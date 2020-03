Nosek překonal Ritticha a pomohl Vegas k vítězství. Francouz vychytal výhru Coloradu

Útočník Tomáš Nosek překonal v NHL Davida Ritticha a jednou brankou pomohl Vegas k výhře 5:3 na ledě Calgary.

Český gólman, který zůstal v předchozích třech zápasech jen na střídačce, inkasoval čtyřikrát z 31 střel. Do branky se v nedělním programu NHL postavil i Pavel Francouz, který přispěl 22 zákroky k vítězství Colorada 4:3 v San Jose.

Nosek otevřel v šesté minutě z dorážky skóre a připsal si osmý gól v sezoně. Vegas vedlo na začátku prostřední třetiny už 3:0. Nejprve zvýšil v přečíslení dva na jednoho Nick Holden a poté využil přesilovou hru Max Pacioretty.

Flames se nevzdali a v 57. minutě dokonce vyrovnali na 3:3. Sedmdesát sekund před koncem ale rozhodl Shea Theodore, jehož střelu z levého kruhu ještě tečoval bránící Andrew Mangiapane.

"To byla skvělá odpověď. Důležitý gól, i když jsem měl i štěstí. Puk jsem jen nahazoval na branku," přiznal Theodore. "Puk se špatně odrazil od naší hokejky a zapadl pod horní tyčku. Kdyby takhle vystřelil stokrát, garantuju vám, že v 99 případech ze sta puk do branky neprojde. Je to tvrdé. Nadřeli jsme se, abychom zápas vyrovnali, a potom dostaneme takový gól," litoval útočník Calgary Milan Lucic. Pátý gól padl při hře bez brankáře.

Rittich si připsal prohru ve třetím startu za sebou a v každém utkání pustil shodně čtyři branky. Český gólman má ještě horší bilanci z posledních sedmi domácích utkání, ve kterých Calgary získalo jen jeden bod. Kanadský klub je navzdory tomu v Západní konferenci v postupové osmičce do play off.

Francouz inkasoval jako první, v přesilové hře ho překonal střelou do odkryté branky Joe Thornton. Colorado otočilo skóre trefami Nathana MacKinnona a Gabriela Landeskoga, ale ze sólového úniku vyrovnal se zakončením mezi betony Melker Karlsson.

Poté se český gólman vytáhl, do lapačky ukryl puk po úniku Evandera Kanea. Hosté následně dvěma brankami odskočili a San Jose už jen v poslední minutě zápasu zkorigovalo výsledek.

"Líbilo se mi, jak jsme hráli. Byli jsme útočně naladěni, dobře jsme kombinovali. Mohli jsme dát mnohem více gólů," prohlásil Landeskog. Francouz chytal v desátém z posledních jedenácti zápasů Colorada a připsal si dvacátou výhru v sezoně. Na druhé straně nedohrál kapitán San Jose Logan Couture, který byl zasažen pukem do tváře.

Colorado zůstalo v Západní konferenci druhé se ztrátou dvou bodů na St. Louis, které zvítězilo v Chicagu 2:0. Obě branky obhájců Stanleyova poháru vstřelili obránci - Roberto Bortuzzo a Alex Pietrangelo. Gólman Jake Allen zneškodnil 29 střel a podruhé v této sezoně zaznamenal v souboji s Blackhawks čisté konto.

Martin Nečas přihrál na vítězný gól Caroliny, která v Pittsburghu otočila z 1:2 na konečných 6:2. Český útočník poslal puk v přesilové hře na modrou čáru a Jake Gardiner propálil vše, co mu stálo v cestě. Hlavním hrdinou utkání byl ale Morgan Geekie, který ozdobil debut v NHL dvěma góly a přihrávkou.

Neobvyklý víkend prožila Tampa Bay - v sobotu porazila lídra soutěže Boston, o den později prohrála na ledě nejhoršího týmu NHL. Detroit ji porazil 5:4 po samostatných nájezdech, byť ve třetí třetině ztratil vedení 4:2.

Hlavními strůjci výhry byli Tyler Bertuzzi a Anthony Mantha, kteří dosáhli shodné bilance 1+3. Rozstřel rozhodl druhou trefou v zápase Robby Fabbri. Detroit zvítězil nad Tampou Bay v základní části poprvé od roku 2015 a po sérii 16 proher.

