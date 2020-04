Dohrát NHL? Odpor hráčů sílí. Prázdných tribun si ani nevšimnete, oponuje trenér

Svérázné plány NHL na dohrání sezony navzdory pandemii nového typu koronaviru narážejí na stále silnější odpor části hokejistů.

Zatímco farmářská AHL zbytek ročníku pravděpodobně zruší, NHL stále tlačí na jeho pokračování, neboť nechce přijít o zhruba miliardu dolarů.

Nejdřív diskutovala o možnosti, že hráče vypustí do "odlehlých" stadionů v Severní Dakotě či New Hampshire, kde pandemie řádí minimálně. Nyní už padají jména tradičnějších destinací - Minnesota, Las Vegas, Columbus, Edmonton…

Plán je takový, že v každé ze dvou až čtyř vybraných arén proběhne bez diváků více zápasů denně, přičemž hokejisté zůstanou na jednom místě delší dobu. Podobně jako na mistrovství světa.

"Někteří by mohli být pryč od rodin tři až čtyři měsíce," upozorňuje centr Montrealu Phillip Danault. "Myslím, že je to příliš. A určitě nejsem jediný, kdo si něco takového myslí. Nedává mi to smysl."

Už na začátku dubna vyjádřil pro Aktuálně.cz jistou nechuť k pokračování Martin Frk z Los Angeles.

Jeho parťák Drew Doughty soudí, že vyhrát Stanley Cup za nynějších okolností by nemělo takovou váhu.

Skepse čiší především z klubů, které už ztratily šanci na play off. Dokončení základní části na úkor letní přípravy jim nedává smysl. Zvlášť když by hráli před prázdnými tribunami.

"To by bylo divné, že? Fanoušci jsou přece hodně důležitou součástí sportu. Bez nich by to nebylo ono," namítá David Krejčí z Bostonu. Není ani velkým příznivcem diskutovaného formátu s více mužstvy v jedné aréně. Sezonu ale dokončit chce, protože cítí šanci na Stanleyův pohár.

Otázkou je, zda odpůrců pokračování není víc.

"Kdyby hráči dostali možnost projevit názor prostřednictvím hlasování, nejsem si jistý, jestli by zvolili dohrání ročníku," podotýká Danault.

Faktem je, že jakýkoliv plán soutěže na zažehnutí motorů v příštích týdnech musí schválit hráčské odbory. Součástí vyjednávací komise je také pět hokejistů - Connor McDavid z Edmontonu, James van Riemsdyk (Philadelphia), Mark Scheifele (Winnipeg), John Tavares (Toronto) a Ron Hainsey (Ottawa).

Pouze Hainsey reprezentuje mužstvo, které ztratilo reálnou šanci na postup. Zcela opomenuti jsou Evropané a jejich perspektiva.

Mezi zastánci obnoveného provozu jsou kromě adeptů na Stanley Cup i jedinci myslící na byznys.

"Musíme hrát," řekl nejmenovaný hokejista stanici TSN. "Jinak přijdeme o příliš mnoho peněz. Je to chaos. Vím, že jiní hráči nechtějí opustit svoje rodiny, ale musíme se dohodnout. Pokud nebudeme hrát, ta ztracená miliarda dolarů nás bude pronásledovat pěkně dlouho." Zřejmě v souvislosti s platovým stropem či jednáním o nové kolektivní smlouvě.

Nevýhody pokračování, jako absence diváků v ochozech, někteří vidí jako malichernosti.

"Až si všichni v prvních pěti minutách odehrají svoje střídání a neuvidí žádné fanoušky, na střídačce bude pravděpodobně slyšet trošku sarkasmu," vykládal před časem trenér Tampy Jon Cooper. "Ale říkám vám, že jakmile začne ten pravý boj a zápas dostane šťávu, hráči si prázdných tribun ani nevšimnou."