihl Zacha odehrát čtyři utkání, v nichž si připsal pět asistencí.

