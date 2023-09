Když hvězda prosí o místo na MS. Lucic baví historkou, u Bruins by mohl hrát s Čechem

Staronový útočník hokejového Bostonu Milan Lucic popsal svou netradiční cestu na poslední mistrovství světa, kde s Kanadou vyhrál zlato.

Milan Lucic nastupoval za Boston v letech 2008 až 2015, teď se do klubu vrací. | Foto: Reuters

V NHL získal Stanley Cup, nasbíral stovky bodů a vydělal asi 72 milionů dolarů hrubého, podobně jako třeba Jakub Voráček.

Přestože ve 35 letech má vrchol kariéry za sebou, na nedávném MS v Rize a Tampere patřil Lucic k největším hvězdám. V kanadském výběru plnil roli kapitánského asistenta.

Generální manažer zámořské velmoci Doug Armstrong s ním přitom v původních plánech vůbec nepočítal. Lucic na rozdíl od jiných hráčů nedostal pozvánku, ale sám o místo žádal.

Co na tom, že ho obklopuje hvězdná aura. Pro netradiční postup se rozhodl poté, co v základní části nasbíral za Calgary 19 bodů (7+12) ze 77 zápasů a těsně mu uniklo play off.

"V našem týmu bylo pár kluků, kterým se z reprezentace ozvali. První, který řekl, že pojede, byl Weegs (obránce MacKenzie Weegar). Toff (útočník Tyler Toffoli) byl tak nějak na vážkách," spustil Lucic před časem v podcastu Spittin' Chiclets.

On sám se pozvánky od Armstronga nedočkal. "Ale řekl jsem si: Se** na to, prostě Dougovi zavolám. Na mistrovství jsem nikdy nebyl a teď pojedu," vyprávěl Lucic se smíchem.

"Každý mi vždycky říkal, že pokud budu mít šanci zažít celé mistrovství světa, měl bych ji využít," podotkl veterán.

"A abych byl úplně upřímný, začínat letní přípravu v půlce května se mi zrovna nechtělo, takže jsem si řekl, že pojedu na šampionát a budu dál hrát. Cítil jsem se dobře, měl jsem v sobě ještě dost šťávy. Volal jsem tedy Dougovi, jestli můžu jet. A on na to: 'Víš co? Dej mi dva dny, než se mi ozvou kluci, které jsme oslovili. Pokud odmítnou, budeme pro tebe mít místo.' A tak se i stalo, dost kluků přede mnou řeklo ne," vysvětlil Lucic.

Kanadskému výběru, podle některých hlasů nejslabšímu za poslední roky, nakonec pomohl k titulu. Svou premiérovou účast na velké mezinárodní akci tak hned přetavil ve zlato.

Navíc si pomohl kariérně. V deseti kláních posbíral čtyři body (2+2) a zaujal skauty, které zajímalo, jak si Lucic jakožto slabší bruslař poradí se širším kluzištěm.

"Všichni mi volali a říkali: 'Wow, dobrý pohyb, Loochi, dobrý pohyb.' Upřímně si myslím, že to, že jsem se rozhodl zavolat Dougovi a jet na mistrovství, kde jsem hrál, jak jsem hrál, byl hlavní důvod, proč o mě na trhu byl takový zájem," prohlásil urostlý forvard.

Po vypršení smlouvy v Calgary o něj stáli v Bostonu, Chicagu či Torontu.

Lucic se nakonec na rok za "pouhý" milion dolarů v základu upsal bostonským Bruins, s nimiž vyhrál Stanley Cup 2011. Tehdy jakožto křídlo Davida Krejčího patřil k hlavním tahounům mužstva, teď ho nejspíš čeká skromná role ve čtvrtém útoku, kde by mu alespoň v části sezony mohl dělat společnost energický Čech Jakub Lauko.