Výsledky NHL:

Pittsburgh - Carolina 2:6 (2:1, 0:2, 0:3)

Branky: 10. Marleau, 17. Malkin - 10. a 57. Geekie, 49. a 56. Williams, 34. Slavin, 39. Gardiner (Nečas). Střely na branku: 30:36. Diváci: 18.548. Hvězdy zápasu: 1. Geekie, 2. Williams, 3. Gardiner (všichni Carolina).

Detroit - Tampa Bay 5:4 po sam. nájezdech (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0)

Branky: 11. a rozhodující sam. nájezd Fabbri, 40. D. Larkin, 42. Mantha, 45. Bertuzzi - 32. a 46. B. Point, 35. Verhaeghe, 52. Maroon. Střely na branku: 28:37. Diváci: 18.841. Hvězdy zápasu: 1. Bertuzzi, 2. Mantha (oba Detroit), 3. B. Point (Tampa Bay).

Calgary - Vegas 3:5 (0:2, 2:1, 1:2)

Branky: 29. Lucic, 37. Dube, 57. M. Tkachuk - 6. Nosek, 12. Holden, 24. Pacioretty, 59. Theodore, 60. Marchessault. Střely na branku: 22:32. Rittich odchytal za Calgary 59:29 minuty, inkasoval čtyři branky z 31 střel a úspěšnost zásahů měl 87,1 procent. Diváci: 18.841. Hvězdy zápasu: 1. Holden (Vegas), 2. Lucic (Calgary), 3. Pacioretty (Vegas).

Chicago - St. Louis 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)

Branky: 27. Bortuzzo, 46. Pietrangelo. Střely na branku: 29:26. Diváci: 21.815. Hvězdy zápasu: 1. Allen, 2. Pietrangelo, 3. Schwartz (všichni St. Louis).

Anaheim - Minnesota 4:5 v prodl. (1:2, 2:0, 1:2 - 0:1)

Branky: 12. a 35. Silfverberg, 32. Heinen, 59. Djoos - 14. a 65. Fiala, 13. Zuccarello, 42. V. Rask, 55. Galchenyuk. Střely na branku: 26:30. Diváci: 15.948. Hvězdy zápasu: 1. Silfverberg (Anaheim), 2. Fiala, 3. Galchenyuk (oba Minnesota).

Vancouver - Columbus 1:2 (0:0, 0:2, 1:0)

Branky: 49. E. Pettersson - 28. Bemström, 40. Robinson. Střely na branku: 27:22. Diváci: 18.871. Hvězdy zápasu: 1. Dubois (Columbus), 2. E. Pettersson (Vancouver), 3. Merzlikins (Columbus).

San Jose - Colorado 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)

Branky: 12. Thornton, 24. M. Karlsson, 60. Gregor - 17. MacKinnon, 22. Landeskog, 29. Naměstnikov, 56. Donskoi. Střely na branku: 25:24. Francouz odchytal za Colorado celý zápas, inkasoval tři branky z 25 střel a úspěšnost zásahů měl 88 procent. Diváci: 14.694. Hvězdy zápasu: 1. MacKinnon, 2. Landeskog (oba Colorado), 3. Thornton (San Jose).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 69 43 12 14 225:174 98 2. Tampa Bay 69 43 6 20 244:193 92 3. Toronto 69 35 9 25 236:226 79 4. Florida 68 34 8 26 229:227 76 5. Montreal 70 31 9 30 210:217 71 6. Buffalo 68 29 8 31 192:215 66 7. Ottawa 69 25 12 32 187:235 62 8. Detroit 70 17 5 48 143:262 39

Metropolitní divize:

1. Washington 68 41 7 20 238:212 89 2. Philadelphia 68 41 7 20 232:194 89 3. Pittsburgh 68 39 6 23 219:194 84 4. Columbus 70 33 15 22 180:187 81 5. Carolina 67 37 5 25 217:191 79 6. NY Islanders 67 35 9 23 188:188 79 7. NY Rangers 68 36 4 28 228:217 76 8. New Jersey 68 28 12 28 187:225 68

Západní konference:

Centrální divize:

1. St. Louis 69 41 10 18 220:189 92 2. Colorado 68 41 8 19 233:186 90 3. Dallas 68 37 8 23 178:173 82 4. Minnesota 69 35 7 27 220:220 77 5. Nashville 68 34 8 26 211:215 76 6. Winnipeg 69 35 6 28 208:199 76 7. Chicago 69 31 8 30 206:216 70

Pacifická divize: