Pastrňák před superhvězdami. Vyhrál speciální anketu hráčů a funkcionářů NHL

Nejlepšího křídelníka má v hokejové NHL Česko. Alespoň podle respondentů přímo ze zámořské ligy, kteří umístili na první místo speciálního žebříčku Davida Pastrňáka.

Žebříček sestavila americká stanice ESPN na základě mínění dvacítky lidí z NHL. Jednu polovinu respondentů tvořili hokejisté, druhou trenéři a funkcionáři. Společně v posledních dvou měsících vybírali desítku nejlepších hráčů na každé pozici.

Každý sepsal vlastní žebříček s tím, že za první příčku bylo deset bodů, za druhou devět, za třetí osm a tak dále. ESPN pak jednotlivé seznamy dala dohromady.

Mezi křídelníky kraloval bostonský Pastrňák se 161 body. Šest dotázaných ho zapsalo na první místo, dalších šest na druhé.

Neopomněl ho nikdo. I proto zvítězil před druhým Nikitou Kučerovem (141 bodů). Lídr Tampy sice získal hned sedm prvních míst, ale dva nejmenovaní hráči NHL (šlo o anonymní anketu) ho mezi desítku nejlepších vůbec nezařadili.

Dalšími křídelníky v pořadí byli Kirill Kaprizov, Mitch Marner, Mikko Rantanen, Brad Marchand, Artěmij Panarin, Matthew Tkachuk, Jason Robertson a Alexandr Ovečkin.

Co jméno, to pojem. Téměř všichni už ve slavné lize překonali nebo alespoň atakovali hranici sta bodů za jednu základní část. Jedinou výjimkou je teprve 23letý Robertson z Dallasu, který by ke stovce mohl dokráčet letos.

Desetičlenný žebříček se čtyřmi jmény početně ovládli Rusové. Kanada dosáhla stejně jako Spojené státy na dva zástupce. Jednoho mělo kromě Česka i Finsko.

Absolutním vítězem se každopádně stal 26letý Pastrňák. "Je to sakra dobrý hráč. Myslím, že Marchand a Bergeron mu hrozně moc pomohli," prohlásil jeden hokejista.

Pastrňák vytvořil s uznávanými Kanaďany jednu z nejlepších, ne-li nejlepší lajnu v lize. Pravidelně s nimi nastupoval pět sezon až do léta 2021.

V minulém ročníku nastal zlom. Bostonští Bruins začali Pastrňáka častěji nasazovat do druhé formace, a to s cílem rozmělnit ofenzivní sílu.

Tato strategie vydržela i po změně trenéra loni v červenci. Jim Montgomery teď využívá Pastrňáka zpravidla ve druhé lajně s českými parťáky Davidem Krejčím a Pavlem Zachou. Jejich souhru si pochvaluje, neboť střílejí víc gólů než ostatní bostonské formace včetně té první.

Pastrňák tak dokázal, že si poradí i bez Bergerona s Marchandem. Momentálně dokonce prožívá životní sezonu. Po 57 zápasech má na kontě 79 bodů (42+37) a poprvé v kariéře by mohl překonat mety 50 gólů a 100 bodů.

"Dokáže všechno," ohodnotil brankář Bruins Linus Ullmark nedávno útočníkův um. "Není to typ hráče, který jen střílí z první. Má v zásobě plno kliček a triků. Je hodně vyrovnaný, klidný. A když dostane příležitost, prostě si vybere růžek brány a napálí to tam."

Právě střelba je Pastrňákovou největší devízou. V aktuální sezoně vypálil už 275krát, víckrát než kdokoliv jiný. V tabulce střelců mu pak díky 42 trefám patří druhá příčka, na vedoucího Connora McDavida ztrácí čtyři góly.

Pokud v poslední třetině základní části kanadského centra překoná a udrží za sebou řadu pronásledovatelů, získá svou druhou Maurice Richard Trophy pro nejlepšího kanonýra NHL.

Už teď se ale může považovat za nejlepší křídlo v lize. Anketu ESPN vyhrál podruhé. Před dvěma roky dosáhl při stejné metodice na 152 bodů a těsně (o tři bodíky) předehnal Kučerova. Tentokrát ho porazil o 20 bodů.